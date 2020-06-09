Указ президента СШАДональда Трампа о выводе почти десяти тысяч американских военных из Германии станет актом предательства близкого союзника, подорвет доверие к Вашингтону и нанесет удар по безопасности стран Европы и самих США, пишет бывший специальный помощник президента США и координатор Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского заливаФилипп Гордон в статье, вышедшей 8 июня в Council on Foreign Relations.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Прежде всего, напрашивается вопрос, почему администрация Трампа приказала вывести около трети американских войск, базирующихся в Германии. Администрация США пока не назвала причины такого решения, но Трамп неоднократно жаловался на то, что союзники Вашингтона по НАТО, в том числе Германия, не платят «справедливой», по его мнению, доли за обеспечение безопасности Европы.

Недавно отправленный в отставку посол США в Германии Ричард Гренелл, который, как сообщается, был движущей силой этого движения, в прошлом году заявил в Twitter, что в США не понимают, «почему Германия не выполняет свои обязательства перед НАТО и не помогает Западу». Решение ограничить присутствие американских войск в Германии двадцатью пятью тысячами, кажется, принято в рамках курса «Америка прежде всего» Трампа. Таким образом его администрация, по всей видимости, посылает сигнал о том, что у готовности США за свой счет обеспечивать безопасность других стран и стабильность мирового порядка есть предел.

Реакция немецких властей на это решение была ожидаемо негативной. Так, один из высокопоставленных советников канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Петер Байер — назвал это решение «совершенно неприемлемым». В то же самое время другой видный немецкий политик Норберт Реттген назвал вывод части американского контингента из ФРГ «плачевным» развитием событий. Хотя официальные лица США не связывают это решение с непростыми отношениями Трампа с Меркель, многие немецкие эксперты считают, что его выбор — это месть Меркель за то, что она отказалась принять участие в саммите «Большой семерки», который Трамп собирался провести в Соединенных Штатах в знак возобновления работы американской экономики.

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Больше всего немецких наблюдателей — и всех, кто имеет представление о дипломатических традициях или просто о хороших манерах, — шокировало то, что администрация не удосужилась сообщить о своем решении, не говоря уже о том, чтобы провести консультации с немецкой стороной об этом шаге, который так существенно и напрямую влияет на их безопасность и экономику. Согласно одному из проведенных недавно опросов, доверие немецкой общественности к тому, что президент США поступает правильно в международных отношениях, уже сократилось до 13% до того, как США объявили об одностороннем выводе войск, который, несомненно, еще больше подорвет это доверие.

Безусловно, отмечает автор, вполне справедливо поднимать вопрос о том, как распределяются расходы НАТО. Германия, как и большинство членов альянса, тратит менее 2% своего ВВП на оборону, несмотря на взятые в 2014 году на себя обязательства добиться этого показателя к 2024 году. Но многое из того, что Трамп говорит о разделении бремени НАТО, не соответствует действительности. Президент утверждал, что расходы НАТО сокращались головокружительным образом прежде, чем он смог заставить страны Европы делать более внушительный вклад в свою оборону.

На самом же деле расходы стран региона на оборону неуклонно росли после «вторжения России» на Украину более чем за два года до вступления Трампа в должность. Его сравнение между расходами США на оборону — чуть более 3% ВВП — и расходами НАТО в Европе — менее 2% ВВП для всех, кроме девяти из двадцати девяти членов НАТО, — вводит в заблуждение, поскольку подавляющее большинство расходов США на оборону (около 85 процентов) идет в регионы и на цели, которые имеют мало общего с обороной НАТО или Европы.

Солдаты НАТО

Неоднократные утверждения Трампа о том, что союзники «должны» Соединенным Штатам за невыполнение своих бюджетных обязательств, показывает его непонимание принципов работы НАТО. Союзники не платят Вашингтону за обеспечение европейской безопасности. Вашингтон обеспечивает ее потому, что считает, что безопасная, стабильная и процветающая Европа соответствует национальным интересам страны.

Подход Трампа к этому вопросу также не учитывает преимущества, которые получают США благодаря размещению своих войск ближе к различным горячим точкам, таким как Ближний Восток. При этом американские военные разворачиваются на территориях, которые бесплатно предоставляются правительством Германии и которые оснащены инфраструктурой, субсидируемой немецкими налогоплательщиками.

Основной вопрос заключается в том, может ли сокращение численности американских войск в Германии поставить под угрозу европейскую безопасность. США на протяжении десятилетий размещали большое количество войск в Германии для сдерживания внешней агрессии, поддержания сотрудничества с союзниками и содействия развертыванию войск на других театрах по всему миру. Не существует магического числа американских войск, необходимого для выполнения этих задач. Иными словами, тщательно спланированное, тесно скоординированное и взаимосогласованное сокращение не должно само по себе наносить ущерб интересам США.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. Steven Lewis Американские солдаты

Катастрофические последствия могут быть как раз у незапланированного и одностороннего решения о выводе войск, принятого отчасти в пику другой стороне. Такой шаг — это сигнал как союзникам, так и противникам, что Вашингтон больше не стремится обеспечивать безопасность Европы.

Ставя под сомнение неприкосновенность данных странам региона военных гарантий, вымогая по-рэкетирски деньги с НАТО за защиту и в одностороннем порядке снижая боеспособность США, Трамп фактически говорит о том, что нападение на союзника США по североатлантическому альянсу не обязательно вызовет ответные меры Вашингтона. Такое развитие событий должно беспокоить граждан не только ФРГ, но и других стран Европы, а также всех американцев, которые понимают, в чем состоят интересы их страны в Европе.