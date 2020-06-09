Твердое решение Турции и Катара закупить российские системы ПРО С-400 еще раз показывает, насколько сложно стало Вашингтону проводить свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Вопрос не в том, должен ли Вашингтон сохранять свое доминирующее присутствие в регионе, а в том, как Белый дом может достичь своих стратегических целей в сложной обстановке, сложившейся в регионе, пишет президент Нью-Йоркского Консалтингового БюроНиколай Пахомов в статье, опубликованной 8 июня в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM С-400

В последние несколько десятилетий можно было стать свидетелем активных обсуждений будущего ближневосточной политики США. Очень многие стали придерживаться мнения о том, что Вашингтону пора прекратить обеспечивать безопасность этого неспокойного региона и уходить оттуда для спасения жизней американских граждан, а также во избежание непомерных расходов. Об этом стали особенно активно говорить после начала бума сланцевых нефти и газа в США на фоне непреходящего хаоса на Ближнем Востоке. Тем не менее очевидно, что Ближний Восток слишком важен для безопасности и процветания США, чтобы просто оставить его. В частности, мировые нефтяные рынки оказывают влияние и на внутренние американские цены на топливо. Иными словами, американским властям необходимо скорректировать свою политику в регионе, где больше не работают многие инструменты, которые прежде гарантированно давали нужные результаты.

Интерес региональных держав к российской системе ПРО С-400 является тому примером. 5 марта 2019 года Государственный департамент еще раз предупредил Турцию о том, что покупка ею зенитно-ракетного комплекса приведет к «переоценке ее участия в программе F-35». Кроме того, Анкара может лишиться возможности получать новые вооружения в будущем. Тем не менее постоянные предупреждения не смогли изменить решение Анкары закупить С-400. В свою очередь, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани подтвердил, что его страна продолжает изучать вопрос возможной закупки российской системы противоракетной обороны С-400. Иными словами, два главных союзника США в регионе могут быть заинтересованы в покупке системы вооружений у геополитического конкурента США.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Можно заметить, что данное развитие событий подтверждает высокое качество продукции российской оборонной промышленности. Несмотря на все заявления о том, что Россия является просто «бензоколонкой», страна остается мировым лидером в производстве высокотехнологичных систем вооружений наравне с США. Чрезмерно упрощенные представления о России не способствует американской внешней политике на Ближнем Востоке и в других местах. По иронии судьбы наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, лидер другого «великого союзника» США в регионе, включил оборонную промышленность Саудовской Аравии в свою амбициозную программу модернизации, направленную на диверсификацию экономики королевства. Эта программа также была когда-то высоко оценена американскими СМИ.

Но России не нужна подобная программа, поскольку исторически оборонная промышленность Москвы является одним из столпов российской экономики. Ясно, что интерес Ближнего Востока к российскому оружию может привести к убыткам американского оборонного экспорта.

Если обратиться к истории геополитических провалов США на Ближнем Востоке, можно заметить, что какими бы ни были сильные стороны Москвы, Вашингтону необходимо усовершенствовать свой политический арсенал. И в этом случае пример С-400 показателен. США могут в этом вопросе повторить судьбу Китая с его «последними предупреждениями».

Несомненно, Вашингтон может усилить давление на Анкару с тем, чтобы вынудить ее отказаться от сделки с Москвой. Тем не менее при таком развитии событий Белый дом может оказаться в ситуации противостояния с союзником по НАТО тогда, когда США необходима помощь Турции в решении ряда важных вопросов — от будущего Сирии и российского экспорта энергоносителей в Европу, до китайского проекта Нового шелкового пути и ракетно-ядерных амбиций Ирана.

Трамп и Эрдоган перед началом саммита стран блока НАТО

Кроме того, нынешняя ситуация кажется все более парадоксальной. За исключением Ирана и Сирии, практически каждое ближневосточное государство является официальным союзником Вашингтона, что тем не менее не означает, что США могут решать свои задачи более эффективно. Региональные игроки стремятся добиться собственных внешнеполитических целей, которые часто идут вразрез с планами соседей. Так, на одной из пресс-конференций министр иностранных дел Катара подчеркнул, что его страна рассматривает сделку с Россией, несмотря на возможный отпор со стороны Саудовской Аравии, заявив, что «это не их дело».

Таким образом, он напомнил всем, что крошечная страна Катар способна противостоять давлению Саудовской Аравии, которую поддерживает большинство государств арабского мира. Не следует удивляться, что Саудовская Аравия также проявила интерес к российской системе противовоздушной обороны, тем более что эта система получила высокие оценки экспертов. Эти события означают, что две страны Персидского залива, обе — союзники США, важные для американской безопасности и военного планирования, рассматривают возможность приобретения российского вооружения в рамках конфронтации друг с другом. Совсем непонятно, с какой стороны должны американские дипломаты разрешать эту проблему.

Более того, с санкциями, при помощи которых Вашингтон может попытаться заставить Анкару пересмотреть свое отношение к российскому оружию, связан ряд других проблем. После выхода президента США Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном — мало кому нужно напоминать о склонности Вашингтона использовать свою экономическую мощь в качестве инструмента принуждения.

Дональд Трамп

В результате призыв Москвы создать международные механизмы для обхода экономических санкций США будет звучать еще убедительнее. Если начнется такого рода международное сотрудничество против экономических инструментов американской внешней политики, его последствия будут ощущаться далеко за пределами Ближнего Востока и американо-российских отношений.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время у Вашингтона нет средств для прекращения закупок Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. Если другие ближневосточные страны последуют за Турцией и закупят С-400, станет очевидно, что США больше нельзя считать непреодолимой силой в регионе. Самый большой вопрос сейчас заключается в том, как американские политики будут реагировать на это тектоническое изменение статуса страны на Ближнем Востоке — в регионе, столь важном для ее процветания и безопасности.