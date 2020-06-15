Папа Римский Франциск учредил фонд поддержки работников, пострадавших от пандемии коронавируса, «Иисус Божественный работник» и внес в него первый миллион евро, передает Vatican News (Ватикан). Как отметил понтифик, последствия пандемии «серьезно угрожают социальной ткани Рима». Многие римляне обращаются за помощью, и «пяти хлебов и двух рыб» оказывается недостаточно, отмечает папа. Тем не менее итальянская столица выказывает множество знаков жизнеспособности Церкви и общества: прежде всего это рост пожертвований тем, кто заботится о больных и о бедных. Франциск призывает всех римлян, и в первую очередь общественные организации и госучреждения, прислушаться к просьбам о помощи. «Я надеюсь, что в Риме возвращение к нормальности начнется именно с дела, которое нас объединит, когда мы отреагируем на страдания тех, кто находится на обочине», — подчеркивает он и поясняет: среди тех, кто больше всего пострадал от пандемии, огромное число работников, которые жили поденным и почасовым трудом, разовыми заработками, практикантов, домработниц, индивидуальных предпринимателей, а также наемных работников с временным контрактом. Новый фонд «Иисус Божественный работник», учрежденный Франциском, призван подчеркнуть ценность и достоинство труда и воодушевить всех людей доброй воли проявить солидарность и внести свой вклад. Папа обращается ко всем римлянам и добавляет, что сегодня «недостаточно делиться только избытком». Прежде всего понтифик призывает к щедрости священников, надеясь, что они первыми сделают свой взнос на благо общин. «Благодать ежедневного преломления хлеба Евхаристии, — подчеркивает папа, — побуждает нас делать то же самое в отношении наших братьев и сестер».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Твит от президента США Дональда Трампа возвращает спорного архиепископа Карло Мария Вигано обратно в американскую политику, сообщает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Президент написал 10 июня, что был «польщен» открытым письмом, которое Вигано, бывший апостольский нунций в США (2011 — 2016 годы) и частый критик папы Франциска, отправил ему несколькими днями ранее и призвал свои 82 миллиона подписчиков ознакомиться с ним. Само письмо было опубликовано 6 июня LifeSiteNews, ультраправым сайтом, базирующимся в Канаде, известным своими экстремистскими взглядами на аборты и гомосексуализм, а также предоставлением места критикам понтифика. Вигано хвалил Трампа и использовал формулировки о «детях света и детях тьмы», осуждал протесты против расизма и жестокости полиции как в США, так и во всем мире, заявив, что они являются инструментом влияния на предстоящие президентские выборы и «построения мира без свободы». Церковные наблюдатели описывают Вигано как «крайне недовольного» и связывают его нападки на папу Франциска отчасти с разочарованием архиепископа тем, что его не возвели в сан кардинала и ему было отказано в продвижении по службе в Ватикане.

Архиепископ Карло Мария Вигано(справа)

Открытое письмо Вигано, которое впервые разместил сайт LifeSiteNews, довольно быстро было перепечатано членами движения QAnon, отмечает The Tablet (Лондон, Великобритания). Что это за движение? Точно неизвестно, но многие считают, что QAnon — это команда из десяти или около того высокопоставленных военных разведчиков, которые являются близкими информаторами и советниками Трампа. С момента появления в интернете в октябре 2017 года QAnon набрал миллионы последователей как в США, так и за рубежом. Их сообщения — это отвращение к средствам массовой информации, отличным от консервативных (таких, как Fox News, хотя и ему тоже не всегда можно доверять); отвращение к Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и всем демократам; христианское прочтение духовной битвы между добром и злом в мире. В последнее время апологеты QAnon заявляли, что коронавирус может быть «нереальным» или, если он существует на самом деле, то был создан теневой элитой, которая тайно управляет миром, а сейчас раздувает панику, чтобы повредить шансам Трампа на переизбрание. Они верят, что окончательное уничтожение глобального заговора неизбежно, но может быть достигнуто только при поддержке патриотов. Похоже, Вигано хочет сказать Трампу, команде QAnon и их последователям, что он один из них.

В то время как Ватикан настаивает на важности своего диалога с Китаем, президент Трамп, весьма не согласный с Пекином, поддержал архиепископа Вигано, известного своим явным несогласием с папой Франциском, пишет La Croix (Париж, Франция). Открытое письмо бывшего нунция оказалось кстати Трампу, который только что потерпел дипломатическую неудачу, не получив поддержки понтифика в конфронтации с Пекином. 2 июня президент подписал указ, утверждающий свободу вероисповедания в качестве главной оси американской дипломатии, а заодно отвлекал внимание от демонстрации против расизма. Однако на следующий день Франциск обратился к американцам и, осудив насилие, вызванное беспорядками, призвал к «национальному примирению» и решительно осудил «грех расизма». После Ватикан отправил очень прямое сообщение Пекину, выступив за диалог с ним. Послание было быстро получено китайскими властями: 9 июня они официально признали «подпольного» епископа Фучжоу Пьера Лин Цзяшана. Жест, который сразу же вызвал ярость тех, кто в Католической церкви придерживается американского настроя против диалога Святого престола с Пекином. Отсюда и гнев Трампа, и беспрецедентный жест американского президента, который поддержал известного противника папы Франциска.

Ватикан призывают продлить временное соглашение с Китаем о назначении епископов, рассказывает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Оно было подписано в 2018 году и срок действия соглашения истекает в сентябре сего года. Поэтому архиепископ Клаудио Мария Челли, который сыграл важную роль в переговорах и подписании соглашения, говорит, что «мы должны найти формулу» и продлить его на один или два года. Однако Святой престол еще не принял решения, которое затем будет доведено до сведения китайских властей. Челли говорит о «необходимости уважения» и «взаимопонимания» в диалоге между Католической церковью и Пекином. «Это будет нелегко, — отмечает архиепископ. — Но Святой престол все еще хочет продолжать путь. Мы хотим двигаться вперед и хотим достичь нормальности, в которой китайский католик может выразить свою верность Евангелию, а также уважение к тому, что он китаец. Католическая церковь в Китае должна быть полностью китайской, но она также должна быть полностью католической».

Medija centar Beograd Архиепископ Клаудио Мария Челли

Политическое давление и отсутствие свободы удушают европейский бизнес в Китае, считает AsiaNews (Рим, Италия). Европейские компании, которые работают в Китае, отмечают, что китайская экономика становится все более политизированной и в ней доминирует государство. Это вытекает из ежегодного обзора Торговой палаты Европейского союза, который призывает к экономической открытости и либерализации ради преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — по образцу того, что делали Дэн Сяопин и Чжу Жунцзи в прошлом. Около 43% опрошенных европейских фирм чувствуют себя «угнетенными» политикой Пекина. Иногда компании настойчиво просят принять участие в инициативе «Пояс и путь»; избегать комментариев по вопросам, не относящимся к их сфере деятельности; указывать в своих документах и на сайтах, что Гонконг, Тайвань, Тибет и Синьцзян являются частями Китайской Народной Республики. В противном случае «угрожают возмездием». Основной заботой европейских инвесторов является предоставление равного доступа на китайский рынок.

Государственный совет Турции (высший административный суд) собирается 2 июля рассмотреть вопрос о повторном преобразовании собора Святой Софии, ныне музей Айя-София, в мечеть, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Его вердикт станет институциональным ответом, который позволит оценить реальные возможности намерений турецкого руководства сделать бывший христианский храм местом исламского культа. В то же время Анкару критикуют за рубежом, ее планы преобразовать Собор Святой Софии в мечеть вызывают «геополитические столкновения». Среди наиболее решительных критиков — Египетский дом фетв (Дар аль-Ифта), возглавляемый великим муфтием Египта и уполномоченный распространять толкования и толковать споры относительно применения заповедей Корана. Дар аль-Ифта назвал завоевания османами Константинополя «оккупацией», а преобразование собора Святой Софии в мечеть — «неудачным событием». Также против попыток повторить это действие выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Даже в самой Турции политологи, например, обозреватель газеты Cumhuriyet Орхан Бурсал, утверждают, что «собор Святой Софии» используется турецким руководством в качестве «электорального инструмента», полезного для выявления «внешних врагов», чтобы таковых предъявить обществу.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил освящение российской «Церкви Победы», главного храма Вооруженных сил России, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Эта огромная церковь в Подмосковье посвящена победе Красной армии над фашистской Германией 75 лет назад во Второй мировой войне. Министр обороны России Сергей Шойгу и несколько сотен солдат присутствовали на службе без лицевых масок. Во время освящения предстоятель Русской православной церкви особо поблагодарил Шойгу, по инициативе которого возник этот проект, и президента России Владимира Путина. Говорят, что храм с золотым куполом высотой почти 100 метров вмещает около 6000 человек. Это третий по величине собор в России. К нему ведет «Дорога памяти», длина которой составляет 1418 метров (Великая Отечественная война против Германии продолжалась с 1941 по 1945 год). Посетители церкви будут иметь возможность, направляясь к храму, посмотреть на мультимедийных мониторах имена и фотографии всех 33 миллионов советских солдат, сражавшихся во Второй мировой войне.

Mil.ru Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу встретился с Патриархом всея Руси Кириллом

Католикам города Кирова отказали в возврате Александровского костела, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом у себя в социальных сетях сообщил адвокат Ян Чеботарев. «Увы, но чуда пока не произошло», — написал юрист, отстаивающий во властных инстанциях интересы вятских католиков. Спор между католическим приходом и правительством Кировской области длится уже давно. Община пытается вернуть себе историческое храмовое здание, где ныне устроен камерный зал филармонии. Пока католикам не удается договориться с властями. Вопрос остается нерешенным.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».