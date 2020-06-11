Еще со студенческой скамьи, будучи осведомленным о коварстве 36 турецких султанов Османской империи, а в дальнейшем о коварстве ныне правящего 37-го, по своей сути, нового турецкого султана Реджепа Тайипа Эрдогана, я не мог не обратить внимания на опасные проявления агрессивного неоосманизма, которые присущи проводимой им политике на современном этапе. Для обоснованности сказанного напомню читателям некоторые факты из недавнего прошлого. Так, 2 декабря 2015 г. было опубликовано сообщение ТАСС под заглавием «Минобороны РФ: руководство Турции вовлечено в незаконное получение сирийской нефти от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Примечателен подзаголовок этого сообщения: «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ — А. Г.) зарабатывает около $2 млрд в год на нелегальной торговле нефтью, заявили в ведомстве». Далее читаем: «Высшее руководство Турции и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти. Об этом заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов. Основным потребителем этой краденной у законных хозяев — Сирии и Ирака — нефти является Турция. По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечены высшее политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья. Мы неоднократно говорили об опасности заигрывания с террористами. В регионе действует единая команда бандитов и турецких элит по краже нефти у соседей». Заметим также, что за неделю до этого, 24 ноября 2015 года бомбардировщик СУ-24М ВКС Российской Федерации, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой «воздух — воздух», выпущенной истребителем F-16С ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли антиправительственными вооруженными формированиями, а штурман, капитан Константин Мурахтин приземлился живым и был спасен. Для полноты картины отметим, что два летчика F-16 ВВС Турции, сбившие российский СУ-24, 19 июля 2016 года были арестованы за участие в попытке государственного переворота в Турции. Выражаясь простым языком, отметим, что как действующие тогда в Турции власти, так и прогюленовская оппозиция к ним подпадают под русское народное определение — «хрен редьки не слаще». Напомним читателям также и коварное убийство Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Турции Андрея Карлова, которое совершил 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары якобы бывший полицейский спецподразделения полиции Анкары 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

А теперь, уважаемый читатель, вернемся к событиям недавнего времени. Итак, в конце февраля т.г. советник президента Турции Реджепа Эрдогана, новоявленный политический павлин с куриным оперением Месут Хакки, который одновременно является членом комитета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, в прямом эфире на одном из крупнейших телеканалов Турции А Навеr заявил: «Не будем забывать, что в России проживает 25 миллионов мусульман, а потому в случае войны Россия будет разорвана внутренними силами … В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, и наша месть будет ужасной». А уже 14 мая т.г. в своем выступлении по турецкому национальному телевидению круг врагов Турции расширил и Эрдоган, заявив, что Турция продолжит сражаться с терроризмом и внешними врагами, в число которых вошли Греция, Армения и все страны, которые хотят как-либо ограничить Анкару: «Турция продолжит борьбу с терроризмом и внешними врагами — от сатанинских сил (к которым, бесспорно, если кто и принадлежит, так это сам Эрдоган — А. Г.) из числа армянского и греческого лобби до врагов в Персидском заливе, а также теми, кто, используя иностранные финансовые институты, пытается создать для нас ограничения». Эти слова Эрдогана прозвучали после того, как Греция, Кипр, ОАЭ, Франция и Египет опубликовали совместное заявление о недопустимости продолжения агрессивной политики Турции на Ближнем Востоке, в Средиземном море и в Африке, игнорирующей нормы международного права. Подобная агрессивная риторика и политика Турции, которую можно было бы дополнить и другими не менее безответственными заявлениями турецкого руководства, не могла не воодушевить их азербайджанских собратьев в борьбе за Великий Туран. Так, 10 мая т.г. небезызвестная Тофига-ханум, она же политический обозреватель интернет-издания Minval. az Нурани выступила со статьей под заглавием «Эрдоган заставляет Путина сдать Хафтара». Восторженно восхваляя военные успехи вооруженных сил правительства Национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сараджа над войсками главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, Тофига-ханум с упоением пишет: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом и по их итогам заявил: «Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее, Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ) Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры». Не приходится сомневаться, что именно по подсказке или настоянию президента США Дональда Трампа президент Турции 10 июня т.г. вечером в телефонном разговоре «с уважаемым Владимиром Путиным», как сообщает Kremlin.ru, «…обстоятельно обсудил ситуацию в Ливии, выразив глубокую озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта». Наверное, это официальное сообщение Кремля сильно разочарует Тофигу-ханум, которая часами ранее до упомянутого телефонного разговора все в той же статье писала: «Военный разгром оказался настолько очевидным и впечатляющим, что у Москвы не так много возможностей навязывать Анкаре геополитический торг и по принципу «мы уходим из Ливии, а вы взамен …» — просто потому, что условия диктует Турция, которая не просто выбила Хафтара из Триполи, а теперь из Сирта и Тархуна — она еще и обозначила новый расклад сил в регионе, где теперь мнение Анкары приобретает куда больший вес. И вряд ли есть необходимость напомнить, что Южный Кавказ, Азербайджан и зона карабахского конфликта — тоже часть этого региона, который вступает в фазу масштабного геополитического переформатирования» (подчеркнуто мною — А. Г.).

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Надо полагать, что президента США Дональда Трампа до телефонных переговоров с Эрдоганом не проинформировали о мнении на сей счет Апшеронского султана Ильхама Алиева, озвученном все той же неугомонной Тофигой-ханум — Нурани в интернет-издании Minval.az. Однако хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей на прямое указание об исключительной роли Турции как о свершившемся факте в вопросах, касающихся региона «Южного Кавказа, Азербайджана и зоны карабахского конфликта». Таким образом, азербайджанская сторона не только не скрывает ведущую роль Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, но и тиражирует этот изначально ложный посыл. Более того, тиражирует воинственные призывы и заявления Апшеронского султана и азербайджанских ястребов в лице министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. В частности, его откровенно провокационное заявление от 30 мая на Центральном командном пункте во время служебного совещания, сделанное сим бравым генерал-полковником, начинавшим свою военную карьеру после сокрушительного поражения вооруженных сил Азербайджана в национально-освободительной войне за независимость Арцаха в 1992—1994 годах, о том, что «противник должен осознать — меры, которые азербайджанская армия предпримет на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016 года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом». Да, уважаемый читатель, это всего лишь мысли турецких покровителей и кукловодов, озвученные Закиром Гасановым, который, общеизвестно, что отнюдь не самостоятелен в своих действиях в регионе Южного Кавказа. Впрочем, уважаемый читатель, я не стану делать поспешные выводы о, к примеру, заокеанском следе в действиях азербайджано-турецкой военщины в регионе Южного Кавказа, а приведу лишь выдержки из последних публикаций азербайджанских массмедиа. Так, 9 июня т.г. интернет-издание МОСКВА-БАКУ.RU опубликовало статью под заглавием «Пашинян как руководитель страны оказался никакой, это случайный человек во власти. Российские эксперты», в которой дается информация о событиях в Армении минувших дней, как то: «На днях сразу обе оппозиционные политические силы, представленные в парламенте Армении — партия «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» — призвали Никола Пашиняна и его правительство уйти в отставку … Кроме того, опальный экс-глава Службы национальной безопасности Армении, председатель созданной на днях партии «Родина» Артур Ванецян также призвал премьер-министра уйти в отставку. «Пашинян должен подать в отставку, поскольку происходящее в стране — это катастрофа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым последствиям. Государство находится в экстремальной ситуации», — заявил Ванецян». Казалось, что ничего необычного в этой части публикации нет, однако далее в статье приводится мнение российского политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, который, в частности, говорит: «Никол Пашинян как руководитель страны оказался никакой. Он просто трибун, который не дает никакого позитивного для народа, для страны результата. Ему это, видимо, и не надо. Это случайный человек, оказавшийся у власти и решающий конкретную задачу американских спецслужб. США поставили задачу перед армянской диаспорой — сместить руководство Армении (имеется в виду третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна — А. Г.), которое в той или иной степени было более пророссийским, и поставить проамериканское … У Никола Пашиняна сложились плохие отношения с Москвой, это очевидно, даже несмотря на то, что пытаются показать иное … Пашинян не раз обманывал Москву, создавал конфликтную ситуацию — с той же блокировкой работы ОДКБ в связи с заведением уголовного дела на Юрия Хачатурова на тот момент генсека ОДКБ. Пашинян говорил, что он ни при чем в деле Кочаряна, а в итоге, когда был слит результат прослушки, выяснилось, что дело на него было заведено как раз по приказу Пашиняна». Я специально столь подробно изложил оценку российского эксперта Сергея Маркова, который не далее как 22 января 2020 г. в статье под заглавием «Сергей Марков: «Никол Пашинян, который некогда обещал «закатывать в асфальт», может прибегнуть к радикальным методам, к насилию» писал: «Выборы в Карабахе для Пашиняна — исключительно важный вопрос, вопрос номер один. Чтобы удержать свою популярность в народе, он должен представить хорошие экономические показатели, экономический рост в стране. А для того, чтобы был экономический рост, Армении необходимо уйти от блокады со стороны Азербайджана и Турции. А это возможно только в случае мирной договоренности с Азербайджаном. Пашинян, на мой взгляд, в определенной степени готов пойти на мирный договор с Баку. Но для этого ему нужно опереться на поддержку Карабаха, а значит, там власть должны получить либо люди самого Пашиняна, либо те, с кем он сможет договориться по урегулированию вопроса с Азербайджаном». Что же, 21 мая т.г. в Степанакерте прошла церемония инаугурации новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна, который после государственного переворота апреля — мая 2018 года в Армении неоднократно заявлял о поддержке Никола Пашиняна и К°. Дальше — больше. Никол Воваевич и соросовские прихлебатели из Еревана добились назначения на пост министра иностранных дел Арцаха Масиса Маиляна, который по итогам первого тура выборов президента Республики Арцах 2020 г. был вторым, более того, его откровенно поддерживали в ходе предвыборной гонки ереванская прозападническая команда в лице секретаря Совбеза РА Армена Григоряна и К°.

Primeminister.am Никол Пашинян

Так что же изменилось в регионе Южного Кавказа, в частности в Азербайджане, Армении и Арцахе, что «разочаровало» российского эксперта в возможности реализации возлагаемых на Никола Воваевича надежд, а именно: «Пашинян, на мой взгляд (имеем в виду С. Маркова — А. Г.), в определенной степени готов пойти на мирный договор с Баку». Думается, что для читателей многое прояснится, если его ознакомить с весьма интересными наблюдениями, изложенными на сайте интернет-издания «АРМЯНЕ МИРА» в статье от 10 июня т.г. под заглавием «Турция и Азербайджан запустили глубоко продуманную и подготовленную программу экспансии в регионе». Приведем некоторые выдержки из этой статьи: «Вот уже в который раз, практически синхронно, лидеры Турции и Азербайджана выступают с обвинительными заявлениями в адрес отцов-основателей этих двух тюркских республик. Эрдоган 8 мая опять обратился к теме Лозаннского договора 1923 г., подписав который, кемалистская Турция, по его словам, без необходимости капитулировала перед странами Запада, и в частности Грецией. Алиев же за несколько дней до этого в очередной раз коснулся в своей речи событий мая 1918-го, когда якобы лидеры мусаватистской партии приняли недальновидное решение «подарить азербайджанский Иреван» новосоздающейся армянской республике». Я не стану развенчивать всю абсурдность устремлений современной неоосманистской Турции в лице 37-го султана Реджепа Тайипа Эрдогана и его политического двойника, правда, куда меньшего калибра, в лице Апшеронского султана Ильхама Алиева, а ограничусь лишь выводом автора (ов) статьи: «Нужно быть слепым, дабы не замечать глубоко продуманную и подготовленную двумя тюркскими государствами программу экспансии в регионе (Южного Кавказа — А. Г.) и забора себе того, что, согласно тюркской логике, плохо лежит. Мир очутился на пороге больших перемен, и едва ли Анкара с Баку упустят возможность поживиться за счет замешкавшихся. Лозанна, Московский договор, Мустафа Кемаль… все это Анкара с Баку, как им кажется, уже переросли, и все это из обязательств и сковывающих ограничений превратилось для них в шелуху. Политическая повестка Турции и Азербайджана сегодня требует иных договоров и других героев». Думается, что ни один политик, более или менее информированный о геополитических процессах, протекающих в регионе Южного Кавказа и Большого Ближнего Востока, не сможет оспорить этот убедительный вывод. То есть замысел новоявленных султанов идет в полном соответствии с вожделенной мечтой неоосманистов о создании большой тюркско-исламской дуги от Гибралтара через Северную Африку до Синьцзян-Уйгурского региона Китая. И именно на достижение этой цели направлена прямая военная агрессия Турции в Ливии, Сирии, Ираке, Курдистане, периодически проводимые подстрекательские военные учения на границе Нахичевана и Республики Армения, нагнетание напряженности в зоне безопасности, контролируемой вооруженными силами Республики Арцах, на 105-километровой границе с дружественной Армении Исламской Республикой Иран в регионе Зангеланского, Джебраилского и Физулинского районов. Не вызывает сомнений, что ближайшая задача турецко-азербайджанских ястребов — дестабилизировать ситуацию в Республике Армения и Республике Арцах, на южных рубежах Российской Федерации с прицелом перекинуть ее на республики Северного Кавказа РФ. А там, глядишь, почему бы не замахнуться на дестабилизацию положения внутри самой Российской Федерации в полном соответствии с угрозами советника Эрдогана Месута Хакки о 25 миллионах мусульман, проживающих в РФ, которые в случае войны «разорвут Россию внутренними силами».

ogannes Брошенная военная техника. Нагорный Карабах, 1990-е

Так вот, уважаемый читатель, в этих тревожных условиях, которые в любой момент могут перерасти в широкомасштабную военную агрессию со стороны Азербайджана против двух армянских государств, диву даешься, когда имеешь полное представление о сегодняшней повестке дня политического класса Армении — будь то николвоваевской камарильи или противостоящей ей оппозиции. Причем я специально пока не упоминаю о откровенно антиармянской политике, которая нынче находит свое отражение в разного рода документах, лежащих на столе самых разных структур Европейского союза. Такое положение иначе, чем подстрекательством Азербайджана к развязыванию военных действий против двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, не охарактеризовать. Автору этих строк уже приходилось об этом писать в статье от 23 мая т. г. под заглавием «Азербайджан с одобрения США и ЕС развяжет войну против Арцаха», опубликованной в авторитетном российском интернет-издании ИА REGNUM. Приведенные там доводы относительно подстрекательских действий наших европейских партнеров из ЕС сегодня уже можно дополнить новым антиармянским перлом. Так, 11 июня 2020 г. с десяток интернет-изданий Азербайджана не без восторга и умиления опубликовали статьи с одним и тем же (в основном) заглавием: «Европарламент выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана». В них читаем: «Докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюран впервые приняли совместное заявление со ссылкой на обнародованный документ. Отмечается, что это первый в истории совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. Как отмечается, данное заявление было принято в связи «со скорым началом строительства дороги, которая напрямую соединит Армению и Нагорный Карабах (видимо, европейские парламентарии ничего предосудительного не видят в блокаде Нагорного Карабаха, для преодоления ее губительных последствий и предназначена дорога, соединяющая Республику Армения и Республику Арцах — А. Г.) в рамках проекта, о котором было заявлено в прошлом году … Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его прилегающих территорий. Поэтому мы очень обеспокоены этой инициативой, так как она не содействует созданию условий, способствующих установлению доверия, мира и примирения». Весьма странное понимание условий, «способствующих установлению доверия, мира и примирения». Окажись Арцах в блокаде, лишенный всякой возможности снабжения своего населения товарами жизненной необходимости, при этом оставаясь в надежде на милость Апшеронского султана, то в этом случае по логике авторов этого армяноненавистнического заявления «способствовало бы установлению доверия, мира и примирения»? Однако вызывает недоумение также и другой факт, а именно: во всех пяти заявлениях президентов глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта четко повторяется в качестве непременного условия урегулирования конфликта «создание коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом». Зачем же этот вопрос именно сейчас так взбудоражил европейских парламентариев, которые в авральном режиме, в условиях, когда в ходе пленарного заседания Европейского парламента 16−17 июня т.г., (согласно официальному сайту Европарламента, в повестке заседания планируется обсудить принятый Комитетом по иностранным делам ЕС проект резолюции «Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и зампредседателя Комиссии (верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики Восточного партнерства и политики безопасности) по случаю саммита в июне 2020 года) планируется обсуждение этого вопроса. Можно привести самые разные доводы о побудительных мотивах принятия указанных антиармянских резолюций по нагорно-карабахскому урегулированию. Однако, на мой взгляд, важно другое, а именно: западные покровители Никола Воваевича ясно осознают, что дни пребывания их ставленника у власти в Армении сочтены. Стало быть, многомиллионные долларовые подачки разного рода соросовским прихлебателям, ретивым сторонникам ратификации антихристианских резолюций типа «Стамбульской конвенции» или «Лансаротской конвенции» и, самое главное, апологетам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в результате которого будет ввод миротворческого контингента НАТО в зону безопасности, контролируемую вооруженными силами Арцаха на 105-километровой границе с Ираном, пойдут, что называется, коту под хвост. Вот поэтому и спешат наши западные партнеры.

Sputnik Mania Нагорный Карабах, 1990-е

Уважаемый читатель, столь подробное изложение этих вопросов далеко не случайно, а преследует вполне конкретную цель, как то: предостеречь здоровые политические силы Армении, справедливо требующие отстранения от власти Никола Воваевича, себя любимого, от оказии вдруг не оказаться акторами тщательно продуманного авторами цветных революций сценария по расколу армянского общества, разделения его на непримиримые враждующие между собой политические силы. Поэтому исключительно важно, чтобы в наши дни все, кому дороги судьбы Армении и Арцаха, осознали, что в случае углубления раскола в армянском обществе велика опасность того, когда в порыве политической конкуренции за право называться лидером оппозиции политические мужи РА могут проглядеть коварный замысел заокеанских кукловодов и стать участниками уже не первый год вынашиваемого поводырями «народного премьера» плана — разрыхлить фундамент армянской государственности и тем самым создать зону нестабильности на южных рубежах нашего стратегического союзника, братской Российской Федерации. А далее разного рода дорвавшиеся до власти в РА русофобы будут добиваться вывода из Армении (Гюмри) 102-й российской военной базы, четырех пограничных отрядов Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения (надежного гаранта и оплота безопасности государственной границы перед угрозой азербайджано-турецкого вторжения) и военно-воздушной базы России «Эребуни» в г. Ереване. Нам следует именно в этом ракурсе рассматривать скоропалительную смену директора Службы национальной безопасности Армении и назначение на эту весьма и весьма ответственную должность Аргишти Кярамяна, 29-летнего духовного последователя небезызвестного русофоба-коррупционера, главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна, уличенного в банальной взятке в особо крупном размере, что в стане николвоваевской камарильи нынче именуется злоупотреблением служебным положением. Ведь ни для кого не является секретом, что нынешние антироссийские власти Армении одержимы идеей передачи пограничных функций от ФСБ России Службе национальной безопасности Армении. При этом они через подвластные им массмедиа уже ссылаются на якобы истечение срока «Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования» от 30 сентября 1992 года. Расчет рософобов сколь опасен, столь и коварен. Поводырям Никол Воваевича уж очень хочется, чтобы 47-километровый Мегринский участок границы Армении с Ираном охраняли якобы армянские пограничники, прекрасно зная, что их новоявленные начальники в любой момент под самыми благовидными предлогами смогут попросить своих закордонных кураторов, к примеру, из США, подсобить им с привлечением сил НАТО для усиления охраны государственной границы РА. При этом, по их понятиям, армяно-турецкую границу защищать и вовсе не придется, не зря же в их пропаганде последовательно (исподволь) армянскому обывателю внушалась идея о том, что, случись подобное антигосударственное действо со стороны Турции и Азербайджана, то властей предержащих РА и саму Армению тотчас же защитят США и их союзники по НАТО, которые незамедлительно позаботятся о безопасности на армяно-турецкой границе. Пишу эти строки и никак не могу определиться: что же движет Николом Воваевичем, политиком галактического масштаба, когда в условиях нескрываемых угроз национальной безопасности РА он идет по пути разрушения Службы национальной безопасности Армении? Полная неадекватность занимаемой должности или откровенное предательство национальных интересов? А быть может, осознание личной опасности перед своими заокеанскими хозяевами, которые привели-то его к власти именно с целью реализации этих антиармянских и антироссийских действий, что ему пока никак не удается? Анализируя все эти возможные побудительные мотивы действий Никола Пашиняна, я все более и более склоняюсь к выводу о том, что эти перечисленные выше мотивы действий «народного премьера» имеют место быть одновременно. А посему прямая задача всех здоровых политических сил Армении, которые осознают смертельную опасность существованию двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, обусловленную дальнейшим пребыванием Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА, должны объединиться не вокруг того или иного политика, претендующего на роль лидера оппозиции (при этом поддаваясь навязанному извне штампу, разделяющему армянский народ на «черных» и «белых», или действующих властей и реваншистов, так называемых бывших властей, которые, да, несмотря на досадные промахи в работе, оставили Николу Воваевичу и К° такую институционально состоявшуюся Республику Армения, основы которой вот уже два года без устали денно и нощно расшатывают, но все никак не могут разрушить), а вокруг единственно востребованной идеи спасения Отечества. Уверен, что объединение на этой основе всех здоровых сил нашего общества получит поддержку подавляющий части населения Армении. Более того, убежден, что такое объединение будет с пониманием и одобрением воспринято со стороны нашего испытанного временем надежного стратегического союзника — Российской Федерации. Осознание этих неотложных истин, развертывание конкретной работы по их реализации — залог бескровного противодействия, нейтрализации угроз национальной безопасности. Альтернатива сказанному — потеря армянской государственности. И это не есть преувеличение, и если этот процесс не остановить, то дальнейшие события станут всего лишь логическим финалом государственного переворота апреля — мая 2018 года и привода к власти беспринципного разрушителя всего и вся, печально завершающего свою политическую карьеру Никола Воваевича Пашиняна. Поэтому единственно востребованной идеей спасения нашего Отечества должен стать призыв: спасение Отечества в объединении всех здоровых сил Армении и Арцаха.