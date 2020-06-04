Восточно-украинский вопрос останется вечным до тех пор, пока он решается и, главное, преподносится общественному мнению в формате «белокурые друзья — рыжие враги». То есть формирует «фрейм», картинку мира, за которую не особо образованные и подвергающиеся прессу усиленной деградации носители этого сознания пойдут и умирать, и с упоением убивать. Ведь что произошло? Одна сторона рассказывает, что «воины света» (ВСУ и добровольцы) насмерть стали против «орков Мордора» (сепаратистов и российских наемников на Донбассе), пришедших на их землю убивать и грабить. А вторая — что другие «воины света» восстали против «пещерных рогулей», пришедших на их землю убивать и грабить.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

А ведь на самом деле происходящий спектакль хорошо знаком любому историку. Это возникновение периферийных мятежей в кризисной многонациональной державе. Примеров — масса, начиная от Ассирии и до нынешних чудес на территории между Нью-Йорком и Калифорнией. Когда схлестываются вооруженные отряды гражданского населения и сторонники центральной власти.

Первых нынешний Киев уже давно называет «сепаратистами». И также давно не замечает своей пристрастной малограмотности. В начале событий в Крыму и Донбассе никаких государственно-деструктивных потуг не было: просто большинство населения не захотело согласиться с событиями в столице, а после давления со стороны столицы взяло в руки оружие. И с этого момента возникли два старинных перманентных персонажа общеисторической драмы: «лоялисты» (сторонники «старой» власти) и «инсургенты» (противостоящее им население, взявшее в руки оружие).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Инсургенты ВСЕГДА будут пытаться искать помощи «третьей стороны». Даже в лохматой древности инсургент испанец Серторий пытался войти в военный союз с понтийским царем Митридатом Евпатором (Южное Причерноморье).

И если принять такую версию, то центральная власть Украины выставляет себя на интеллектуальное посмешище, используя пропагандистский ярлык «сепаратисты». Особенно после недавнего заявления президента Зеленского, назвавшего так украинских мэров, которые открыто выступили против решений центральной власти: «Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это — против государства. Это — чистый сепаратизм…» Он явно спутал экзистенциальный мятеж с банальной подготовкой к местным выборам.

Противостояние «лоялистов» и «инсургентов» может иметь три финала:

Лоялисты терпят поражение, и старая форма государства прекращает существовать. Стороны достигают компромисса, и структура государства начинает определенным образом трансформироваться. Лоялисты уничтожают инсургентов, и исходная государственная модель продолжает свое развитие.

В украинском случае Киев откровенно «поставил» на третий финал. Это доказывают новации в Трехсторонней Контактной группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ). Украина поступила грамотно: она воспользовалась возможностями, предоставляемыми седьмым пунктом Минского протокола 2014 года — «Продолжить инклюзивный общенациональный диалог», — и ввела в ТКГ представителей «переселенцев с Донбасса». 9 ноября четверо внутренне перемещенных лиц (Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой и Константин Либстер с Вадимом Гораном от Луганской областей) впервые участвовали в работе ТКГ. Новостью эта процедурная новация не стала: еще на Парижской встрече в формате Норманди ее озвучивал Владимир Зеленский.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 10 декабря 2019 года. Париж

В данном случае неважно, кем являются эти четверо: два журналиста, врач и общественник, — важно то, какую сторону за «контактным столом» они представляют. Неважно даже, что упомянутые журналисты являются фанатами сюжетов в стиле «трэш и угар». Все равно очевидно, что, по версии Киева, они представляют большую группу населения, выехавшую с территории конфликта с 2014 года. Эта группа, безусловно, имеет право быть и услышанной, и представленной.

Но от правды не уйдешь: они не являются членами того непризнанного государственного образования, которое сложилось на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в течение последних шести лет. И это квазигосударство сформировало вполне устойчивую структуру, со своей промышленностью, машиностроением, транспортом, банком, почтой, налогами. И даже с собственным бюджетом, даже «социально ориентированным» (Яна Чаусова, министр финансов ДНР). Хотя цифр этого «бюджета» чиновники мятежного региона старательно не называют.

Но и это не главное, поскольку в условиях открытой границы с Россией ЛДНР всегда будет обеспечена хотя бы критическим минимумом. Пока России это выгодно…

Главное, что «винтовка рождает власть» (Мао Цзедун). А «винтовка» в республиках есть. По данным «Радио Свобода», в составе этих двух армейских корпусов 35 567 человек личного состава, 481 танк, 914 бронированных машин, 244 пушки, 276 минометов, 208 ракетных систем. Нет смысла сравнивать военные возможности Украины и самопровозглашенных республик, поскольку корпуса ЛДНР для длительной войны не предназначены. Им бы «ночь простоять, и день продержаться» («Сказка о Мальчише-Кибальчише»). А после этого вопрос будет решаться уже не в Донецке и не в Киеве.

Украинская власть категорически отвергает возможность прямых переговоров с правительствами инсургентов, требуя, апеллируя к международному праву, их фактической сдачи: разоружения, отхода с линии государственной границы и, в перспективе, судебного преследования (то есть физической расправы). Но международное право создано для тех, кто не имеет возможности через него переступить и достать своего противника силой оружия. А эти ребята с Востока Украины, Пушилин и Пасечник, пока явно находятся вне зоны украинского оружия. Следовательно, имеют все основания не только присутствовать, но и напрямую разговаривать с Киевом. Без удовольствия, но скажу: сейчас они чем-то похожи на итальянских кондотьеров — создали себе армии, сформировали линии снабжения и безмятежно удерживают контроль над территорией.

Диего Веласкес. Амброджо Спинола, один из последних примеров традиции кондотье

Киев с этим смириться никак не хочет, чем и объясняется ввод в состав ТРК представителей украинских беженцев из Донбасса. То есть Зеленский отказывается от второго типа финала противостояния «лоялистов» и «инсургентов» — стороны достигают компромисса, и структура государства начинает определенным образом трансформироваться. Пока ЗЕленая власть держит в прицеле своих желаний третий финал — уничтожение противника. По отсутствию опыта не понимая, что оное сейчас невозможно, а по отсутствию исторических знаний не ведая, что такое состояние может длиться десятилетиями (Китай и Тайвань, Израиль и Палестина), если не столетиями. Ведь, судя по английской королевской геральдике, британские монархи рассматривали французов именно как инсургентов с 1340 по 1801 год.

А возвращаясь к кондотьерам, замечу одно: некоторым из них не повезло, как Франческо Буссоне, графу Карманьола — одетого в малиновый бархат, с кляпом во рту и скованными за спиной руками его обезглавили между колоннами Сан-Тодоро и Сан-Марко, что возле венецианского дворца дожей. Но куда больше других примеров: Джан-Галлеацо Висконти и Франческо Сфорца стали родоначальниками династий миланских герцогов, Николо Пиччинино выбился в правители Пьяченцы, Сампьеро Корсо дослужился до должности генерал-полковника корсиканской пехоты в войске Франции…

События последних лет отбросили украинскую экономику на много лет назад, а социальные и этнические взаимоотношения вообще отправили в глубокое Средневековье. Поэтому не следует игнорировать исторические аналоги.