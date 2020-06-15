В мае 2016 года русская служба BBC News опубликовала подробности встречи главы Сбербанка Германа Грефа с выпускниками московской бизнес-школы «Сколково». В ходе встречи Греф говорил, что мало кто заметил, но в 2015 году закончился век IT (информационных технологий) и начался век цифровизации, и в этой новой реальности Россия может легко затеряться, если не выйдет на качественно новый уровень управления. Лекцию, прочитанную тогда Грефом молодым людям, можно считать уникальной, так как она проливает свет на многие происходящие сегодня события, причем глава Сбербанка в свойственной ему манере не пытался этого завуалировать, напротив, открыто и с оптимизмом говорил о предстоящих делах, что лишний раз подтверждает факт того, как отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в онлайн-режиме, что Греф больше чем банкир, «он определяет финансово-политическое настроение в России». Верно и метко замечено, возможно, с намеком на то, что Греф лезет не в свои дела. Политика — дело тонкое, поэтому можно только догадываться, что именно имел в виду президент.

Модест Колеров ИА REGNUM Цифровая экономика

Тем временем напомним, во время своей лекции в Сколково Греф говорил, что есть такие цифровые технологии, способные не оставить места банкам, и он готовит себя к такому будущему. Впрочем, по его словам, он «не уверен, что на похороны банковской системы придет большое количество людей. Я не знаю людей, которые сильно любят банки, я и сам не люблю их». Речь шла о технологии blockchain. Между тем сегодняшний день показал, что да, сейчас банкам приходится нелегко, но не все так печально, как представлял себе еще четыре года назад глава Сбербанка.

Прибыль российских банков сегодня снижается, впрочем, как и зарубежных, но это смотря с чем сравнивать: если с допандемическим временем, то, да, снижается, причем значительно. Как заявляла на днях Эльвира Набиуллина в Госдуме, российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль — на уровне 500 млн рублей. Что, собственно, и следовало ожидать. Причем, заметим, снизилась, несмотря на субсидирование государством различных видов кредитования, направленных на поддержку предприятий ряда отраслей экономики, что говорит, насколько неэффективно была построена работа самой банковской системы. Согласно данным за апрель 2020 года, чистая прибыль банков РФ снизилась по сравнению с мартом более чем в шесть раз, до 32 млрд рублей. Как ранее отмечалось ЦБ, сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле. Здесь ЦБ наступил на собственные грабли. Но всё же о похоронах банковской системы говорить не приходится — и Греф, и Набиуллина ранее заявляли, что система способна устоять и перед худшими вызовами. При этом разговоров на тему о том, сколько потеряло государство и насколько оно помогает этой системе, данные политики не поднимают, хотя следовало бы. Правда, тогда, стало бы понятно, что от их личной эффективности без помощи государства может не остаться и следа.

Skolkovo.ru Герман Греф на Конвенте выпускников Сколково, 24 мая 2016 года

Надо сказать, что и ряд других отраслей тоже терпит убытки на фоне пандемии. Однако, стоит заметить, что именно российская банковская система под руководством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной до пандемии вела достаточно агрессивную денежно-кредитную политику по отношению ко всей экономике, будь это иначе, то и бизнес смог бы сегодня, имея в запасе достаточный объем оборотных средств, бороться с последствиями пандемии более эффективно, правда, конечно, смотря какой бизнес: тот, который обычно спешит направить прибыль в дивиденды или вывести в офшоры, а не пустить её в оборот и обновление фондов, будет вечно списывать огрехи своей политики и на государство, и на банковскую систему. Но тем не менее именно желание получения высокой маржи и подчинения себе практически всей экономики теперь и аукается банковской системе. Но, видимо, именно данный факт система упорно игнорирует. Не изменись она, тогда действительно придется справлять ей похороны. Хотя, объективно говоря, на сегодняшний день даже с учетом появления различных цифровых механизмов нет более удобной, выстроенной и понятной схемы финансового взаимодействия между всеми участниками экономической деятельности, и потому не хотелось бы оказаться на похоронах банковской системы. Хотя в традиционном смысле она скорее уже умерла, но опять же не всё так однозначно, скорее банковская система эволюционировала, как эволюционирует всё живое на земле. А значит, система жива, потому и эволюционирует.

Однако то, что система, несмотря на не очень хорошее отношение к ней, проявляющееся со стороны различных участников экономики, что способствует только лишь закреплению в этих настроениях похоронить ее, не готова мириться с низкой маржинальностью, лишний раз подтверждает заявление Ассоциации банков России (АБР) о том, что сохранение Центробанком эквайринговой комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% грозит кредитным организациям потерями порядка 10−15 млрд рублей. Такое заявление было сделано в письме Ассоциации, направленном правительству, о чем сообщало издание «Известия». Ассоциация утверждает, что в этом случае банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование приложений и кол-центра. «С одной стороны, дальнейшее снижение эквайринговых комиссий может снизить издержки торговых предприятий и увеличить их свободные средства и прибыльность торгового бизнеса, — указали авторы письма.— С другой — это приведет к существенному снижению стимулов для использования безналичных способов оплаты, так как банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, пользование платежными приложениями, доступ к кол-центру, а также сократить или отменить программы лояльности, так как сегодня данные статьи расходов субсидируются за счет межбанковских комиссий».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте в Петербурге

Видимо, сделать подобное заявление Ассоциацию побудил не только расчет предстоящих убытков от эквайринговой комиссии, но и вступление в силу с 14 июня закона об отмене банковского роуминга за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, подписанного Владимиром Путиным в середине декабря прошлого года, то есть у банков было достаточно времени на перестройку процессов. К слову, подобные комиссии при переводе средств между физлицами со счета на счет, открытых в разных отделениях одного и того же банка, взимались в основном системообразующими банками, в частности Сбербанком. При этом в ряде коммерческих банков такие комиссии отсутствовали, правда, обслуживание в них обходится дороже. Но и обслуживаются в таких банках люди, далекие от социальных проблем, то есть более обеспеченные, способные оплатить услуги коммерческих банков, тогда как Сбербанк не только в силу своей собственной политики, в которой он использовал статус «государственного» главным своим преимуществом в борьбе за большую долю рынка, но и в силу своей продолжительной истории как преемника советского госбанка является всё же народным банком, и именно ему пора бы определиться: он является близким к народу народным банком со всеми вытекающими последствиями, несущими социальные поблажки для своих клиентов, возможно, в ущерб высокой марже, или же он стоит в одном ряду с коммерческими банками, но тогда выживая исключительно путем рыночной конкуренции с ними.

К слову, в Ассоциацию банков России, насчитывающую около 300 членов, входят такие крупные системообразующие кредитные учреждения, как Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», а также банки с участием иностранного капитала, малые и средние региональные банки и другие. Напомним также, что снижение эквайринговой комиссии для покупок в онлайн-режиме было предусмотрено ЦБ на время пандемии с 15 апреля по 30 сентября в рамках мер поддержки граждан и экономики. 13 мая ЦБ ввел такой же лимит при оплате медицинских услуг, действие которого предусмотрено с 1 июня по 30 сентября.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

Безусловно, на фоне роста онлайн-продаж и сегодняшних убытков банков ЦБ стоило бы сделать уступку банкам, тем более режим самоизоляции для большинства населения страны уже отменен, и в выигрыше по итогам самоизоляции оказалась именно IT-отрасль. Сроки применения сниженной ставки комиссии для онлайн-продаж можно было бы сделать плавающими и применять только при режимах самоизоляции. Сегодняшние же сроки предусмотрены до сентября, когда, возможно, начнется новая волна пандемии, и сколько она продлится, неизвестно. Но ведь Герман Греф, развивая экосистему, и агитировал больше других за переход в онлайн-форматы. Теперь же, когда практически вся страна подсажена в онлайн-режим, выясняется, что банковские приложения могут стать платными. В итоге, как ни крути, финансовая нагрузка может лечь опять на карман рядовых потребителей, а не банков или торговых предприятий.

К чему Ассоциация затеяла разговор о необходимости пересмотра сниженного размера эквайринговой комиссии именно сейчас, непонятно, ведь, сколько поблажек ни предоставь, всё равно тот же Герман Греф будет недоволен, будет мало. Неужели банковское сообщество хочет подпортить настроение народу перед ответственными для страны мероприятиями — парадом Победы и голосованием за поправки к Конституции?