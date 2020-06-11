Сегодня, 11 июня 2020 года, власти Москвы, а именно — глава департамента торговли и услуг, выступили с потрясающей по степени цинизма инициативой. Господин Немерюк заявил, что в Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения «Миллион призов», в рамках которой жителям передадут сертификаты на покупки на 10 млрд руб. Но не спешите радоваться, дорогие земляки, как известно, дьявол кроется в деталях, о которых и поговорим ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

Дабы не быть голословными, обратимся к первоисточнику. Как следует из сообщения Агентства городских новостей Москва (АГН Москва), процитировавших главу департамента торговли и услуг, суть дела в следующем: «Именно в это время, когда экономика города начинает оживать, возобновляется работа предприятий, и было предложено ввести такую программу. Инициаторы — около 20 компаний — обратились в Торгово-промышленную палату. Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии. В этой связи было предложено, что бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители через портал «Активный гражданин» получат больше 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня. <…> Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса может составить совокупно до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», — цитата по АГН Москва.

Прекрасная инициатива — скажут многие, категорически с ними соглашусь, но не будем забывать про где-то во всем этом скрывающегося «врага рода человеческого». Уверяю вас, он есть—и заключается, вслед за красивыми словами про «экономику», про «выход из рецессии» и тому подобном, в том, что нам, москвичам, объясняют, что для получения баллов (которые, конечно же, можно будет «отоварить» только на «Активном гражданине»), во-первых, нужно проголосовать за поправки к Конституции, а во-вторых — воспользоваться «Миллионом призов» смогут не все, поскольку их будут разыгрывать среди голосовавших.

«Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для москвичей портале «Активный гражданин». Потратить эти сертификаты можно будет до конца года — до 31 декабря», — передает АГН Москва пояснения Немерюка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк

Оставим за скобками этическую сторону дела и поговорим о вещах очевидных и прозаических. Заключаются они в следующем: не являясь ни в малейшей степени covid-диссидентом, тем не менее убежден, что действия московских властей были противоречивы, избыточны и — не открою великой тайны — нанесли немалый, а может быть, и непоправимый ущерб малому бизнесу Москвы.

Теперь часть предприятий сферы услуг так и не откроется. Пока еще не подсчитанное точно, но, очевидно, немалое количество людей уже осталось и еще останется без работы — в качестве ремарки добавлю, что именно нынешняя администрация сделала ставку на сферу услуг. А потом свое же детище и отправила в небытие.

Выражаюсь предельно корректно: непродуманные действия властей. Ну вообразите, читатели, если ты прописан в Бирюлево, а живешь в Солнцево, то гулять ты должен в Солнцево, но по расписанию Бирюлево. Столь экстравагантная идея шизофренией не отдает ли? Про «селфи» в четыре утра для «Социального мониторинга и упоминать не буду. Привели к тому, к чему привели. Повторюсь, истинные убытки от режима повышенной готовности и «самоизоляции», выход из которой нещадно карался рублем, еще только предстоит подсчитать. Я перечислил лишь самую малую толику злоключений москвичей за последние месяцы.

После всех экспериментов над горожанами трудно ожидать, что они услышат власти и придут на участки, не так ли? Может, не так! Только сути сделанных господином Немерюком из департамента торговли и услуг заявлений и озвученного им предложения это не меняет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в колл-центре по профилактике коронавируса

Я когда-то писал о высказывании Сергея Собянина о том, что он, как и все мы, давно в виртуальной реальности. По всей видимости, вслед за начальником туда ушли и подчиненные. И в отличие от нас — тех, кому приходится выходить из виртуала, чтобы заработать на хлеб насущный, — они остались там навсегда.

Хотя у меня есть и более прозаическое объяснение предложению, которое сделал москвичам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк: как по мне, так это социальное высокомерие, оборачивающееся ничем не прикрытым презрением к своим согражданам. Если бы это было не так, то и подобных предложений не поступало бы.

А вы, уважаемые читатели, как думаете?