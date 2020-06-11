Особой беды в том, что саммит «Большой семерки» отменили, нет. Дело в том, что эта встреча лидеров наиболее экономически развитых стран, сорванная как из-за пандемии коронавируса, так и из-за напряженности между США и их союзниками, едва ли смогла бы добиться больших ощутимых результатов, пока главой Белого дома остаетсяДональд Трамп, пишутЭрик Браттберг иБен Джуда в статье, вышедшей 10 июня в The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Борис Джонсон

Президент США, похоже, понимает, что нынешний формат «семерки», сложившийся в 1970-х годах, недостаточен, раз он пригласил Индию, Южную Корею, Австралию и Россию присоединиться к перенесенному саммиту в сентябре. Однако очевидно, что ни о каком включении «враждебной державы», такой как возглавляемая Владимиром Путиным Россия, в эту группу ведущих демократических стран не могло быть и речи, особенно если учесть, что уже существует отдельная, более широкая группа, включающая и Россию, и Китай — «Большая двадцатка».

Несмотря на это, по другую сторону Атлантики, в Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон вынашивает правильную идею: создать «Демократическую десятку» (D-10) из уже существующих стран «семерки», а также Южной Кореи, Индии и Австралии для решения таких задач, как создание сетей 5G и обеспечение безопасности цепей поставок. Идея создания D-10 не нова, ее на протяжении многих лет продвигал Атлантический совет.

Garry Knight Борис Джонсон

Пока Китай пытается отвлечь внимание международного сообщества от ошибок, допущенных на начальных стадиях пандемии коронавируса, появляется всё больше историй о некачественных медицинских масках и другом медицинском оборудовании китайского производства. На этом фоне появилась обеспокоенность насчет надежности китайских сетей 5G. Ряд стран, от Канады до Великобритании и Германии, стали пересматривать выданные ранее китайской компании Huawei разрешения на создание сетей нового поколения. Между тем Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония в настоящее время рассматривают варианты снижения зависимости от Китая в поставках фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, а также, возможно, в других критически важных секторах.

Предполагаемая Соединенным Королевством D-10 имеет как раз нужные размер и форму: она не слишком большая, что бы подорвало эффективность ее работы, и не слишком маленькая, то есть не ограничивается теми странами Запада, которые были в одном лагере во время холодной войны. Новая организация не рассматривается как антикитайский блок, напротив, это группа демократических стран, объединенных решением двух задач — сетей 5G и цепочек поставок.

Больше всего возможностей сыграть ключевую роль в создании такой организации имеет Великобритания, которая теперь демонстрирует решительность в вопросах преодоления излишней зависимости от КНР. Британская внешняя политика вновь начинает действовать уверенно. В частности, Лондон предложил предоставить жителям Гонконга возможность более длительного проживания на территории Соединенного Королевства и упростить процедуру получения гражданства, если Пекин введет регрессивный закон о национальной безопасности. Британское правительство также планирует ужесточить процедуру проверку иностранных инвестиций. Кроме того, Лондон, который прежде не хотел признавать свою зависимость от Пекина, вновь пользуется доверием союзников в рамках разведывательного альянса Five Eyes.

State Department Photo by Ronny Przysucha Выступление государственного секретаря США Майка Помпео на брифинге, посвященном вопросам обеспечения кибербезопасности 29 апреля

Создание D-10 — это прекрасная возможность для Лондона нарастить немного мяса на костях по все еще теоретической концепции «Глобальной Великобритании», предложенной Джонсоном и другими после Brexit. Следующим шагом к созданию D-10 Великобритании мог бы стать первый саммит организации, который следовало бы провести в начале 2021 года в британской столице. Для преодоления возникших на фоне выхода Соединенного Королевства из ЕС противоречий Лондон мог бы предложить Парижу и Берлину выступить с предложением о создании такой организации, в которую могли бы включаться в зависимости от повестки дня и другие страны ЕС, совместно.

Основное внимание в этих обсуждениях должно быть уделено, прежде всего, разработке экономически эффективных и технически продвинутых альтернатив сетям 5G компании Huawei путем расширения сотрудничества между правительством и промышленностью в группе стран-единомышленников. Кроме того, страны-участницы могли бы также решить, как продвигать более разнообразные глобальные цепочки поставок в критических областях, одновременно создавая новые возможности для поставок компонентов и скоординированным образом перемещая определенное производство за пределы Китая, что позволяет избежать скатывания к протекционизму или «разъединению» в стиле США.

Новое мышление Великобритании может стать правильным шагом и для ЕС в плане трансатлантических отношений — независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре. Так, D-10 — это страховка, объединяющая демократических партнеров в двух областях, где они могут реально конструктивно работать с администрацией Трампа. Об этом можно говорить, если учесть тот факт, что США присоединились к группе «Большой семерки» по вопросам искусственного интеллекта для установления общих этических руководящих принципов для использования этой новой технологии.

В прошлом году администрация Трампа также выразила признательность за усилия ЕС по устранению угроз безопасности 5G. Кроме того, D-10 открывает странам ЕС возможность быстро включить рабочие группы по климату и международному сотрудничеству в повестку дня, если в ноябре победит соперник Трампа Джо Байден. В будущем D-10 могла бы также стать идеальной платформой для реализации внешнеполитической повестки дня Байдена, если он победит, — добавление рабочих групп по безопасности, коррупции и правам человека — и может превратиться в группу, которая либо формально заменит «семерку», либо будет встречаться параллельно с ней.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Преимущества объединения трансатлантических и транстихоокеанских демократических союзников и партнеров в эпоху растущей конкуренции великих держав против Китая очевидны. Благодаря оперативному созданию D-10, которая была бы ориентирована на конкретные действия и решение ключевых вопросов, а не стала бы еще одной дискуссионной площадкой, можно было бы добиться этой цели, а также усложнить Вашингтону задачу проведения одностороннего курса или мышление с нулевой суммой в отношении Китая.

Лондон не потерял своей актуальности. Несмотря на Brexit, роль Великобритании как моста между демократическими государствами еще далеко не сыграна: привлекая других членов «Большой семерки» к идее создания D-10, она теперь должна работать над обновлением стратегического императива первого Генерального секретаря НАТО Гастингса Исмея «не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию» в условиях мира сетей 5G и хрупких цепочек поставок. Иными словами, Лондону нужно сформировать великую стратегию, с помощью которой демократические страны в ближайшие годы смогут держать Китай под контролем, Индию — в числе ближайших партнеров, а США — в стабильности.