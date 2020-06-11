Если обратиться к прошлым событиям, то решение Коммунистической партии Китая (КПК) о введении нового закона о безопасности в Гонконге кажется неизбежным. Как показывает история, восходящие державы всегда пытаются расширить сферы своего геополитического влияния, когда они проходят определенную стадию экономического развития. Иными словами, отказ от принципа «одна страна, две системы» и навязывание Гонконгу своих законов и норм были лишь вопросом времени, пишет бывший глава МИД Южной КореиЮн Янг Кван в статье, опубликованной 10 июня порталом Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

С точки зрения Китая, упадок и ослабление США, произошедшие за последние 12 лет — от финансового кризиса 2008 года до избрания Дональда Трампа — открыли ему дорогу для осуществления более масштабной стратегии. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин уже давно заверил мир, что Тихий океан достаточно велик, чтобы там нашлось место и для Китая, и для США, на фоне реальной политики Пекина так не скажешь. Помимо милитаризации Южно-Китайского моря, ключевой проект нынешнего китайского лидера — создание Нового шелкового пути — направлен на то, чтобы сделать Китай узловым пунктом для всей евразийской территории.

Теперь, когда китайский лидер решил пойти на полное подчинение Гонконга, он, скорее всего, поставит под вопрос статус-кво в отношении Тайваня, полагая, что изоляционистская и отвлеченная другими задачами администрация Трампа ничего не сделает. Но США заметили агрессивность Пекина. После двух десятилетий надежд на то, что Китай станет ответственным участником мировой экономики, американские политики наконец признали, что этого не произойдет. Со времени принятия КПК в марте 2018 года решения об отмене ограничения на количество сроков нахождения председателя у власти внешнеполитическое ведомство США отказалось от любых ожиданий нормативного сближения между возглавляемым Си Цзиньпинем Китаем и Западом.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. 2019

Между тем на фоне того как торговая война Трампа уже открыла новую, всё более антагонистическую фазу в китайско-американских отношениях, дополнительный импульс более конфронтационной политике США в отношении Китая придала пандемия COVID-19. Таким образом, в Азии сложился стратегический консенсус, согласно которому этот регион станет центральным «полем битвы» в новой холодной войне, которая уже началась.

Чтобы понять природу грядущего конфликта, азиатские лидеры — вместе с остальным миром — должны сосредоточиться на трех разных, но взаимосвязанных областях китайско-американского соперничества: политико-военном, экономическом и идеологическом. На военно-политическом уровне ключевой вопрос заключается в том, будет ли Китай стремиться изгнать США из Азии, чтобы стать тем самым беспрекословным гегемоном в регионе. По меньшей мере Китай попытается ослабить обязательства США по обеспечению безопасности в Южной Корее, Японии, на Филиппинах и в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Тем не менее если КПК активизирует свой агрессивный подход, это может побудить соседние страны сформировать новую антикитайскую коалицию, определенным образом связанную с США. При таком развитии событий Китаю станет чрезвычайно трудно добиться мирного сосуществования с США. Хуже того, новая холодная война в Азии может вылиться в непреднамеренную горячую войну.

Вторая проблемная область — экономическая. Любая конфронтация на военно-политическом уровне неизбежно ускорит процесс разъединения, превратив экономическое сотрудничество в регионе из взаимовыгодного в антагонистическое. Многие азиатские страны извлекли экономическую выгоду из более глубоких связей с Китаем, хотя они по-прежнему зависят от США в обеспечении своей безопасности.

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Для этих стран полноценный разрыв с Китаем был бы сопряжен с особенно большими издержками, а также сложностями и рисками. Из-за этого они с высокой долей вероятности будут выступать против попыток Вашингтон ускорить это экономическое разъединение в пользу более ограниченного подхода, ориентированного на высокотехнологичные и чувствительные отрасли, связанные с безопасностью.

Неопределенность в отношении позиции США не способствует такому развитию событий. Азиатские политики не могут понять, когда у США будет четкое и всеобъемлющее видение того, что будет после развязки, к которой Вашингтон так стремится. Администрация Трампа указала, что она хочет создать новую «Сеть экономического процветания» в регионе. Но пока непонятно, будет ли этот курс Вашингтона проводиться в рамках того же одностороннего подхода «Америка прежде всего!», который стал определяющим фактором американской политики при Трампе.

В этом случае правительства стран Азии будут менее склонны поддержать Вашингтон. Пустив по ветру большую часть морального авторитета США в Азии за последние три года, Трамп значительно сократил возможности для нахождения общего языка по вопросам безопасности.

В то время как военно-политический компонент является определяющим фактором новой холодной войны, а экономический фактор — зависимым от него, не последнюю роль сыграет и идеологическая конфронтация. Опять же ключевой вопрос заключается в том, как далеко зайдет Китай в продвижении своей модели «авторитарного капитализма» в качестве «лучшей» альтернативы либеральной демократии.

Если Китай будет продвигать свою модель так же агрессивно, как когда-то Советский Союз, новая холодная война будет иметь все составляющие — и всё то разнообразие напряженности — первоначальной холодной войны. Чем настойчивее Китай будет продвигать собственную модель мироустройства, тем больше вероятность того, что демократические страны объединятся против него во имя защиты своей идеологической системы.

Derzsi Elekes Andor Площадь Тяньаньмэнь

Безусловно, ведущие мировые демократии не оправдали возложенные на них надежды в условиях нынешнего кризиса. Тем не менее демократические принципы, такие как соблюдение прав человека, гражданских свобод и верховенства закона, являются универсальными ценностями, которые всё еще привлекают широкую поддержку среди граждан стран Азии, особенно по сравнению с авторитаризмом. Китай как изначально сырьевое государство столкнется со сложностями при создании условий, в которых люди могут полностью реализовать свой потенциал. Из-за этого же значительного структурного ограничения он не сможет эффективно вытеснять США с позиции наиболее развитой экономики мира.

На сегодняшний день неясно, как именно будут взаимодействовать три этих фактора — политико-военный, экономический и идеологический. Лидеры стран Азии должны проявить осторожность и признать, что ситуация нестабильна, а также планировать различные сценарии. И, конечно, не мешало бы США или Китаю проявить немного больше смирения. К сожалению, эта черта характера не приходит в голову, когда думаешь о китайском и американском лидерах. Однако оно будет абсолютно необходимо для предотвращения непреднамеренной катастрофы.