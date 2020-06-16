



(сс) Schezar Изображение Иисуса Христа в соборе Святой Софии

Удивительное дело. Всякий раз, когда в мире происходят какие-либо потрясения, затрагивающие так или иначе Ближний Восток, в Турции, да не только там, всплывает мистика, связанная с Собором Святой Софии в Стамбуле.

Автору этих строк вспоминается разговор с турецким историком в кафе на берегу Босфора, когда тот, указывая на величайшую жемчужину христианского мира, загадочно заявлял, что «новая история Софийского собора, начатая после захвата в 1453 году Константинополя султаном Мехмедом II Фатихом, когда храм почти 500 лет являлся придворной мечетью, не закончена». По его словам, основатель современной Турецкой Республики Мустафа Кемаль был хорошо знаком с многими пророчествами о том, что «христиане вернут Константинополь и произойдет это после того, как Святая София снова станет мечетью». Отметим, что эти предсказания были известны русским царям. Каждый раз, когда начиналась война России с Турцией, легенды оживали в памяти. Тем более что София Палеолог, жена Ивана III, была племянницей последнего византийского императора Константина IX, и это стимулировало стремление русских царей отвоевать византийское наследие. Так что в этой истории один интригующий сюжет накатывается на другой.

Мой турецкий визави рассказывал, что предложение превратить собор в музей поступило Ататюрку от Джона Рокфеллера, после чего турецкий вождь создал комиссию, в которую вошли девять человек. Восемь из них выступили за прекращение совершения религиозных обрядов в мечети. 24 ноября 1934 года Совет министров Турции принял решение о превращении ее в музей Айя-София, который 1 февраля 1935 года открыл свои двери для посетителей. При этом в соборе были очищены мозаичные фрески, замазанные штукатуркой после завоевания Стамбула. Многие верующие тогда посчитали, что это было сделано специально, чтобы «оправдать» запрет на совершение молитв мусульманами в помещении, где присутствуют изображения людей. В течение всего времени, пока проводились работы, собор был оцеплен полицией. Но уже тогда стали плодиться слухи, что подпись Ататюрка на правительственном указе о перепрофилировании Святой Софии из мечети в музей, является поддельной, а сам указ не зарегистрирован в журнале официальной информации.

Alexxx1979 Вид на Софийский собор

На протяжении многих лет отношение турецких властей к статусу собора колебалось подобно маятнику. Превращение в музей объяснялось стремлением Ататюрка закрепиться в так называемом «Балканском пакте» — военно-политическом союзе Греции, Румынии, Турции и Югославии, заключенном 9 февраля 1934 года в Афинах с целью сохранения на Балканах версальского соотношения сил. В 1950-х годах впервые был поднят вопрос о возвращении Айя-Софии статуса мечети. К этому призывали многие общественные и националистические организации. Однако Анкара не желала обострять отношения с Афинами, своим союзником по НАТО. После прихода в начале 2000-х к власти в Турции Партии справедливости и развития часто стали звучать призывы преобразовать Айя-Софию в мечеть, но всякий раз это вписывалось в определенный политический или геополитический контекст. В том числе когда вдруг возникали разговоры о восстановлении христианской империи со столицей в Константинополе. Вспоминали в этой связи и афонского святого старца Паисия Святогорца.

«Сегодня ради турок европейцы создают независимые государства с мусульманским населением (Боснию, Герцеговину), — говорил он. — Однако я вижу, что они в будущем деликатно разделят и саму Турцию: восстанут курды и армяне, и европейцы потребуют признания независимости и права этих народов на самоопределение». И тут недавно Эрдоган публично заявляет, что «мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», обозначая тем самым свое знакомство с пророчествами и якобы предпринимая все для того, чтобы они не сбылись. Тем не менее все происходит как в заколдованном королевстве, создавая ощущение, что действует некая невидимая рука, что турки начинают воспринимать чуть ли не буквально. Когда в США и по всей Европе сегодня крушат и разрушают памятники и монументы, когда многие страны и народы, неожиданно решили с критических позиций разобраться в собственной истории, Турция тоже оказывается вовлеченной в этот процесс.

Парадокс. Эрдоган заявляет, что необходимо изменить статус Святой Софии, что он не намерен «у кого бы то ни было запрашивать согласия на эти действия». 2 июля этот вопрос будет рассматривать Государственный совет Турции (высший административный суд). Зачем? Почему? Президент Турции полагает, что превращение собора в мечеть станет «симметричным ответом США, признавшим суверенитет Израиля над Голанскими высотами». Но причем тут США? Турецкое издание Hürriyet отмечает, что Анкара якобы «начинает перебирать болезненные струны исторической памяти только двух стран — своей и Греции». Хотя лучше было бы заполнить хотя бы наполовину построенную рядом Голубую мечеть, вместо того чтобы «дразнить геополитических гусей». Американское издание The American Conservative считает, что утрата Святой Софией защитного статуса со стороны светской власти и превращение в мечеть превращает ее в символ гонимого на Ближнем Востоке христианства, «ведет к реставрации геополитического проекта Византийской империи с центром в Константинополе».

Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей. Фреска византийского периода в храме Святой Софии в Стамбуле

Об этом же предупреждает и бывший премьер-министр Турции, лидер недавно созданной оппозиционной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу. Он не только критикует правительство за оживление старых дискуссий о преобразовании Святой Софии в мечеть, но и говорит, что таким образом в ментальности европейцев закрепляется образ турок как «завоевателей», когда для них сужается кажущееся сакральным географическое пространство, а изменение статуса Айя-Софии в складывающихся внешнеполитических условиях будет восприниматься «оскорблением религиозных чувств христиан во всем мире». Такой ход событий турецкий историк Ильбер Ортайли считает «очень опасным для судьбы страны». По мнению другого турецкого эксперта, «сегодня читать пророчества относительно статуса Святой Софии то же самое, что читать газету. Так они ясно написаны и так ясно ведет себя Анкара». Автору этих строк остается здесь только вспомнить ощущения, связанные с посещением собора.

Это рождение одновременно чувств охвата, величия и восхищения, понимание, что попал на перекресток миров Запада и Востока. Из Айя-Софии выходишь с осознанием его величия и незавершенности его истории. Что же заставляет власти Турции подавать все более явные тревожные сигналы своего дрейфа в непредсказуемую ими сторону, кто или что искушает Эрдогана? Надо перечитать пророчества.