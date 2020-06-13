С тех пор как в сепаратистском Косово 4 июня было сформировано новое правительство во главе с Авдуллой Хоти, которое отменило режим «взаимности» в торговых отношениях с Сербией, сербскую и албанскую общественность волнует вопрос, когда будет возобновлен диалог Белграда и Приштины и подпишут ли стороны «окончательное соглашение о нормализации отношений» до или после президентских выборов в США. Тем более президент Сербии Александр Вучич ранее допустил, что Белград во имя возобновления переговоров с албанскими сепаратистами в Приштине может приостановить кампанию по отмене признания независимости Косово другими странами. Этим будут сняты главные возражения как одной, так и другой стороны, и обеспечены условия для возобновления переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Каким может быть будущее соглашение и какой будет реакция сербской общественности на его подписание, ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

На прошлой неделе было сформировано новое правительство сепаратистского Косово. Постепенно создаются условия для продления диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Также со стороны представителей международных посредников в этом диалоге — США и ЕС, мы слышим заявления о том, что они надеются на скорое подписание окончательного соглашения, которое поставит точку в косовской проблеме. Можем ли ожидать больших сдвигов в этом направлении в ближайшее время?

Очевидно то, что США, вернее, их представитель Ричард Гренелл и их подопечные, косовские албанцы, выполнили свою часть договоренностей. Теперь пришла очередь Белграда, и скоро мы узнаем, что президент Сербии Александр Вучич обещал Гренеллу в марте 2020 года в Вашингтоне, вернее, что он обязался выполнить от имени Сербии. Пока известно только то, что Сербия откажется от лоббирования отмены признания независимости Косово другими государствами. Об этом публично заявил сам президент Вучич несколько дней тому назад.

Ричард Гренелл

Это более чем неприлично по отношению к российской дипломатии, так как каждый, кто хотя бы немного интересуется сферой международных отношений, понимает, что сербская дипломатия не смогла бы самостоятельно добиться отмены признания независимости Косово странами Африки, Азии и Латинской Америки и что тут не обошлось без помощи Москвы. Так что смена позиции Белграда по этому вопросу попросту аморальна и недипломатична.

Если вы уже упомянули российскую дипломатию… Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров может посетить Белград 18 и 19 июня. Ожидаете ли вы, что тема Косово и Метохии будет одной из главных на этих переговорах, и какой вы видите позицию России по этому вопросу?

Очень интересно, что недавно сербский Sputnik опубликовал информацию о том, что президент Вучич 17 и 18 июня посетит Москву. Известно, что во главе редакции агентства Sputnik. Serbia находится Любинка Милинчич, которая очень близко сотрудничает с президентом Сербии и поэтому получает информацию из первых рук. Вот такая практика сложилась у президента Вучича — каждый раз перед парламентскими или президентскими выборами в Сербии он старается встретиться и сфотографироваться с Владимиром Путиным, который является самым популярным политиком в Сербии. Первый раз сербскому президенту не удалось встретиться с российским лидером накануне выборов (Вучич посетит Москву 24 июня, в день парада Победы — ИА REGNUM). Поэтому я предполагаю, что главной темой переговоров министра Лаврова и президента Сербии будет как раз беспринципное заявление сербской стороны о том, что Белград откажется от кампании по отмене признания Косово. Кстати, эта кампания была весьма успешной — за два года 17 государств отозвали признание независимости Косово, и она была направлена как раз на усиление Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

Когда переговоры с Приштиной возобновятся, что окажется на повестке дня? Каким, по вашим прогнозам, будет содержание пресловутого сербско-албанского «окончательного соглашения о полной нормализации отношений»?

В этом соглашении будут оговорены два основных пункта. Первый из них — это то, что Сербия не будет препятствовать сепаратистскому Косово при его вступлении в ООН. Скорее всего, там будет формулировка, что Белград не будет возражать против членства так называемого Косово в международных организациях, включая ООН. Это де-юре признание его независимости, так как по международному праву Сербия может и не иметь дипломатического представительства в Приштине, но если Косово войдет в ООН, Белград должен уважать его «территориальную целостность».

qiv «Новорожденный» — знак в Приштине, Косово

Вторая часть соглашения, которое, по всей видимости, будет подписано до сентября текущего года в Вашингтоне Вучичем и Тачи в присутствии Трампа и Гренелла — это так называемое разграничение. Александр Вучич, кстати, и обозначил «разграничение с албанцами» как официальную политику Сербии еще в 2018 году, несмотря на то, что она антиконституционная и незаконная.

Что значит «разграничение»? Это значит, что Сербия передаст сепаратистам в Приштине около 90% Косово и Метохии плюс часть центральной Сербии в окрестности города Вранье (муниципалитеты Прешево и Буяновац). Взамен она получит один-единственный муниципалитет на севере Косово и Метохии — Лепосавич.

После подписания соглашения в Вашингтоне эта власть станет первой за 800 лет истории сербского государства, которая добровольно откажется от центра Сербской православной церкви — Печской патриархии, и передаст его в руки албанских сепаратистов. Особенно позорно то, что все это происходит в год, когда отмечается 800-летие автокефалии Сербской православной церкви и столетие возобновления Печской патриархии. Я говорю как простой верующий, но я считаю, что сербская Церковь, если она не возразит против этого, потеряет право называться церковью святого Саввы. Александр Вучич ради сохранения своего президентского кресла передаст не только Печскую патриархию, но и 1600 сакральных объектов Рашко-призренской епархии, а также 100 тысяч наших соотечественников, проживающих как южнее, так и севернее реки Ибар. Мы видели, что он готов пойти на шаг дальше и отдать уже территорию центральной Сербии, так называемую Враньскую котловину.

Соглашение, которое должно быть подписано в Вашингтоне, в СМИ обычно называют окончательным. Что это значит?

Мне кажется, что правильнее назвать это соглашение базовым. Это юридическое соглашение, которое обяжет Сербию не препятствовать вступлению Косово в ООН и начать переговоры о «разграничении». Опыт Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году, показывает, что за базовым соглашением последует серия дополнительных договорённостей, которые будут содержать подробную разработку пунктов базового соглашения. Так что мы можем ожидать формирования совместной комиссии Белграда и Приштины, которая, например, будет определять, где граница муниципалитета Лепосавич, какую часть южной Сербии надо отдать Приштине и на каких началах будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов через восемь лет после подписания Брюссельского соглашения. Это сообщество должно как фиговый лист прикрыть предательство государственных интересов и, по сути, госпереворот, который готовят власти в Белграде.

Arianit Парламент Косово

Необходимо ли для реализации такого соглашения изменение конституции Сербии, в котором четко говорится о Косово и Метохии как о неотъемлемой части Республики Сербии? Организует ли президент Вучич по поводу подписания соглашения с Приштиной референдум, как он неоднократно заявлял ранее?

Я уверен, что референдума не будет. Как юрист, я ответственно заявляю, что в 2013 году подписанием и реализацией Брюссельского соглашения как базового и последующих дополнительных соглашений (с 2013 по 2017 год) Александр Вучич, будучи вице-премьером, премьером, а потом и президентом, совершил государственный переворот, вернее, отменил конституцию Сербии или хотя бы 60 ее статьей, которые касаются единства правовой системы и места Косово и Метохии внутри страны. Самое главное — он отменил преамбулу конституции. Так что человек, который совершил госпереворот и ввел своеобразное чрезвычайное положение, так как в части территории Республики Сербии соблюдаются не ее конституция и законы, а законы сепаратистского Косово, вряд ли изменит свою позицию. Между прочим, Вучич заявил недавно, что референдума не будет, так как против этого выступает Запад.

Также надо отметить, что в последнее время близкие к президенту Вучичу эксперты стали критиковать в сербских СМИ Резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и распространять утверждения, которые не имеют за собой никакого юридического обоснования. Например, то, что соглашение в Рамбуйе, которое югославская сторона так и не захотела подписать, стоит выше Резолюции 1244. Близкий Вучичу юрист Владан Кутлешич вывел конструкцию, по которой подписанием соглашения по КиМ с представителем США Ричардом Гренеллом и лидером сепаратистов Хашимом Тачи Резолюция 1244 потеряет силу, несмотря на мнение России и Китая.

Базовое соглашение, которое будет подписано в разгар предвыборной кампании в США, чтобы послужить аргументом в пользу президента Трампа, в нравственном и любом другом измерении будет еще более пагубно, чем Брюссельское соглашение.

Вы не думаете, что новый парламент, который будет сформирован после выборов 21 июня, проголосует за изменения конституции?

Нет. Господин Вучич отменил конституцию в 2013 году, и я не понимаю, почему он теперь будет ее менять. В противном случае ему нужно было бы организовать референдум по изменениям в конституцию. И как бы ни был сформулирован вопрос на этом референдуме, он по сути звучал бы примерно так: согласны ли вы восемь веков спустя добровольно передать Печскую патриархию и южной край Сербии в руки сепаратистов? По моему мнению, нет такой власти, которая могла бы выиграть этот референдум.

Predsednik.rs Александр Вучич

Почему вы считаете, что «разграничение», против которого выступили многие влиятельные страны, будет фигурировать в этом базовом соглашении?

Я так считаю, потому что Александр Вучич в 2018 году выбрал «разграничение» в качестве своей официальной политики. Позднее его в этом поддержали министр иностранных дел Ивица Дачич, премьер-министр Ана Брнабич, министр обороны Александр Вулин. Согласно международному праву, любое заявление президента отражает позицию государства. Так что «разграничение» является официальной политикой Белграда. Эта политика антиконституционная, противозаконная, но, к сожалению, Александр Вучич — президент Сербии, Дачич — глава МИД, а Брнабич — премьер. Все они выступают за такое решение. В международном праве существует формулировка, согласно которой даже устные заявления президента, министра иностранных дел и премьер-министра обязывают государство. Я как юрист воспринимаю их заявления как государственную политику Сербии.

Также мы стали свидетелями того, как бывший премьер сепаратистского Косово Альбин Курти — любимец Германии и противник раздела Косово, потерял свой пост. Тем временем приштинский лидер Хашим Тачи не имеет ничего против разграничения, он даже говорит о том, что Косово возьмет сербские муниципалитеты Прешево и Буяновац. Также спецпредставитель президента США по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил о том, что он не против такого решения, если о нем договорятся сербы и албанцы.

Во время так называемого внутреннего диалога по Косово и Метохии, который инициировал президент Сербии Вучич в 2018 году, большая часть сербской общественности выступила против «разграничения» края с албанцами. Как общественность примет соглашение, которое будет содержать подобный пункт?

Это правда, большинство участников внутреннего диалога высказались против раздела Косово и Метохии. Но президент Вучич всех их унизил тем, что не появился ни на одной из дискуссионных площадок, но в итоге пошел к руководителю Фонда Сороса в Сербии Соне Лихт и отчитался ей о результатах внутреннего диалога. Лихт и Вучич сошлись на том, что проблему Косово надо решить фактическим признанием независимости сепаратистского формирования в Приштине.

Arianit Соня Лихт

Я лично считаю, что самая большая ответственность в данный момент легла на Сербскую православную церковь. Если в Черногории митрополиту Амфилохию и епископу Иоанникию удалось в намного более сложных условиях воспротивиться вредоносному закону о свободе вероисповедания, тогда и епископы СПЦ в Сербии должны подумать о форме ненасильственного сопротивления в случае признания Косово.

Что касается политических партий, то у меня нет иллюзий по поводу того, что в стране существует какая-то сильная национально ориентированная партия, которая могла бы воспротивиться признанию Косово. Остается лишь надеяться на СПЦ и вето России в Совбезе, когда после подписания базового соглашения в Вашингтоне Косово подаст заявку на прием в ООН.

В этот момент и президент Вучич должен будет чётко высказаться, выступает ли он за вступление Косово в ООН или нет. В совсем недавнем прошлом Воислав Коштуница попросил президента Путина ветировать план Марти Ахтисаари по Косово и Метохии в СБ. Это было и сделано. Теперь Вучич должен действовать в обратном направлении и требовать от России не препятствовать приему Косово в ООН. Это полностью раскроет суть его политики.