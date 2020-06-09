Русские братья понимают нас лучше, чем другие православные народы: интервью
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникий был задержан в Черногории вместе с другими священниками его епархии 12 мая, в День святого Василия Острожского из-за того, что вместе с почти 15 тысячами православных верующих Никшича он прошел крестным ходом по улицам этого черногорского города. В это время в стране все еще действовали меры борьбы против эпидемии коронавируса, в том числе запрет массовых собраний. Спустя три дня, когда на улицы не только Никшича, но и других черногорских городов массово вышли люди, чтобы поддержать своих духовников, между полицией и гражданами произошли столкновения. Священники были отпущены на свободу, но теперь они ожидают судебного заседания, так как им все-таки был предъявлен иск за нарушение правил карантина.
О событиях 12 мая и о положении Сербской православной церкви в Черногории ИА REGNUM рассказывает сам епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий.
Черногорские власти задержали вас и еще восемь священников Сербской православной церкви после крестного хода в городе Никшич в День Святого Василия Острожского 12 мая. Теперь вы выпущены на свободу до суда. За какое нарушение вас будут судить?
Каждый год крестный ход проходит по улицам города Никшича в День Святого Василия Острожского. Эта традиция началась в 1996 году, когда мы пронесли чудотворные мощи святого через наш город. С тех пор крестный ход имеет всенародный характер и отражает большую любовь народа к святому Василию. В этом году из-за опасности распространения эпидемии коронавируса и из-за того, что все еще действовали особые противоэпидемиологические меры, мы не приглашали народ на крестный ход. Но тем не менее в день праздника уже под вечер перед Соборным храмом собралось более 15 тысяч людей, чтобы засвидетельствовать свою любовь и благодарность небесному покровителю. Сам этот факт уже являлся нарушением всех действующих мер, но полиция не реагировала, поэтому можно сказать, что они повели себя ответственно.
В этой ситуации мы не хотели подводить верующих, мы присоединились к ним и начали крестный ход по сокращенному маршруту. Мы хотели окурить ладаном и окропить святой водой улицы города и помолиться Богу, чтобы он защитил наш народ от эпидемии. По окончании шествия люди мирно разошлись по домам, так как и в этом году им удалось засвидетельствовать свою любовь к святому Василию.
Тем не менее до массовых протестов и столкновений населения с полицией дело все-таки дошло…
Мы не осуждаем полицию за то, что она инициировала расследование нашей ответственности за то, что в городе произошло массовое собрание. Но во всем, что происходило позднее, начиняя от задержания меня и других священников Соборного храма, ясно просматривалось намерение высокого государственного руководства поместить нас на долгие месяцы за решетку. Верующие поняли это, поэтому возникли массовые протесты в нескольких черногорских городах. В итоге власти решили, что лучше отпустить нас до суда. Судебный процесс идет.
Незадолго до вашего задержания президент Черногории Мило Джуканович анонсировал борьбу за создание «православной церкви черногорцев», которая получит автокефалию. Как вы относитесь к этому его заявлению?
Президент Джуканович — черногорский Петр Порошенко, такими заявлениями нарушает конституцию собственной страны, согласно которой церковь отделена от государства и власти не имеют права вмешиваться во внутреннюю организацию церкви или какого бы то ни было религиозного сообщества. Надо напомнить, что во время его правления в полиции была зарегистрирована одна антицерковная и параполитическая организация, которая называет себя Черногорской православной церковью. Значит, у Джукановича уже есть одна «черногорская церковь», от которой теперь отходят даже те, кто ее учредил, полагая, что второй раз они сделают под этим же именем что-то более приличное.
Может ли политическая фигура создать новую православную церковь? Насколько велика вероятность того, что Джукановичу удастся осуществить свою замысел?
Все заявления Джукановича о церкви показывают, что он атеист, который понятия не имеет, о чем говорит. Он собрал слишком много власти в своих руках, поставил себя выше конституции и вообразил, что он и церковь может учредить. Но нет ни одного человека, ни одного правителя, который мог бы создать Церковь. Может быть, только какую-то секту, но в Черногории такая никому не нужна.
Какую поддержку Сербская православная церковь ожидает от Русской православной церкви в борьбе за защиту ее прав и ее святынь в Черногории?
Русская православная церковь неоднократно обращала внимание черногорских властей и международного сообщества на опасность нарушения церковно-канонического порядка и того, что государство поддерживает раскольнические группировки в Черногории. Просматривается сходство между новочерногорским и ультраукраинским национализмом, которые приобретают зловещие псевдорелигиозные измерения. Поэтому русские братья понимают нас лучше, чем другие православные народы. Мы все очень благодарны Его святейшеству патриарху Московскому и всея Руси господину Кириллу, Священному синоду РПЦ, митрополиту Илариону, который соболезнуют Сербской православной церкви из-за всех трудностей, которые она пережила, включая и проблемы вокруг ее положения в Черногории. Каждый раз, когда нам было нелегко, особенно в последние два года очевидной дискриминации со стороны черногорских властей, они оказывали нам недвусмысленную и сильную поддержку. Это проявление христианской и братской любви, а также забота о сохранении церковного единства. Это ни в коем случае нельзя назвать вмешательством во внутренние дела Черногории, как упорно твердят некоторые антицерковные умы.