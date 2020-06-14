Выдающемуся организатору Дальнего Востока Юрию Петровичу Трутневу поручили курировать составление программы социально-экономического развития Архангельской области и НАО. В Арктике Ю. П. Трутнев лоббист Мурманска и при губернаторе Игоре Орлове критиковал архангельские проекты типа Белкомура. Вряд ли после назначения врио Александра Цыбульского Ю. П. Трутнев поменял точку зрения.

Фото пресс-службы Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский: центр Арктики — Архангельск.

В его программе Архангельская область будет встроена в концепцию «столица Арктики» заточенную под Мурманск, и не устраивающую Архангельск и другие арктические регионы. Правильная концепция Арктики — столица Москва, а области и округа имеют свою исторически сложившуюся специализацию. При выдвижении в губернаторы на региональной конференции «Единой России» Александр Цыбульский заявил — центр Арктики Архангельск. Специализация только образовательного центра. навязываемая Архангельску Минвостокразвития РФ, также не отвечает интересам региона.

В связи с этим Ю. П. Трутнев не может стать «последней инстанцией» в разработке будущего Архангельской области. Утверждение программы надо поднять на уровень премьера или даже президента РФ. Да и без ресурсов программа Минвостокразвития РФ не имеет смысла. Область получает еще одного начальника, который ничего не даёт, ведёт не туда, но руководит. Но работа с Ю. Трутневым над программой дает возможность на цифрах и фактах убедить его исправить перекосы. Юрий Петрович —прагматик и вряд ли готов копить недовольство, складывая яйца в одну корзину.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Программу будущего надо писать самим архангелогородцам, раз в области имеется научно-образовательный центр. Пока это не делается — рабочая группа по объединению АО и НАО собирает предложения на общественных началах. Социально-экономические программы так не пишут, и противники объединения скажут «это несерьезно».

Программу надо писать на контрактной основе силами временных научных коллективов, и обсуждать в духе деловых игр Г. П. Щедровицкого — с участием управленцев, ученых и лидеров общественного мнения НАО и Архангельской области.

Arhcity.ru Архангельск

В Архангельске подобный опыт есть — зампред правительства Архангельской области Виктор Иконников в 2017 году составлял стратегию развития Архангельской области. Были привлечены московско-питерские научные структуры и местные ученые. Авторский коллектив профессора САФУ Александра Пластинина создал насыщенный цифрами и фактами аналитический документ, который не стыдно опубликовать. Зато из столиц поступило собрание отчетов Росстата с комментариями. С некоторыми авторами даже пришлось судиться.