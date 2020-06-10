Кооперативная стрелялка про космических гномов Deep Rock Galactic уже два года успешно штурмует «ранний доступ» Steam. Фанаты любят её за необычный сеттинг, дружелюбное сообщество и хардкорный геймплей, требующий тактического подхода и слаженной командной работы. Всё это время разработчики из Ghost Ship Games методично наполняли свой проект разнообразным контентом и лишь сейчас, в 2020 году, окончательно подготовили его к релизу.

Иван Шилов ИА REGNUM Deep Rock Galactic

В мире игры Deep Rock Galactic — это космическая мегакорпорация, которая занимается добычей редких минералов во всех известных уголках Галактики. В отличие от конкурентов, DRG не боится вести раскопки и на планете Хоксесс IV, знаменитой своими кровожадными обитателями глифидами — местным аналогом арахнидов из «Звёздного десанта». И пока ворчливое начальство неспешно перебирает бумаги в своих кабинетах, на опасную миссию отправляется отряд гномов. Как известно, лучших шахтёров и ликвидаторов во всём космосе.

Игроку предстоит взять на себя управление одним из этих гномов. Персонажи различаются по классам, каждый из которых значительно меняет стандартный игровой процесс. Дело в том, что приоритетной задачей в каждой вылазке на Хоксесс IV обычно является сбор ресурсов. А значит, кто лучше копает — тому и вся слава. Именно поэтому идеальная команда в Deep Rock Galactic должна состоять из представителей всех четырёх специальностей — для достижения максимальной эффективности и оперативной поддержки товарищей по отряду.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic На карте планеты можно выбрать интересующую миссию и заранее оценить награды за её выполнение

Выражение «все профессии важны, все профессии нужны» можно считать девизом Deep Rock Galactic. Каждый гном здесь обладает особым полезным навыком и своим местом на поле боя. Например, разведчик — это «глаза» команды. Он всегда идёт впереди, освещает отряду путь в непроглядной тьме пещер и первым сообщает о появлении врагов или особенно-ценных минералов. Вдобавок к этому он может использовать крюк-кошку, чтобы быстро перемещаться в необходимом направлении (как вертикально, так и горизонтально) и собирать ресурсы на труднодоступных участках рельефа.

Стрелок — это «мышцы» отряда. В его распоряжении находятся самое мощное вооружение и самая тяжёлая броня. Быть может, он не так мобилен, как собратья, зато в боях с глифидами ему нет равных. Стрелок способен практически моментально уничтожить целую армию небольших жуков, параллельно защищая товарищей по команде. А как приятный бонус — устройство, позволяющее создавать канатную дорогу. С её помощью можно быстро переправить весь отряд на другой берег огромной пропасти или подняться на ранее неизученную высоту.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic Копать тоннели за Бурильщика часто куда быстрее (и веселее), чем искать обходной путь

«Ногами» команды можно считать бурильщика. При помощи двух мощных рукавиц этот гном создаёт тоннели в любой точке игровой карты и значительно облегчает прохождение большинства миссий. Например, он может и вовсе не исследовать локацию, а сразу прокопать себе прямую дорогу к цели задания. Или же помочь отряду с отступлением к десантной капсуле — быстро пробурив путь наружу, пока другие гномы прикрывает его тыл и сражаются с глифидами.

Инженер — это «сердце» отряда. Он одинаково полезен во всех игровых ситуациях (как в добыче минералов, так и в бою), а при помощи его особых навыков другие члены команды могут эффективнее раскрыть свой потенциал. Например, Инженер может устанавливать огнестрельные турели, способные защищать союзников во время массовой атаки врага. А если жуки всё-таки добрались до одного из братьев, то на помощь приходит граната-обманка. Она создаёт голографическую проекцию, которая приковывает внимание неприятеля на себя и отводит орды насекомых подальше от объекта задания. Из «инструментов перемещения» у Инженера есть специальная платформенная пушка — она позволяет создавать небольшие уступы и лестницы, по которым команда может забраться наверх.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic Турель Инженера по эффективности ничуть не уступает другим членам команды

У каждого класса в Deep Rock Galactic есть свои сильные и слабые стороны, но их настоящий потенциал раскрывается лишь в командной работе. Действуя слаженно, можно сильно облегчить себе прохождение и справится с самыми непростыми ситуациями. Например, инженер может создать платформу под потолком пещеры, а разведчик забраться на неё при помощи крюка-кошки — так проще добывать ресурсы, расположенные в труднодоступных местах. А во время сражения с армией глифидов лучше попросить бурильщика создать неглубокую яму и установить туда пару турелей инженера — так враги будут идти только с одного направления, и с ними будет куда легче расправиться. Подобных вариантов «сочетания» гномов друг с другом в Deep Rock Galactic несколько десятков, а находить их всегда интересно и весело.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic Команда за работой

При этом поиграть дадут за всех представителей вышеописанной четвёрки. Поменять своего персонажа всегда можно на базе — орбитальной станции компании Deep Rock Galactic. Там геймеров ждут лазарет, терминал для улучшения экипировки, личная каюта, магазин и бар. Причём последний выполняет как развлекательную, так и практическую функцию. Между миссиями команда шахтёров может заказать себе по кружке крепкого пива и распить её под громкие возгласы «For rock and stone!» (девиз местных шахтёров). Напиток увеличит характеристики бойцов и даст приятный бонус на время следующей миссии — главное не переборщить с дозировкой. А после этого захмелевшие гномы могут устроить танцевальное соревнование возле музыкального автомата. Никаких «полезностей» от этого не будет, но так игра становится куда атмосфернее.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic Вечеринки у танцевального автомата — единственный способ посмотреть на своего гнома с видом от третьего лица

Атмосфера в целом является одной из главных заслуг разработчиков Deep Rock Galactic. В игре нет никакого сюжета, но чувство причастности к событиям, происходящим в этом выдуманном мире, не покидает ни на секунду. Оно появляется и в момент изучения тёмных пещер с последним оставшимся факелом в руке. И во время добычи особенно редкого материала, который располагается по соседству с ульем глифидов. И во время пьяных «перетанцовок» в баре на орбитальной станции. Deep Rock Galactic — действительно «живая» игра. А в создании этого ощущения крайне умело помогает связка из «космического» саундтрека, приятной графики и огромного разнообразия игровых ситуаций.

Локации здесь хоть и имеют определённый набор изначальных установок, генерируются случайным образом, а значит, каждый уровень будет значительно отличаться от предыдущего. Например, на одной миссии вы можете случайно натолкнуться на брошенное снаряжение предыдущей бригады шахтёров и получить из него уникальные облики для персонажей или оружия. А можете также случайно найти проход в пещеру, заполненную редкими минералами.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic Орудовать киркой в DRG приходится ничуть не меньше, чем пистолетом

Для любителей экстрима в Deep Rock Galactic есть несколько уровней сложности. И если миссии на одну и две «звёздочки» можно спокойно пройти и в одиночку, то для более сложных понадобится сбалансированная и слаженная команда опытных шахтёров. Соответственно, чем выше риск — тем больше вознаграждение. А заработанные средства и минералы позже можно будет потратить на косметические предметы в магазине. Стильный гном — хороший гном.

Таким образом, в Deep Rock Galactic буквально «пропадаешь» на десятки часов с самого первого запуска. Сначала ты разбираешься в механиках игры и радуешься разнообразию миссий. Потом пытаешься прокачать оружие и броню до максимального уровня. Потом хочешь собрать все косметические предметы для любимого класса. Потом проходишь задания, чтобы открыть уникальное вооружение. А потом меняешь персонажа, и этот цикл начинается снова.

Скриншот из игры Deep Rock Galactic В местном магазине можно приодеть своего гнома. Внешний вид не влияет на характеристики, но позволяет выделиться на фоне других игроков

Deep Rock Galactic — одна из лучших кооперативных игр в истории индустрии и определённо лучшая (и единственная) игра про космических гномов с кирками. Релизная версия 2020 года может похвастаться практически полным отсутствием надоедливых багов, стабильным онлайном и обилием доступного контента. И всё это при качественном переводе на русский язык и абсолютно «некусачем» ценнике в 700 рублей в Steam. Таким образом, всем ценителям Left 4 Dead, Payday, Warhammer: Vermintide и других «эталонных» кооперативных шутеров обязательно стоит обратить своё внимание на этот проект студии Ghost Ship Games. «For rock and stone!»