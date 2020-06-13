



Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал «привет» украинским коллегам. Причем сделал он это публично, а не по закрытым дипломатическим каналам, что само по себе интересно — это может означать, что Будапешт не особо верит в способности Киева о чем-то конфиденциально договариваться и тем более держать язык за зубами.

В своем блоге в социальных сетях Сияйрто написал, что во время «последнего визита Дмитрия Кулебы (министра иностранных дел Украины — С.С.) в Будапешт мы провели корректные переговоры в дружеской тональности. Я сказал ему, что венгерское правительство всегда будет поддерживать закарпатских венгров, а мы отменим вето на встречи министров в рамках формата НАТО — Украина, если венграм, проживающим в Закарпатье, восстановят ранее предоставленные права им на образование на родном языке». Эту реплику глава МИД Венгрии связал с публикацией венгерского портала Hirado. hu, в которой приводились слова Кулебы в эфире украинского телеканала 1 + 1 о том, что «Киев не будет вносить дальнейших изменений в закон об образовании, принятый в 2017 году, во имя компромисса с Венгрией». При этом уже в своем блоге в социальных сетях министр иностранных дел Украины кое-что добавил. Он опроверг три «фейка» о Береговском районе Закарпатской области: Киев не создает Береговский район, чтобы удовлетворить интересы Венгрии; он сам не брал на себя обязательство создать Береговский район во время визита в Будапешт; украинские дипломаты не «сливали» национальные интересы в отношениях с Венгрией. И заодно еще раз указал на свою твердую позицию не вносить каких-либо новых поправок в закон об образовании

Ministério das Relações Exteriores Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце мая Кулеба совершил свой первый международный визит в качестве главы внешнеполитического ведомства. Он отправился на машине в Будапешт, проделав путь в 1120 километров туда и столько же обратно, где провел переговоры с Сияйрто. Это выглядело необычно. Почему украинский министр решил не дожидаться восстановления авиасообщение и решил переговорить с венгерским коллегой с глазу на глаз, неужели для того, чтобы лично сказать ему свои три «нет»? Сомнительно, это можно было сделать и по телефону. Значит, речь шла о чем-то более важном и спорном одновременно. На что обратили внимание украинские «патриоты». Как констатирует закарпатский портал Mukachevo.net, «итак, 1 июня появляется информация от источников о том, что в проекте районирования Закарпатской области всплывает Береговский район. Ранее он не предусматривался в результате административно-территориальной реформы. Сначала к таким «сплетням» присматривались, потом возникли определенные подозрения. Уже через несколько дней на официальном ресурсе министерства развития общин и территорий опубликовали официальный проект… 9 июня на сайте «Радио Свобода» вышло заявление известного закарпатского писателя Андрея Любки о «венгерском районе», который описал возможные последствия такого шага».

В ней автор утверждал, что создание Береговского района — не трагедия, но «недопустимая ошибка», которая в будущем, «особенно в случае геополитических катаклизмов», станет «причиной проблем». К дискуссии подключились украинские политологи. Часть из них, анализируя проект административно-территориальной реформы, который предусматривает новую нарезку украинских районов, пришли к выводу, что она усиливает позиции национальных меньшинств. А это не только венгры, но и болгары с румынами. Однако другие придерживаются противоположного мнения. Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский указывает на то, что «венгерский район» с центром в Берегово получится не «венгерским». Поскольку в это образование должен войти и нынешний Виноградовский район, то концентрация венгров будет ниже, чем в действующих границах Береговского района. Если сейчас, по оценке эксперта, в нем проживает около 70% этнических венгров, в случае утверждения новых границ на территории административной единицы они составят уже около 40% от населения. Увидели опасность для своих соотечественников и за пределами Украины, в том числе в Болгарии и Румынии.

Болгарское патриотическое движение «Народна сила» адресовало запрос министерству иностранных дел Болгарии. Глава движения Георгий Димов на пресс-конференции обвинил Софию в том, что она не защищает интересы болгарской общины на Украины, включая право на образование на родном языке. «Сегодня болгары на Украине подвергаются унижениям и духовному уничтожению, — заявил Димов. — В то же время другие страны Европейского союза проводят активную политику в регионе». Он привел в качестве положительного примера раздачу паспортов Венгрией и Румынией. А отрицательного — Киев, который делает «попытку создать новую нацию, похожую на македонскую». В свою очередь, румынская глобальная сеть RGN PRESS задается вопросом, собирается ли Бухарест реагировать на административно-территориальную реформу на Украине. Портал обращает внимание на то, что после новой нарезки районов на Буковине, где в 4 из 11 компактно живут румыны, местная «румынская община будет разделена», что «практически лишит ее возможности защищать право на образование на родном языке, на сам язык и национальную самоидентификацию». Румынии рекомендуется в этом вопросе взять пример с Болгарии, чьи власти надавили на Украину и пришли в итоге к консенсусу относительно болгарской общины в Одесской области, а также Венгрии.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева

Потенциально Будапешт, Бухарест и София могли бы, конечно, координировать свои действия и говорить с Киевом единым голосом. На практике известно на сегодня только то, что Сийярто накануне переговоров с Кулебой в венгерской столице позвонил своей болгарской коллеге Екатерине Захариевой и обсудил с ней положение национальных меньшинств на Украине. Не густо. Ситуация изменится в том случае, на наш взгляд, когда этот вопрос окажется в повестке внутренней политики Румынии и Болгарии, когда его начнут поднимать политические силы этих стран. Однако даже тогда вряд ли с Киевом можно будет договориться. И даже не потому, что Киев не захочет. Он вынужден считаться с местными националистами, которые не дадут ни одному правительству пойти на то, что сочтут «уступками» украинизации всех элементов государства и общества. Но это не означает, что Украине нужно все спустить с рук. Россия имеет право и может поддержать требования болгарского, венгерского и румынского меньшинств. Выйти на Болгарию, Венгрию и Румынию и при их согласие инициировать, как член Совета Безопасности ООН, обсуждение вопроса дискриминации национальных меньшинств на уровне Организации Объединенных Наций, а также в ПАСЕ и ОБСЕ. Это напрямую касается и положения русских на Украине. Иначе получается, что той же маленькой Венгрии есть дело до своих, а мы своих почему-то забыли. Тем более что Киев не стесняется в рамках административно-территориальной реформы нарезать районы в нашем Крыму.