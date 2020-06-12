На ночной онлайн-презентации The Future of Gaming состоялся долгожданной анонс консоли PlayStation 5 и первых игровых эксклюзивов этой платформы. Корреспондент ИА REGNUM составил список наиболее масштабных и интересных проектов «следующего поколения», показанных в рамках шоу.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

PlayStation 5

Хедлайнер ночной презентации — сама консоль. Спустя почти год различных слухов о дизайне приставки Sony наконец-то показала, как она будет выглядеть. Нас ожидает вертикальный «ящик» белого цвета, напоминающий римскую цифру пять (V). Однако любители сэкономить место в квартире могут не беспокоиться — чуть позже оказалось, что консоль можно будет использовать и в горизонтальном положении.

На старте продаж PS5 будет поставляться в двух вариациях: с дисководом и без него. Помимо самой приставки, Sony также впервые показала полный набор акссесуаров к ней. Среди них: геймпад DualSense, беспроводная HD-камера, беспроводные наушники Pulse 3D и пульт дистанционного управления. Тем не менее точную дату выхода PlayStation 5 и её примерную цену пока так и не назвали.

Обновлённая GTA V

Как бы фанаты ни мечтали об анонсе GTA 6, Rockstar не торопится удовлетворять их «хотелки». Зато обожаемая геймерами GTA V снова получит свою долю внимания. В рамках презентации сообщили, что игра о приключениях бандитов Франклина, Майкла и Тревора будет доступна на релизе PlayStation 5, причём с улучшенной графикой и обновлёнными геймплейными механиками.

«Подтяжка лица» ожидает и GTA Online. Более того, многопользовательскую версию GTA V все обладатели новой консоли получат совершенно бесплатно, а добавить её в свою библиотеку можно будет в течение первых трёх месяцев с момента покупки. Релиз ожидается во второй половине 2021 года.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Уже в декабре 2020 года фанаты Человека-паука смогут опробовать новую игру о приключениях болтливого стенолаза. Правда, вместе Питера Паркера геймерам предстоит взять на себя управление его протеже — темнокожим подростком Майлзом Моралесом. Как и в недавнем мультфильме «Через вселенные», юношу ожидает тернистый путь к принятию своих способностей и становлению настоящим супергероем, достойным имени Человека-паука.

Правда, до конца не понятно, что именно нас ожидает. Пока Marvel's Spider-Man: Miles Morales больше похожа на масштабное дополнение к оригинальной игре или красочный спин-офф основной серии. Дадут ли геймерам поуправлять Питером и стоит ли ожидать продолжения сюжетной линии с Гарри Озборном и Веномом — пока неизвестно.

Ratchet & Clank: Rift Apart

В новом приключении озорного ломбакса Рэтчета и его друга-робота Кланка игроков ожидают многочисленные путешествия по параллельным мирам. Судя по трейлеру, перемещаться из одной реальности в другую можно будет мгновенно без дополнительной загрузки.

В остальном Rift Apart — это всё тот же «эталонный» семейный экшен про парочку обаятельных искателей приключений. Геймеров ждут новые причудливые гаджеты, встречи со старыми знакомыми и несколько неожиданных сюжетных поворотов. Спойлер: видимо, Рэтчет наконец-то встретится с другими представителями своей расы.

Ghostwire: Tokyo

После того как 99% населения Токио таинственным образом исчезло, город заполонили различные сверхъестественные существа. Сразиться с ними и вернуть жителей обратно, конечно же, предстоит игроку. Для этого в арсенале протагониста будет множество паранормальных способностей и необычного магического оружия.

Оказалось, что Ghostwire: Tokyo — это динамичный экшен с видом от первого лица. О местном сюжете и особенностях придуманного мира мы узнаем только в 2021 году, когда состоится релиз игры.

Horizon Forbidden West

Пожалуй, главной игрой PlayStation 5 пока считается сиквел Horizon Zero Dawn. В этом «ролевом приключении» Элой предстоит отправиться на запад и встретиться с новыми могущественными врагами: как людьми, так и машинами.

В трейлере показали множество новых необычных роботов-животных и Элой, которая к слову, ничуть не изменилась со времён Zero Dawn. Принять участие в приключениях смелой лучницы можно будет эксклюзивно на PS5, однако даже примерная дата релиза пока не сообщается.

Demon's Souls

Пока Хидэтака Миядзаки вместе с Джорджем Мартином занят разработкой Elden Ring, на сцену возвращается Demon's Souls. В ремейке самой первой «souls-like игры» игроков ожидают новая графика и переработанная боевая система, использующие всю мощность консоли PlayStation 5. Дата выхода пока не сообщается.

Resident Evil Village

Как оказалось, инсайдеры не врали, и новая часть Resident Evil действительно получит подзаголовок Village. В ней главному герою Resident Evil 7 Итану предстоит столкнуться с ещё более опасными и зловещими чудовищами. А помогать ему в этом (или, наоборот, противостоять) будут старые знакомые — например, Крис Рэдфилд.

Релиз Resident Evil Village ожидается в 2021 году. Сообщается, что игра будет доступна не только на PlayStation 5, но и на PC и Xbox Series X.

Project Athia

Square Enix работает над новым приключенческим экшеном с рабочим названием Project Athia. Подробности сюжета игры пока не раскрываются, однако на презентации показали небольшой геймплейный тизер-трейлер. В нём могущественная воительница путешествует по красочному миру и сражается с различными противниками, используя магию.

Godfall

На The Future of Gaming показали первый геймплейный трейлер экшена Godfall. В нём закованные в броню воители сражаются с силами зла, используя различное магическое оружие. Разработчики сообщают, что в Godfall геймерам предстоит выбрать один из нескольких комплектов доспехов, которые превращает своего носителя в могущественного мастера ближнего боя. Игра будет доступна уже зимой 2020 года на PS5 и PC (в Epic Games Store).

Hitman 3

В январе 2021 году игроки смогут вновь переодеться в строгий костюм Агента 47 и выйти на его последнее дело в качестве наёмного убийцы. Разработчики сообщают, Hitman 3 станет масштабным и зрелищным финалом современной трилогии о приключениях лысого киллера. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Deathloop

Arkane Studios (авторы Dishonored и Prey) опубликовали первый геймплейный трейлер своего нового шутера Deathloop. По сюжету игры два профессиональных киллера сражаются друг с другом на острове, который застрял во временной петле. Чтобы вырваться оттуда, протагонисту предстоит пережить с десяток смертей и найти способ раз и навсегда остановить свою соперницу.

Игры не кончаются

Помимо вышеуказанных проектов, Sony анонсировала множество новых инди-игр и спортивных симуляторов, продолжающих уже существующие игровые франшизы. Интересующимся геймерам стоит обратить внимание на:

Pragmata — научно-фантастический экшен от Capcom про альтернативное футуристическое будущее;

Astro's Playroom — приключенческий платформер про непоседливого робота Астро. Каждая локация игры будет основана на одном из компонентов консоли PS5;

Bugsnax — забавный платформер про мир, который населяют причудливые существа: наполовину жуки и наполовину еда;

Little Devil Inside — ролевой экшен с элементами выживания, выполненный в мрачном готическом стиле. Главному герою предстоит охотиться на чудовищ и искать пропитание в суровом недружелюбном мире;

Solar Ash — приключенческий экшен от создателей Hyper Light Drifter;

Gran Turismo 7 — продолжение популярного гоночного симулятора;

NBA 2K21 — самая известная серия симуляторов баскетбола возвращается с новой графикой и улучшенным геймплеем;

JETT: The Far Shore — приключенческая игра о космических путешествиях; игроку предстоит спасти человеческую цивилизацию от уничтожения;

Goodbye Volcano High — анимационное приключение о причудливом фантастическим мире и первой подростковой любви;

Kena: Bridge of Spirits — красочный приключенческий экшен о девочке, которая пытается спасти волшебный лес от скверны;

Oddworld Soulstorm — продолжение серии мрачных платформеров о приключениях Эйба;

Sackboy A Big Adventure — новый кооперативный платформер о приключениях главного героя LittleBigPlanet;

Destruction AllStars — многопользовательский соревновательный экшен, в котором сражаться с противниками можно как пешком, так и за рулём автомобиля;

Returnal — научно-фантастический экшен от третьего лица, главная героиня которого застряла в бесконечном временном цикле на враждебной планете;

Stray — необычная приключенческая игра, главным героем которой станет бродячий кот.

В целом первая презентация PlayStation 5 удалась. Консоль выглядит необычно и стильно, а уже на релизе она получит несколько масштабных и, судя по трейлерам, интересных проектов. Сбудутся ли обещания разработчиков и мечты геймеров — узнаем уже зимой этого года.