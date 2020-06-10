Их целью, по контракту с театром, является обязательное обследование территории перед ее благоустройством. Но георадарные исследования 2019 года, проведенные специалистами ВНИИСМИ, приглашенными Архангельской митрополией, региональным отделением ИППО и фондом сохранения исторического наследия «Император», с помощью Архангельского ЦБК и члена его совета директоров Владимира Крупчака, выявили под землей ров и остатки деревянной крепости, поставленной по указу Ивана Грозного 1583 года. Руководство драмтеатра, археологи и общественники договорились заложить шурфы над трассой рва и крепостных стен, что позволило, впервые за всю историю Архангельска, обследовать его крепость. О промежуточных итогах раскопок рассказал директор Архангельского драмтеатра, заказчика раскопок, Сергей Самодов:

План Архангельска XVIII века, в правой части которого ров и стены деревянной крепости

«Конечно, для театра археологические изыскания, проходящие сейчас в Петровском парке, это часть регламентных работ, которые нам необходимы, чтобы заниматься благоустройством парка. Но любые раскопки на территории парка — больше, чем простая формальность. Петровский парк располагается на одном из самых интересных мест Архангельска. Каждый найденный артефакт, а тем более остатки строений, трудно переоценить.

Специалисты института археологии РАН закладывали первый шурф в предположительном месте расположения первого каменного здания нашего города — порохового склада. Но не получилось. Основание здания было найдено во втором шурфе — предположительно, это была постройка хозяйственного назначения.

В четвертом шурфе археологи раскопали булыжную мостовую конца XIX — начала XX вв. Мостовая сохранила более ранние исторические слои почвы нетронутыми. Сильно мешают грунтовые воды, насос не успевает откачивать воду.

Наиболее важная находка оказалась в третьем раскопе. Несколько бревен, одно на другим, могли быть частью крепостной стены, ряжем — конструкцией вала. Чтобы изучить находку подробнее, понять, с чем бревна могут сопрягаться, археологи расширили шурф. Если раскопки подтвердят гипотезу, что это крепостная стена, открытие станет сенсационным.

Археологам останется сделать последний пятый шурф, предусмотренный контрактом. Все раскопы будут рекультивированы, найденные артефакты переданы в музей. Все найденные строения будут законсервированы, что позволит сохранить остатки построек под стеклом. Подобная практика применяется по всему миру. Театру, конечно, было бы интересно сделать экспозицию найденных артефактов. Но это отдельный разговор с коллегами из Краеведческого музея.

Археологические изыскания обратят внимание горожан на роль данного места в истории города, а открытые археологические площадки станут местом притяжения горожан, привлекут тех, кто интересуется историей Архангельска. Археологический объект в популярном месте — лучшего способа заинтересовать людей историей придумать сложно».