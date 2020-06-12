Июнь оказался богатым на события, которые демонстрируют смычку религиозных и политических вопросов в США и усиление религиозного фактора в американской внешней политике. Тон задал президент США Дональд Трамп, который 2 июня подписал указ о поддержке международной свободы вероисповедания, приурочив это действие к очередной годовщине первого паломничества папы Римского Иоанна Павла II в Польшу.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Комментируя указ, государственный секретарь США Майк Помпео назвал его «первым в истории», предписывающим «всему американскому правительству рассматривать религиозную свободу как приоритет». Документ содержит «пряник» и «кнут». «Пряником» можно назвать выделение ежегодно не менее 50 миллионов долларов на «финансирование программ, способствующих развитию международной свободы вероисповедания в той мере, в какой это возможно и разрешено законом и при условии наличия ассигнований», за что отвечает Государственный департамент США вместе с USAID. «Кнут» будет в руках у министра финансов, который после консультаций с госсекретарем сможет рассматривать вопросы «введения санкций в соответствии с исполнительным указом № 13 818 от 20 декабря 2017 года (он позволяет оперативно замораживать имущественные активы людей, которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека или коррупционных схемах — С.С.)», изданным в рамках реализации Закона имени Сергея Магнитского о глобальной ответственности за нарушения прав человека (применимый во внесудебном порядке) в декабре 2012 года.

Госсекретарь США Майкл Помпео и президент США Дональд Трамп на пресс-конференци в Брюсселе, Бельгия

А в среду, 10 июня, уже Помпео представил доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира в 2019 году. Основной акцент в нем сделали на Азию, причем ставшая системной атака на Пекин была разбавлена индийской проблематикой. Присутствовавший на презентации доклада посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк в беседе с журналистами заявил: «Мы по-прежнему очень обеспокоены тем, что происходит в Индии». Он выразил надежду на то, что в этой стране будет обеспечен «межрелигиозный диалог», иначе индийцы увидят «рост насилия». МИД Индии в ответ подчеркнул, что «придерживается прежней принципиальной позиции» и не видит повода для вмешательства в индийские дела «иностранных лиц», назвав доклад Госдепартамента «внутренним документом американского правительства». И это, отмечает индийская пресса, «политика, которой правительство Нарендры Моди продолжает придерживаться». Один из американских телеканалов в свою очередь констатирует, что в этом году в докладе акцент делается на другой теме: Вашингтон наращивает дипломатический конфликт с Китаем на фоне пандемии коронавируса, а «Помпео адресовал самые резкие свои слова Пекину».

Новым здесь является не столько список претензий госсекретаря, они хорошо известны, сколько политический контекст происходящего. В ходе презентации доклада Помпео пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов. Так, корреспондент Agence France-Presse осведомился, могут ли Соединенные Штаты «по-прежнему поднимать такие моральные вопросы, как религиозная свобода». А представитель американского телеканала CBS News поинтересовалась, почему администрация Трампа «так громко поддерживает права протестующих за рубежом, в Гонконге, а не протестующих в миле или около того от нее самой». Это прямой намек на продолжающиеся волнения, связанные с убийством Джорджа Флойда, которые взбудоражили американскую нацию, что провоцирует «резкие вопросы о состоянии свобод на территории Соединенных Штатов». Происходящие события создают вызовы для вашингтонского эксперимента по смещению главного морального инструмента его внешней политики с прав человека на религиозные свободы. Уже не только названные в докладе Госдепартамента «нарушители», но и союзники США получают право решать, кто тут мытарь, а кто фарисей, у кого соринка в глазу, а у кого бревно.

美国之音久岛摄影 Протест в Гонконге

На этом фоне определенную свободу рук получают Святой престол и Пекин, которые могут эксплуатировать тему расизма в Соединенных Штатах, чтобы отбиться от обвинений в нарушениях религиозной свободы христиан Китаем и «желании» Ватикана сделать вид, будто бы он этих «преследований» не видит. Хотя американская дипломатия изобретает новые поводы для наступления. Так, Браунбэк выразил озабоченность тем, что «некоторые правительства могут закрыть» объекты религиозного культа, даже после того, как пойдет на убыль пандемия коронавируса, чтобы раз и навсегда «расправиться с религиозными меньшинствами». Этой «озабоченностью» он поделился даже с «союзниками по Международному альянсу за свободу вероисповедания», который Вашингтон создал в 2019 году. А это уже касается буквально всех, ведь за редчайшим исключением не было ни одной страны, чье правительство и региональные власти не пошли во время карантина на закрытие церквей, мечетей, синагог и тому подобного, ставя их на последнее место в списке приоритетов.

Учитывая, что некоторые международные организации и политические силы раскручивают тему «второго пришествия» коронавируса, это оставляет американской дипломатии возможность как следует разыграть карту религиозной свободы в перспективе.