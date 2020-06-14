Уже не в первый раз китайское издание Sohu публикует материалы, в которых предупреждает, что, отчаявшись получить вожделенные Курильские острова мирным, дипломатическим путем, Токио может предпринять попытку «отбить» их силой оружия. Обычно статьи на эту тему появляются на страницах российского интернета в эксклюзивном переводе сетевого издания «ПолитРоссия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курильские острова России и харакири японского реванша

Комментаторы этого издания приводят мнение китайских экспертов о том, что «в скором времени Токио может перейти к более решительным действиям по отношению к Курилам». Не прибегая к комментариям, приведем перевод китайских предупреждений:

«Курильские острова являются довольно болезненной темой для Синдзо Абэ. Он уже долгое время занимает должность премьер-министра Японии, и если ему удастся разрешить в свою пользу ситуацию с Курильскими островами, то это навсегда впишет его имя в японскую историю… С точки зрения географического положения Япония находится довольно близко к Курилам и имеет хорошую логистику для проведения военных операций… Если Япония действительно начнет войну, то ей необходимо взвесить все последствия, иначе она повторит свои же ошибки».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Попытки затронуть вопрос о подобных взглядах и предупреждениях китайских аналитиков в беседах с японскими политиками и политологами вызывали с их стороны или возмущенное опровержение «китайских провокаций» или укоризненные выговоры мне, вроде:

«Кошкин-сан, мы вас считаем серьезным специалистом, а вы, оказывается, слушаете глупую антияпонскую пропаганду наших недругов. Какой сумасшедший осмелится воевать с ядерной державой — Россией? Вас даже американцы боятся, а тут «война Японии за Курилы»… Чепуха какая-то, право».

Хотя при этом признаётся, что прикрывающиеся эвфемизмом «силы самообороны» японские армия и флот быстрыми темпами наращивают свои боевые возможности. Наиболее откровенные мои собеседники объясняли, что Япония даже в условиях экономических неурядиц последних десятилетий вынуждена тратить на вооружение немалые средства, ибо в отличие от периода «холодной войны» уже не может полностью полагаться в вопросах безопасности своей страны лишь на армию США с ее «ядерным зонтиком». При этом приводят в качестве довода призывы президента США Дональда Трампа к Японии самостоятельно заботиться о противодействии враждебным государствам, под которыми в настоящее время в первую очередь подразумеваются КНР и КНДР. Дело дошло до призывов Трампа к Японии и Южной Корее обзавестись собственным ракетно-ядерным оружием.

И этот довод вполне серьезен и основателен. Информационные агентства принесли весть о том, что Дональд Трамп, выступая перед выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте, объявил о нежелании Соединенных Штатов решать конфликты в иностранных государствах, так как это не является обязанностью американских военнослужащих.

«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские… Служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — заявляет Трамп.

И хотя Япония для США не «далекая страна», а ближайший военный союзник, в Токио, полагаю, задумаются о нежелании американцев и дальше играть роль мировых жандармов и о том, как это может сказаться на переосмыслении роли и предназначения японо-американского «договора безопасности». А задуматься, действительно, есть о чем. Ведь японцы сегодня вовсе не уверены, что американцы готовы умирать за них, случись какие-либо осложнения с использованием вооруженных сил в ситуации, например, вокруг островов Сэнкаку, которые китайцы называют Дяоюйдао и считают издревле своими. Уже не раз Токио добивался от Вашингтона подтверждения того, что обязательства США защищать Японию распространяются и на эти спорные территории.

Ну, а то, что касается распространения действия японо-американского «договора безопасности» и на объявленные Токио «своими суверенными территориями» Курильские острова, то тут ситуация иная. Ибо американцы соглашаются по 5-й статье договора защищать только ту территорию, на которой страна-союзник осуществляет свои административные права. Вот когда японцы получат такие права над российскими южными Курилами, тогда туда и придут американцы со своими базами и оружием. Не потому ли японское правительство в качестве первого шага упорно добивается от Москвы введения на этих островах «особой юридической системы», по сути, признающей японские права на их территории. Но, будем рассматривать такое допущение пока лишь как гипотезу.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

В заключение отметим, что пока признаков того, что в японских военных штабах всерьез разрабатываются планы захвата Курильских островов, не наблюдается. Но активизация японских правых сил под лозунгом не допущения «уступок России» по «северным территориям» в плане ограничения требований, может привести на каком-то этапе к тем или иным провокациям, к которым надо быть готовыми. В Японии легально действуют ультраправые, по сути, фашистские организации, которые при поддержке определенных политических сил могут в провокационных целях осуществлять попытки высадки на «суверенные японские острова». Как это уже не раз делали китайские активисты на островах Сэнкаку-Дяоюйдао. Ну, а как показал случай с депутатом японского парламента Ходака Маруяма, призвавшего «отбить» Курилы войной, «горячих голов» в Японии хватает. Кстати, этот «самурай» продолжает заседать в высшем законодательном органе Страны восходящего солнца и участвовать в выработке политики этого государства…