В российско-турецких отношениях произошел пока необъяснимый конфуз. После телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, в котором, как утверждает турецкая сторона, Эрдоган сообщил Путину о каком-то совместном с президентом США Дональдом Трампом «плане по Ливии», в Москве было принято решение направить в Стамбул межведомственную российскую делегацию во главе с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Эрдоган

Надо полагать, что решение выйти на столь высокий формат появилось не просто и турецко-американский план по Ливии нуждался в обсуждении и анализе именно на таком уровне. К тому же The New York Times утверждает, что «Эрдоган и Трамп формируют новый союз», а президент Турции после телефонного разговора с Трампом заявил, что «в отношениях между США и Турцией может начаться новая эра». Почему? Во-первых, «Трамп уклонился от того, чтобы наложить санкции на Турцию за приобретение ей российского С-400», и «если бы не этот странный фактор, то появилась бы русско-турецкая ось». Во-вторых, считает издание, «Трамп дал зеленый свет военному вмешательству Эрдогана в Ливии, что в корне изменило суть конфликта в этой стране». При этом турецкие эксперты оценивают такие действия Вашингтона как «стремление руками Анкары осуществлять политику сдерживания России на севере Африки». Кстати, в их интерпретации «заявленный США отвод войска от зоны рядом с северной границей Сирии позволил Турции захватить контроль над узкой полоской земли внутри северной Сирии».

Mid.ru Халиф Хафтар

«Всегда существовала иллюзия, что Турция в сирийской игре была в той же команде, что и Россия, — рассуждает, к примеру, один турецкий эксперт. — Сейчас эта иллюзия начинает разрушаться». Есть и такие, которые считают, «Эрдоган, как всегда, реализует политику двойных стандартов с учетом того, что Путин его поймет и простит, а Трамп поймет и прикроет от американских санкций». Но произошло неожиданное. За несколько часов до начала переговоров в Стамбуле российский МИД сообщил, что мероприятие переносится на неопределенное время. О причине переноса не сообщалось, однако косвенные признаки указывают на то, что помешала «ливийская тематика». В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Лавровым. В ходе его было решено перевести диалог на более низкий формат — на уровень заместителей министров двух стран и провести переговоры позднее. Итак, очевидно, что ливийский сценарий Эрдоган — Трамп по каким-то причинам не сработал. Ситуацию стал спасать Чавушоглу, понимая, что соблазн начать давить на Москву может подорвать ее существующее пока еще политическое доверие к Анкаре.

Это очень важный момент, поскольку на днях с предложением о прекращении огня и других политических инициативах по урегулированию в Ливии выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его план по решению ливийского конфликта предполагает вывод из страны иностранных войск и равноправное представительство трех ливийских регионов в президентском совете, который следует избрать под эгидой ООН. Этот орган будет действовать в течение 18 месяцев, объяснил ас-Сиси. Он особо выделил необходимость выработать новую конституцию для подготовки выборов. Кроме того, президент Египта предостерег от поиска военного решения конфликта и призвал ООН к дальнейшим переговорам об установлении мира в Ливии. Сторонники Хафтара, Россия и ОАЭ, также приветствовали это предложение. Более того, с египетским президентом связался Трамп и сообщил ему, что поддерживает выдвинутую Каиром инициативу о прекращении огня в Ливии и начале политического процесса урегулирования. Отсюда вопрос: о чем же тогда договаривались Трамп с Эрдоганом по Ливии и кто кого все же водит за нос?

Msb.gov.tr Турецкие военные

С точки зрения Каира, «турецкого фактор» в Ливии выглядит как «геополитическое недоразумение», а сама Ливия, вопреки мнению Эрдогана, «не является предметом обсуждения исключительно Анкары и Москвы». К процессу пытается подключиться и Иран, имея в виду возможность объединение «ливийского» и «сирийского» кейсов, ряд арабских государств, страны Европы и Африки. Хотя пока все выжидают, точнее, просчитают варианты действий в складывающейся ситуации не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Переговоры по Ливии, если они состоятся, не будут легкими, торг предстоит отчаянный. Главное, чтобы в итоге победителем оставался здравый смысл, который подсказывает всем сторонам, что политика — это искусство возможного.