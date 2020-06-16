Квартира — это самый острый вопрос для россиян. Это не та — покупка, на которую можно накопить за пару месяцев или хотя бы год. И именно в периоды такой вот финансовой нестабильности у многих начинается настоящая паника.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Доводы «против»

К Новому году цены упадут

Подобную фразу можно обнаружить в нескольких статьях, посвященных недвижимости. И читатели сразу за нее ухватились. По некоторым прогнозам, к Новому году квартиры могут попадать в цене аж на 20%.

Разумно в таком случае подождать и сэкономить.

Но те, кто рассчитывают на подобный сценарий, увы, не учитывают ряд моментов. Во-первых, заявка была о « возможном » падении цен — то есть это только один из вариантов развития событий, никак не гарантированный.

Вдруг будет вторая волна пандемии

Почти 2-месячная самоизоляция серьезно подкосила финансовое состояние многих семей. У кого-то упал доход, кто-то вообще лишился работы и вынужден был тратить имеющиеся накопления или совсем затягивать пояс. При этом сообщение о риске второй волны уже прозвучало из уст нескольких экспертов.

Тут ситуация очень двойственная — с одной стороны, действительно, период высоких финансовых рисков не подходит для того, чтобы оформлять многолетний ипотечный кредит. С другой, в любой момент может случиться форс-мажор. Поэтому, если в ходе пандемии ваша семья оказалась в сложной ситуации, конечно, нужно подождать, пока вы восстановите стабильность. Но если удалось пережить коронавирус без серьезных потерь, медлить в ожидании нового кризиса — не лучшая стратегия. Так можно прождать еще долгие годы — в мире регулярно что-то случается.

Ставки выросли по сравнению с прошлым годом

Если в прошлом году ставки стремительно летели вниз и даже достигли исторического минимума, в ходе пандемии ситуация начала разворачиваться. Процент одобрений упал, а компенсировать потери, вызванные пандемией, банкам тоже нужно. К тому же риск-аналитики закономерно прогнозируют рост просрочек по кредитам.

На менее выгодных условиях брать ипотеку не хочется. Но стоит обратить внимание на федеральную программу ипотеки под 6,5% — ставка действует на весь период кредитования и более низкий процент вряд ли можно будет найти в ближайшие годы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство жилых домов

К тому же даже если оформлять ипотечный заём на приобретение вторички (на которую федеральная программа не распространяется), заемщик все равно останется в выигрыше. Если ставки продолжат расти, получится, что он сэкономил. А если упадут — всегда можно запросить рефинансирование. Оно никак не влияет на кредитную историю.

А вдруг я заболею

Статистика каждый день сообщает о 8 — 9 тысячах новых заболевших. Многие серьезно напуганы и не хотят лишних рисков. Тут сложно что-то говорить однозначно, потому что легко рассуждать о чужом здоровье, когда не находишься на месте человека, у которого, возможно, кто-то уже заболел.

Но хочется отметить пару фактов — заразиться можно и в другой обстановке. Те же магазины в этом плане куда более опасная зона. При продаже квартиры в одном помещении обычно находятся 3 — 4 человека и можно соблюдать безопасную дистанцию, надев маску и перчатки.

Кроме того, современные технологии позволяют предварительно осмотреть квартиру с помощью онлайн-конференции. Тот же Зум легко ставится на любой смартфон, и продавец без проблем может пройтись по квартире, показать все особенности. А риелтор (который в любом случае должен был осмотреть объект) сможет подтвердить, что вам действительно показывают ту квартиру, которую вы собираетесь купить. Главное, выбирать надежное агентство недвижимости, в котором не будет рисков обмана.

Лучше накопить и купить

Это давний спор между сторонниками накоплений и сторонниками кредитов. К тому же сейчас различные организации активно привлекают инвестиции, предлагая симпатичный процент.

В данном случае многое зависит от расчетов. Но тоже нужно учитывать ряд моментов. Во-первых, если вы никогда раньше не имели дел с инвестициями, ни в коем случае нельзя рисковать накоплениями на квартиру. Даже опытные трейдеры и инвесторы говорят о том, что первые несколько депозитов «сливаются» из-за отсутствия опыта и навыков. Инвестиционный рынок — это вообще долгая история, в которой могут быть «урожайные» и «минусовые» годы. Это не гарантированный доход, как по вкладам. С другой стороны, все к тому же вопросу об обесценивании средств: пока вы будете копить, неизвестно, что произойдет с курсом, ценами на недвижимость.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый дом

Даже если копить осталось совсем немного, может оказаться выгоднее переехать сейчас и просто досрочно закрыть долг.

Доводы «за»

Рубль падает — деньги обесцениваются

Ситуация, особенно знакомая тем, кто уже работал в 2008 и 2014 году. То есть современным поколениям 30‑ и 40-летних. А это большая часть потенциальных покупателей недвижимости и самая любимая банками «аудитория».

Эти люди уже видели, что происходит, когда рубль начинает падать. Буквально несколько месяцев — и цены устремляются вверх. А покупательная способность сбережений падает. Даже вклады не в состоянии в итоге покрыть реальное удешевление денег.

Запустили программу гос. ипотеки под 6,5%

Да, у нее есть свои минусы и ограничения — например, купить можно только квартиру в новостройке. Зато предложение распространяется на всех граждан России. В то время как все остальные программы направлены на многодетные семьи, семьи с детьми в принципе, военнослужащих — словом, довольно ограниченные категории.

Плюс льготная ставка гарантирована на протяжении всей ипотеки. А, например, по программе льготной ипотеки для семей, в которой 2 — 3 ребенка (и один или оба родились в 2018 году и позднее) сниженный процент действует только 3 — 8 лет. Затем ставка возвращается к изначально рассчитанной банком.

Здесь же вы будете платить ипотеку под 6,5% на протяжении всего срока — даже если оформили кредит на 30 лет.

Близится лето

Это сам по себе благодатный сезон для покупки квартиры. Особенно если речь идет о новостройке. Строительство идет полным ходом благодаря сухой, теплой погоде. С ремонтом тоже никаких проблем.

Мелкий, но приятный нюанс — кататься по магазинам, выбирая обои, краску и паркетные панели, тоже приятнее летом, а не посреди зимы. К тому же лето — традиционная пора отпусков, и выбирать жилье, заниматься ремонтом, конечно, лучше в более-менее свободное время, а не осенью, когда все снова будут завалены работой.

Выбор квартир в новостройках пока приличный

Это косвенно связано с первым пунктом. Но если вы присматриваетесь именно к новостройкам, его нужно учитывать. Запущенная программа ипотечного кредитования под 6,5% закономерно вызовет рост спроса на такие объекты. И к Новому году выбор может стать куда менее интересным. Особенно учитывая, что первыми всегда разбирают самые популярные «однушки» и «двушки». Они наиболее доступные по цене и ликвидные как объект для перепродажи (потому что «трешку» и более крупные квартиры продать всегда сложнее).

Лишний стресс после пандемии ни к чему

Людям пришлось несколько недель просидеть в самоизоляции, и многие сполна хлебнули, что такое слишком большое количество народу на ограниченном пространстве. Есть ли у вас терпение, чтобы еще 5−6 месяцев ждать, увеличивая уровень стресса? Решать можете только вы. Но стресс однозначно влияет и на здоровье, и даже на уровень дохода (снижая работоспособность).

Если вас частенько посещают мысли о том, что некогда любимая вторая половина и дети вызывают желание встать посреди квартиры и начать орать — возможно, ожидание не лучший выход.

Подведем итоги.

На самом деле, однозначного решения не существует. Вопрос слишком серьезный, чтобы можно было решительно сказать: «Все, бегите покупайте квартиру» или «Ждите до часа Х».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Новые и старые дома

Внимательно просмотрите самые частые доводы за и против и попробуйте пройти этот короткий тест, ответив на вопросы:

Есть ли у вас сейчас открытые кредиты;

Есть ли просрочки по кредитам;

У вас есть дополнительные некредитные обязательства (неоплаченные штрафы, долги по налогам, ЖКХ и т.д.);

Вы сейчас безработный;

Если у вас есть работа, могут ли вас уволить в ближайшие полгода;

Есть ли риск, что ваш доход в ближайший год сократиться на 20% — 30%;

Есть ли у вас уже жилье в собственности, в котором достаточно места для вас и тех, кто с вами живет;

После того как вы внесете первоначальный взнос за ипотеку, у вас не останется финансовых накоплений на «черный день»;

Если вы потеряете работу, вы не сможете найти альтернативные источники дохода;

Если вы ответили «да» больше, чем на 4 вопроса, ипотека сейчас наверняка станет не лучшим выходом. Если же большинство ответов — «нет», сейчас как раз может оказаться удачный период для совершения покупки. Особенно если вы нацелились на новостройку и новую федеральную программу.

Обязательно планируйте свои действия хотя бы на полгода вперед, взвешивайте каждое решение и обязательно перепроверяйте любую информацию, которая к вам поступает. И тогда вы обязательно сделаете правильный выбор! А нам остается только пожелать вам здоровья и благополучия во всем.