На сегодняшний день очевидно одно: на фоне кризисов пандемии коронавирусной инфекции, мирового экономического кризиса и расовой и социальной несправедливости в США и за рубежом Китай не является самой большой проблемой Вашингтона, тогда как и сами США не самая большая проблема для КНР. Единственный важный в этом политическом сезоне США вопрос заключается в том, хватит ли у кого-либо смелости признать это, пишет старший научный сотрудник Школы перспективных международных исследований имени Джонса ХопкинсаДэвид М. Лэмптонв статье, опубликованной 13 июня в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США Дональд Трамп, напротив, стал проводить свой отвлекающий внимание курс, утверждая, что самой большой проблемой является Китай. В этом плане актуален вопрос, почему представители власти в США и американские граждане, отвергающие утверждения Трампа по любому другому вопросу, в этом следуют ему непререкаемо. Безусловно, Пекин делает почти всё, что в его силах, для создания враждебной внешней политики США.

Важно, сформулирует ли бывший вице-президент Джо Байден более продуктивный подход в нынешних условиях или же, напротив, он будет придерживаться удобной для него жесткой электоральной риторики, из-за которой в случае его избрания президентом США оформить прагматический курс в отношении Китая станет куда сложнее. Так, бывший президент США Билл Клинтон пришел к власти в 1992 году отчасти на антикитайской волне, жестко осуждая власти КНР за подавление восстания на площади Тяньаньмэнь, после чего половину первого срока ему приходилось расхлебывать заваренную им же кашу. В этот раз так просто это не получится.

Fevercrumb Танки в Пекине

Большинство знатоков Демократической партии утверждают, что кандидат Байден не может — и не должен — позволить Трампу в оставшееся до выборов время выставить себя «мягким в отношении Китая». К их совету, скорее всего, прислушаются, в результате чего после избрания Байдену придется решать проблему соотнесения жесткой предвыборной риторики с необходимостью решать насущные вопросы и обеспечивать национальные интересы.

Байдену не следует состязаться в жесткости антикитайской риторики с Трампом, и не потому, что ему в том нет необходимости, а потому, что благодаря особенностям нынешней предвыборной кампании и его личному опыту у него появляются более разумные возможности. Если он решит поступить таким образом, он сможет избежать необходимости впоследствии менять свой курс и нести большие репутационные издержки.

Как бы парадоксально это ни звучало, но кандидат Байден должен последовать примеру бывшего председателя КНР Дэн Сяопина, которому пришлось возглавить Китай после культурной революции. Его «сумасбродный» предшественник Мао Цзэдун довел страну до катастрофического состояния — так же, как и Трамп в США. Придя к власти в конце 1970-х годов, Дэн Сяопин поставил во главу угла стабилизацию международной обстановки, чтобы сосредоточиться на угрожающих системе внутренних проблемах — экономике, рабочих местах, социальной справедливости, образовании и здравоохранении. Дэн Сяопин не игнорировал внешнюю политику. Напротив, он сделал так, чтобы она отвечала потребностям Китая во внутренних изменениях и обновлении.

Мао Цзэдун и президент США Ричард Никсон во время своего визита в Китай

Во время своего выступления в Филадельфии 2 июня Байден фактически заново запустил свою президентскую кампанию, сосредоточившись на проблемах социальной и экономической справедливости и восстановлении США. Иными словами, он, — возможно, неосознанно — создал себе пространство для маневра, благодаря которому он сможет избежать ловушки Трампа, склонного обвинять во всех бедах США Китай.

И хотя Байден очевидным образом высказал жесткую критику в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и его политических союзников в связи с большим числом «внутриполитических и международных прегрешений», ему крайне важно избежать обострения «китайской проблемы» и в случае своего избрания сосредоточиться на главных проблемах, стоящих перед США, то есть сделать страну более сильной, более конкурентоспособной и более социально справедливой. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что Трамп создает ложные цели, отвлекающие от его просчетов.

Безусловно, Китай небезвинен, но за свои проблемы США должны отвечать самостоятельно. И в их же силах эти проблемы решить. Наведя порядок внутри страны, Вашингтон будет пользоваться большим международным влиянием, чем сейчас, когда полагается на санкции и жесткую риторику. Отношения с Китаем США должны быть построены таким образом, чтобы Вашингтон смог восстановить былую мощь страны, повысить благосостояние своих граждан, а также воплотить новую жизнь в гражданские добродетели.

Затем, Байден должен защитить и укрепить структуры принятия решений в области национальной безопасности, которые сильно пострадали от самого Трампа и окружающих его некомпетентных людей. Отсутствие какого-либо систематического принятия решений привело к провалу на Тайване, в Гонконге, в области торговли и отношениях с союзниками. Все эти сложности вызваны непростым характером президента и отсутствием процесса нормализации китайского курса США. Первым шагом к решению существующих проблем стало бы заполнение всех должностей в дипломатических и оборонных структурах США, оставшихся вакантными из-за тех или иных шагов Трампа.

В китайско-американских отношениях сложилась катастрофическая ситуация, в рамках которой высокопоставленные китайские чиновники открыто говорят, что не знают, кому звонить в правительстве США для решения вопросов за пределами торговли. Из-за этого вакуума в начале правления Трампа Пекин отчаянно устанавливал связи с членами семьи нового президента США, в частности с его зятем Джаредом Кушнером. Тем не менее быстро оказалось, что Кушнер стал «токсичен» в американской политике.

Lori Berkowitz Джаред Кушнер

Кроме того, в рамках эффективной стратегии США должны прямо потребовать от Пекина таких шагов, которые хотя бы отдаленно можно считать выполнимыми. Едва ли в Пекине согласятся проводить хоть какие-то переговоры с Вашингтоном, если учесть, что сейчас Трамп стремится чуть ли не к смене режима в Пекине. Байдену, напротив, следует поставить более достижимую цель, которая может заключаться в том, чтобы добиться от Пекина большей честности в двухсторонних отношениях.

Напротив, помимо требований увеличить объемы американского экспорта в КНР, Трамп не сформулировал ни одной достижимой цели в двухсторонних отношениях США и КНР. Вместо этого он поставил крест на всех каналах диалога, которые существовали во время правления администрации Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего. Более того, чтобы позиция Вашингтона выглядела убедительной, ему необходимо приближать к себе союзников, а не отталкивать их от себя.

В целом же новая администрация должна использовать «стратегическое окно возможностей», которые появятся у США в случае выполнения указанных выше условий, для укрепления американской мощи, которая включает в себя не только вооружения, но и создание здорового и просвещенного гражданского общества, сокращение социальной несправедливости, модернизация инфраструктуры и значительное расширение исследовательских и технологических программ.

Иными словами, заключает автор, Байдену нужно выработать такой курс в отношении Китая, который бы не противоречил его внутриполитическим целям, а, напротив, служил бы стратегическим целям США, привлекал на сторону Вашингтона друзей и союзников. Главное же в том, чтобы бывший вице-президент не угодил в китайскую ловушку, устроенную Трампом.