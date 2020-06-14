В пику намерениям Центробанка России взять под свой личный контроль поведение банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению супротив контроля саморегулируемыми организациями Госдума приняла 9 июня в третьем, окончательном чтении законопроект под номером 466 439−7. Напомним, в конце мая первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил в Госдуме, как сообщал ТАСС, что Банк России планирует в ближайшее время обратиться в Госдуму с предложением законопроекта о праве регулятора устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению. По его словам, банки пришли к выводу, что система не готова к саморегулированию, что и стало поводом для решения ЦБ выйти с предложением в Госдуму с просьбой возложить именно на регулятора способность устанавливать правила поведения банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению. Швецов тогда объяснял, что сейчас у регулятора нет возможности влиять на банки через нормативные акты в вопросе продажи продуктов населению, мол, работа ведется, осуществляется воздействие на скрипты по отношению к потребителю, но это работа «носит не очень нормативный характер, она делается на основе рабочего взаимодействия с руководством финансовых организаций».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банковское дело

Надо сказать, что до 9 июня, пока Госдума не приняла вышеназванный законопроект, ничто и никто, в частности и со стороны государства, не мог обязать банки или других участников финансового рынка, в том числе и страховые компании, входить в саморегулирумые организации, видимо, потому эти организации и не создавались, а вовсе не потому, как заявил представитель ЦБ, что банковское сообщество пришло к выводу о неготовности системы к саморегулированию. Между тем подчеркнем, что если бы этот законопроект был бы не принят, то ЦБ, появись у него такой механизм, смог бы подчинить не только предоставление участниками финансового рынка стандартных услуг, но и практически все остальные услуги и продукты тоже, которые представитель ЦБ и называл как «небанковские». Ведь сегодня те же банковские и страховые продукты теряют свой традиционный смысл: как правило, каждая из услуг или продуктов предоставляется комплексно массой нефинансовых организаций, предприятий, производителей, использующих те или иные механизмы реализации своих товаров или услуг через механизмы кредитования или рассрочки.

Своим законопроектом Госдума внесла изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», тем самым, по сути, обязав участников финансового рынка входить в саморегулируемые организации. Статья 14.52 КоАП, именуемая как «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации», теперь распространяется и на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. Каждая из частей данной статьи, гласит о том, что то или иное нарушение предусмотрено и для саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, заметим, членство в которой «в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным». То есть теперь участникам финансового рынка не отвертеться от механизма саморегулирования.

Duma.gov.ru Государственная дума

Более того, новым законопроектом подкорректирована ст. 23.74. «Банк России» из которой исключен пункт 3, предусматривающий, что в компетенцию руководителей территориальных подразделений ЦБ, их заместителей входили вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности). То есть эти самые руководители могли надзирать за допущением нарушений требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах акционерными обществами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами либо специализированными депозитариями акционерных инвестиционных фондов и т. п., а также следить за неисполнением страховщиками, кредитными кооперативами обязанностей по хранению документов в соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии с законами о сельскохозяйственной кооперации. То есть, как видно из данной статьи КоАП, ЦБ мог помимо банковской сферы контролировать всю информацию, касающуюся рынков, где крутятся деньги.

И это лишь неполный перечень вопросов, которые до сих пор, так или иначе, входят в компетенцию ЦБ. Собственно, теперь, если Совет Федерации одобрит данный законопроект и его подпишет Президент РФ, то все эти вопросы могут перейти в компетенцию саморегулируемых организаций, чего, судя по всему, так не желает ЦБ. При этом, отметим, вероятно, чтобы стимулировать рынок к саморегулированию, Госдумой предусмотрены в законопроекте послабления — за допущение некоторых нарушений возможна оплата половины суммы штрафа, совершённая не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении такового. Подобный механизм, как известно, сегодня действует в отношении штрафов ГИБДД.