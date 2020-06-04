В начале 1940 года армия Финляндии, как казалось, еще крепко удерживала занимаемые позиции, что давало дипломатии страны возможность занимать непримиримую позицию. С самого начала войны в Хельсинки надеялись и на вмешательство в конфликт со стороны Франции и Англии. Но время шло, а Лондон и Париж так и не пришли на помощь. А 7 февраля 1940 года Маннергейм предупредил — хотя финская армия пока что держится неплохо, необходимо рассмотреть возможность замирения путем уступок. Тем временем РККА готовилась к штурму финских укреплений.

Митинг бойцов РККА в Выборге, посвященный заключению мира между СССР и Финляндией. Март 1940 года

Постоянные тренировки доводили действия пехоты до автоматизма, каждый знал свое место в атаке. Артиллеристы наметили и пристреряли цели, график артиллерийского огня был установлен с точностью до минуты. Танковые части были усилены хорошо проявившими себя в борьбе с укреплениями противника химическими (т. е. огнеметными) танками. На 30 ноября 1940 г. в войсках числилось 208 ХТ-26 и ХТ-130. В ходе войны было потеряно 124 таких танка (из них 24 безвозвратно). Тем не менее количество химических танков в армиях выросло до 446. 11 февраля Красная армия начала успешное наступление на перешейке. Под прикрытием артиллерийского огня к финским позициям подошли танки, саперы обеспечили безопасные проходы. Танки били по амбразурам укреплений противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп. Те взрывали ДОТы противника. Затем начинала действовать пехота. Она шла, прижимаясь к разрывам снарядов своей артиллерии. Уже в первый день наступления финны начали отступать.

Поначалу об этом сообщили довольно сдержанно — идут успешные поиски разведчиков, взято 16 укрепленных пунктов, из них 8 железобетонных артиллерийских сооружений. 18 февраля впервые после начала декабря газеты опубликовали победные сводки: противник отходит, сжигая за собой деревни, армия победно движется на Выборг. С 11 по 18 февраля было взято 475 укрепленных пунктов противника, из них — 92 железобетонных артиллерийских сооружений. Начались сообщения об успешной боевой работе советских саперов. Передовица «Красной звезды» призывала укреплять взаимодействие родов войск при наступлении.

Финские танки «Виккерс», подбитые в районе станции Перо. 29 февраля 1940 года

Положение было настолько тяжелым, что финское командование решило использовать для контратаки свои танки. Исход этой попытки был предсказуем — финская танковая группа 26 февраля была разгромлена советскими танкистами, подбившими шесть финских танков. Все говорило о том, что начался перелом. «Англо-французские империалисты двадцать лет громоздили горючий материал на северо-западной границе СССР, на подступах к городу Ленина, и сейчас руками маннергеймовских банд пытаются зажечь пламя войны на севере Европы. Но доблестные части Ленинградского военного округа, выполняя приказ Советского правительства, ударили по грязным рукам англо-французских наемников. Жестокая зима и природные препятствия, коварство врага и железобетонные укрепления — ничто не может остановить наступательного порыва красных бойцов! В день славного юбилея своей армии весь советский народ единодушно провозглашает славу героям борьбы с финской белогвардейщиной, которые, не щадя своей крови и самой жизни, с честью выполняют военную присягу на верность Родине!». Тем не менее успех не привел к обрушению обороны финнов. Только 28 февраля Красная армия подошла к Выборгу на 6 километров.

После прорыва «линии Маннергейма» начались прямые контакты Хельсинки и Москвы. Чем явнее становился успех наступления Красной армии, тем более жесткими становились требования Москвы. 20 февраля Молотов встретился с новым посланником Швеции в СССР Вильгельмом Ассарсоном. Глава Советского правительства был категоричен — теперь и речи не могло быть об уступке части Карельского перешейка. Финляндии придется уступить его весь, вместе с городами Выборгом и Сортавалами. Ханко с прилегающими островами должен был быть сдан в аренду. Советское правительство было готово вернуть Петсамо. 27 февраля Таннер заявил о готовности уступить Карельский перешеек и сдать в аренду Ханко, но Выборг и Сортавалы еще не были взяты Красной армией и министр категорически отказывался рассматривать возможность их уступки.

На передовой советской позиции под Выборгом. Март 1940 года

Тимошенко готовил новое наступление, он планировал взять Выборг 7 марта, но прямые подступы к городу были сделаны практически неприступными. Он был превращен в серьезный узел обороны. Подходы к нему прикрывали многочисленные укрепления, юго-восточная часть города была разрушена для расчистки секторов стрельбы, все мосты через реки и Саймаанский канал взорваны. Сам канал финны использовали для затопления подступов к городу — образовалось препятствие длиной до 30 и шириной, доходившее в некоторых местах до 6 километров. Пространство над ледяной водой простреливалось из укреплений противника. Наступление попытались провести в узости запруды, где она достигала 300 метров. Движение вперед через водяное препятствие глубиной минимум до полуметра под шквальным огнем противника сопровождалось большими потерями. Только поле разрушения ДЗОТов тяжелой артиллерией возможен был выход на вражеский берег. 2 марта была взята южная часть Выборга и его железнодорожный вокзал, город начали обходить с севера и юга. Было принято решение обойти позиции финнов по льду Выборгского залива, в начале марта был захвачен ряд островов, а 6 марта 70-я стрелковая дивизия комдива М. П. Кирпоноса обошла по льду город и перерезала шоссе и железную дорогу Выборг — Хельсинки на значительном пространстве. Контратаки финнов дивизия отразила успешно.

Обход по льду Выборгского залива оказался для финнов внезапным, командование известило Хельсинки о том, что армия самостоятельно не сможет продержаться долгое время. Необходима была помощь извне. 4 марта Ассарсон передал Молотову согласие финнов на все требования, кроме Выборга и Сортавал. Это предложение не было принято. Из уважения «к миролюбивой политике шведского правительства я могу подождать еще несколько дней…», успокоил собеседника Наркоминдел, но при этом намекнул, что далее могут последовать совсем другие события. В 22:35 следующего дня Ассарсон прибыл с новостью — финны согласны на все. В тот же день Финляндия и СССР обменялись «Памятными записками». Финны предлагали перемирие на основе status quo и ожидали, что Москва сообщит ему время и место начала переговоров. Советская сторона фиксировала согласие на требования в отношении уступок территорий и аренды Ханко, местом для переговоров была названа Москва. 7 марта финская делегация во главе с Рюти вылетела в Москву.

Финские солдаты читают газету с сообщением о заключении Московского договора, завершившого советско-финскую войну. Март 1940 года

Сами переговоры начались 8 марта. Рюти зачитал на русском языке декларацию, в которой говорилось о желании жить в мире с великим соседом. Финляндская делегация призывала к сдержанности в требованиях, которые «являются, по нашему мнению, слишком тяжелыми, и оставили бы в сердце финского народа глубокую рану, имея, вместе с тем самое неблагоприятное влияние на экономическую жизнь Финляндии». В ответ Молотов заявил, что Советский Союз пытался добиться решения спорных вопросов путем переговоров и не виноват в том, что была пролита кровь. Теперь же ситуация изменилась, и односторонняя коррекция границ стала неизбежной. С самого начала было ясно, что Хельсинки придется пойти на уступки. Тем не менее финны отказались от продажи Ханко, и настояли на увеличении арендных выплат за использование полуострова с 5 до 8 млн финских марок. Впрочем, советская сторона была податливой только до этой суммы. Делегация пыталась отстоять правоту действий руководства своей страны, но Молотов предельно ясно описал ситуацию: «Возможно, Финляндия не планировала и не заключала прямых договоров с крупными державами. Однако политика правительства Финляндии была настолько схожа и настолько точно двигалась в одном направлении с политикой нескольких крупных держав, что Финляндия была с ними в одной линии. Нам, в свою очередь, ничего не нужно от Финляндии, ни её лесов, ни земель, ни населения. Но нам нужно обезопасить Ленинград, Мурманскую железную дорогу и сам Мурманск — наш единственный океанский порт».

Первое сообщение о начавшихся переговорах было опубликовано 11 марта. В это день был окружен Выборг, советские войска заняли уже восточную и северную его части. После этого стало ясно — основная линия укреплений оборонявшихся прорвана. Перед финским командованием возникала угроза маневренной войны — безнадежной для финской армии. 12 марта 1940 г. в Москве был подписан советско-финляндский мирный договор. Военные действия немедленно прекращались (Ст.1), Финляндия уступала СССР весь Карельский перешеек с прилегающими к его побережью островами, городов Виипури (Выборг), Кексгольм (Приозерск), Сортавала, Суоярви, части полуостровов Рыбачьего и Среднего (Ст.2), впредь стороны обязались воздерживаться от нападения друг на друга (Ст.3). Финляндия передавала в аренду СССР полуостров Ханко с прилегающей акваторией и островами, стоимость аренды составляла 8 млн финских марок в год. Передача Ханко должна была быть проведена в 10-дневный срок (Ст.4). СССР возвращал Финляндии Петсамо, но при этом Хельсинки соглашался на ограничение своих военно-морских сил. Позволялось иметь не более 15 вооруженных судов водоизмещением не более 400 тонн каждое, подводные лодки попадали под запрет, как и наземные военно-морские сооружения (Ст.5). Финляндия предоставляла право свободного транзита советских товаров и переезда советских граждан через свою территорию в Норвегию (Ст.6) и Швецию (Ст.7).

Командир разведывательной роты 300-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии лейтенант Иванов, установивший Красное Знамя в Выборге. 13 марта 1940 года

По Протоколу, прилагавшемуся к этому соглашению, военные действия прекращались 13 марта в 12:00 по ленинградскому времени. 15 марта в 10:00 финские войска должны были начать отход на новую линию границы, проходя в день не менее 7 километров и разместиться на расстоянии не менее 7 километров от новой границы. Отвод должен быть завершен на разных участках к 19 — 26 марта. Советские войска должны были эвакуировать Петсамо к 10 апреля. К 07:00 13 марта закончились бои в Выборге. Город был взят Красной армией. К 12:00, согласно условиям перемирия, и на этом направлении установилось затишье. На самом деле финны находились за замком, в непосредственной близости от города. 15 марта было заключено соглашение о сдаче ими позиций и начале отхода вглубь финской территории. В ходе боев советско-финляндской войны было захвачено 285 железобетонных и 2026 деревянно-каменных и деревянно-земляных укреплений, не считая пулеметных и орудийных гнезд, окопов и т. п. Потери были большими. С 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 г. на Карельском перешейке было потеряно 3178 танков, 1903 из них составили боевые потери. Было убито и умерло от ран при эвакуации 71 214 чел., умерло в госпиталях 16 292 чел., пропало без вести 39 369 чел. — общие безвозвратные потери составили, таким образом, 126 875 чел. Потери финской армии составили 48 243 чел. убитыми и приблизительно 43 тыс. чел ранеными.