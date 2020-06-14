Тюркские страны будут проводить турниры за Кубок Турана

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщает газета Sözcü, тюркские страны объединяются для проведения турниров за Кубок Турана. Предполагается, что такая инициатива будет способствовать повышению благосостояния клубов, обмену информацией между ними и развитию в целом. Известно, что уже начаты предварительные подготовительные работы. Планируется, что в организации примут участие именитые профессора из многих университетов. В турнирах за Кубок Турана ожидается участие большого количества команд из 11 тюркских стран, в том числе и таких, как «Карабах», «Нефтчи», «Караганда», «Актобе» и «Уфа». Они также играют и в матчах УЕФА. Благодаря Кубку Турана команды смогут обеспечить себе новый источник дохода.

Финансовая помощь для Турции

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, Европейский союз готовится направить в Турцию помощь для борьбы с коронавирусом. Стало известно, что одобрено два проекта для сирийских мигрантов. Вдобавок к этому будет выплачено 485 миллионов евро. Утверждается, что взамен на это Турция дала слово воспрепятствовать проникновению мигрантов в Грецию. ЕС указывает на то, что распространение пандемии коронавируса в Турции негативно сказывается в особенности на сирийских мигрантах. Следует отметить, что данная финансовая помощь не относится к шести миллиардам евро, которые были согласованы в рамках других проектов ранее, т. е. эти средства будут направлены дополнительно.

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Заявка России на пять миллиардов

Как указывает газета Haber Türk, Турция и Россия преодолели исторический рубеж в рамках проекта по строительству АЭС «Аккую», общая сумма которого составляет 20 миллиардов долларов. Москва подала заявку на получение лицензии для строительства четвертого блока, что подразумевает инвестирование пяти миллиардов долларов. Планируется, что первый из четырех блоков станции мощностью в 1200 МВт будет запущен к столетней годовщине со дня образования Республики Турция в 2023 году. Ожидается, что остальные блоки будут запускаться через каждый год. Следует отметить, что строительство «Аккую» является самым масштабным проектом, который определяет стратегический вектор отношений между Турцией и Россией. Согласно достигнутой между двумя странами договоренности, в местности турецкой провинции Мерсин будет построена атомная электростанция, состоящая из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый.

Всемирный банк прогнозирует снижение

Как сообщает газета Dünya Ekonomi, Всемирный банк прогнозирует снижение показателей ВВП Турции в 2020 году. В опубликованном в январе текущего года докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» предполагалось, что экономический рост Турции в 2020 году достигнет 3,0%. Однако в апреле был опубликован другой доклад, согласно которому упомянутый показатель роста был оценен в 0,5%. На днях Всемирный банк представил новый доклад на июнь 2020 года, теперь он прогнозирует падение темпов экономического роста Турции на 3,8%.

Новый период в отношениях США и Турции

Согласно сообщению телеканала NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Известно, что в ходе переговоров были обсуждены события в регионе, двусторонние вопросы и в первую очередь ливийский кризис. По итогам переговоров Эрдоган отметил: «После нашего разговора с Трампом может начаться новый период между США и Турцией относительно данного процесса». Министерство коммуникации Турции подтвердило, что в ходе переговоров прежде всего обсуждался ливийский кризис.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Ответ по поводу С-400

Как говорится в сообщении телеканала NTV, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир прокомментировал заявление посла России в Турции относительно российских зенитных ракетных систем С-400 следующим образом: «Как всегда и говорилось, если какая-то система и приобретается, то в целях применения, и точка. Уполномоченные лица из различных ведомств турецкого правительства уже упоминали это. Касательно же процесса запуска следует отметить, что весь мир находился в одном определенном режиме — были приостановлены путешествия, определенные контакты и темпы работы. Это повлияло и на запуск системы. Подготовительные работы продолжаются. Мы уже неоднократно повторяли, что процессы относительно новой системы находятся на так называемом втором этапе. Данный проект состоит из определенных производственных и технологических элементов. Работы проводятся и в этом направлении. У нас есть принципиальная договоренность касательно поставки второй системы. Необходимо реализовать технические процессы, относящиеся к трансферу технологий, деталям совместного производства и дорожной карты. Именно эти детали и немного усложнили задачу. Здесь важнее наша выгода, нежели вопрос о том, будет ли поставлена вторая система, или нет».

Правительство Турции скупердяйничает

Как указывается в сообщении портала TR724, главы муниципалитетов 11 турецких крупных городов (включая Анкару, Стамбул и Адану) от Республиканской народной партии сделали совместное заявление. В нем сказано, что в связи с ограничением финансовых ресурсов в условиях пандемии коронавируса правительство Турции должно было оказать помощь муниципальным органам, чего оно до сих пор не сделало. Главы муниципалитетов добавили: «Игнорирование или неисполнение необходимых мер может привести к серьезному риску. Хотели бы особенно подчеркнуть и предупредить граждан о том, что неисполненные обязательства чреваты возрастанием опасности».

Турция нарушает права человека в Сирии

Согласно сообщению портала Ahval News, Надин Маэнза, которая была назначена в 2018 году Трампом членом, а в 2019 году — заместителем председателя Комиссии США по международной религиозной свободе, сделала заявление о том, что на севере Сирии, контролируемом турецкими войсками, очень грубо нарушаются права человека. Маэнза отметила, что они попираются по указке правительства Турции. В минувшую среду, 10 июня, комиссия, которая считается «выше всех партий и независимой», на совещании с четырьмя специалистами рассмотрела вопросы религиозной свободы и нарушения прав человека в регионе. После окончания совещания Маэнза дала интервью, в котором отметила, что и в самой Турции, и в подконтрольных ей зонах «ухудшилась и продолжает ухудшаться ситуация с религиозной свободой». Согласно полученным данным, когда Турция захватила территорию в Сирии, она ликвидировала там религиозную свободу и установила вместо этого «жесткие условия».

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Греция грозит Турции

Как сообщает турецкая редакция DW, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал заявление о том, что если Турция нарушит суверенные права Греции в Эгейском море, то ответная реакция поступит от всего Евросоюза. Данное заявление было сделано в рамках выступления Мицотакиса на 5-м Дельфийском экономическом форуме, проведенном в режиме видео-конференции в связи с пандемией коронавируса. Мицотакис прокомментировал напряженность в отношениях между Анкарой и Афинами, добавив: «Это проблема не только между Грецией и Турцией, но и между ЕС и Турцией. Так как Греция является членом ЕС, то и безопасность нашей страны касается всего Евросоюза. Охраняя и защищая наши границы, мы защищаем и границы ЕС. В случае если Турция нарушит суверенные права Греции, то я уверен, что ответная реакция на это поступит не только от Греции, но и от всего Евросоюза».

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Твиттер заблокировал тысячи троллей ПСР

Согласно сведениям портала Ahval News, социальная сеть Твиттер объявила о раскрытии информационных кампаний через аккаунту, связанные с рядом государств. Подобное было сделано впервые. Твиты упомянутых аккаунтов были удалены. Обнародованы архивы твитов на пять гигабайт и медиа-данных на 821 гигабайт, относящиеся к 7340 аккаунтам. Утверждается, что эти аккаунты имеют отношение к турецкому правительству (с мая 2020 года). В части исследования касательно Турции сказано: «Основной целью действий, которые расцениваются как недействительные и скоординированные определенным числом связанных между собой аккаунтов, обнаруженных с начала 2020 года, являются пользователи из Турции. По результатам анализа на основе технической инфраструктуры нашей платформы и действий аккаунтов, было выяснено, что эти обнаруженные фейковые аккаунты использовались для политических дискурсов в пользу правящей Партии справедливости и развития Турции и оказания мощной поддержки Эрдогану. Мы раскрываем эти 7340 аккаунтов».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Сотрудник Генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз приговорен к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы. Вашингтон жестко реагирует в ответ.

Арестована турецкая журналистка Мюессер Йылдыз, которая обвиняется в шпионаже. Однако причину видят в ее статьях с критикой турецкого правительства. Вместе с тем, задержанный ранее журналист Исмаил Дюкель отпущен на свободу.

Вслед за вхождением турецких вооруженных сил и аффилированных с ними радикальных группировок джихадистов в города Африн, Тель-Абьяд и Серекание, находящихся на территории Сирийского Курдистана, в ООН почти каждый день стали поступать сообщения о нарушении прав человека.

Совет министров Германии продлил ограничения на поездки в страны за пределами Евросоюза до 31 августа. Подобное решение негативно повлияет на турецкий туристический сектор. В немецкой прессе появились утверждения о том, что Эрдоган проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно «исключения из правил» для Турции.