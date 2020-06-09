Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникий был задержан в Черногории вместе с другими священниками его епархии 12 мая, в День святого Василия Острожского из-за того, что вместе с почти 15 тысячами православных верующих Никшича он прошел крестным ходом по улицам этого черногорского города. В это время в стране все еще действовали меры борьбы против эпидемии коронавируса, в том числе запрет массовых собраний. Спустя три дня, когда на улицы не только Никшича, но и других черногорских городов массово вышли люди, чтобы поддержать своих духовников, между полицией и гражданами произошли столкновения. Священники были отпущены на свободу, но теперь они ожидают судебного заседания, так как им все-таки был предъявлен иск за нарушение правил карантина.

Иван Шилов ИА REGNUM Русские и сербы

О событиях 12 мая и о положении Сербской православной церкви в Черногории ИА REGNUM рассказывает сам епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий.

Черногорские власти задержали вас и еще восемь священников Сербской православной церкви после крестного хода в городе Никшич в День Святого Василия Острожского 12 мая. Теперь вы выпущены на свободу до суда. За какое нарушение вас будут судить?

Каждый год крестный ход проходит по улицам города Никшича в День Святого Василия Острожского. Эта традиция началась в 1996 году, когда мы пронесли чудотворные мощи святого через наш город. С тех пор крестный ход имеет всенародный характер и отражает большую любовь народа к святому Василию. В этом году из-за опасности распространения эпидемии коронавируса и из-за того, что все еще действовали особые противоэпидемиологические меры, мы не приглашали народ на крестный ход. Но тем не менее в день праздника уже под вечер перед Соборным храмом собралось более 15 тысяч людей, чтобы засвидетельствовать свою любовь и благодарность небесному покровителю. Сам этот факт уже являлся нарушением всех действующих мер, но полиция не реагировала, поэтому можно сказать, что они повели себя ответственно.

В этой ситуации мы не хотели подводить верующих, мы присоединились к ним и начали крестный ход по сокращенному маршруту. Мы хотели окурить ладаном и окропить святой водой улицы города и помолиться Богу, чтобы он защитил наш народ от эпидемии. По окончании шествия люди мирно разошлись по домам, так как и в этом году им удалось засвидетельствовать свою любовь к святому Василию.

Тем не менее до массовых протестов и столкновений населения с полицией дело все-таки дошло…

Мы не осуждаем полицию за то, что она инициировала расследование нашей ответственности за то, что в городе произошло массовое собрание. Но во всем, что происходило позднее, начиняя от задержания меня и других священников Соборного храма, ясно просматривалось намерение высокого государственного руководства поместить нас на долгие месяцы за решетку. Верующие поняли это, поэтому возникли массовые протесты в нескольких черногорских городах. В итоге власти решили, что лучше отпустить нас до суда. Судебный процесс идет.

(сс) Saint-Petersburg Theological Academy Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий

Незадолго до вашего задержания президент Черногории Мило Джуканович анонсировал борьбу за создание «православной церкви черногорцев», которая получит автокефалию. Как вы относитесь к этому его заявлению?

Президент Джуканович — черногорский Петр Порошенко, такими заявлениями нарушает конституцию собственной страны, согласно которой церковь отделена от государства и власти не имеют права вмешиваться во внутреннюю организацию церкви или какого бы то ни было религиозного сообщества. Надо напомнить, что во время его правления в полиции была зарегистрирована одна антицерковная и параполитическая организация, которая называет себя Черногорской православной церковью. Значит, у Джукановича уже есть одна «черногорская церковь», от которой теперь отходят даже те, кто ее учредил, полагая, что второй раз они сделают под этим же именем что-то более приличное.

Может ли политическая фигура создать новую православную церковь? Насколько велика вероятность того, что Джукановичу удастся осуществить свою замысел?

Все заявления Джукановича о церкви показывают, что он атеист, который понятия не имеет, о чем говорит. Он собрал слишком много власти в своих руках, поставил себя выше конституции и вообразил, что он и церковь может учредить. Но нет ни одного человека, ни одного правителя, который мог бы создать Церковь. Может быть, только какую-то секту, но в Черногории такая никому не нужна.

(сс) UNCTAD Мило Джуканович

Какую поддержку Сербская православная церковь ожидает от Русской православной церкви в борьбе за защиту ее прав и ее святынь в Черногории?

Русская православная церковь неоднократно обращала внимание черногорских властей и международного сообщества на опасность нарушения церковно-канонического порядка и того, что государство поддерживает раскольнические группировки в Черногории. Просматривается сходство между новочерногорским и ультраукраинским национализмом, которые приобретают зловещие псевдорелигиозные измерения. Поэтому русские братья понимают нас лучше, чем другие православные народы. Мы все очень благодарны Его святейшеству патриарху Московскому и всея Руси господину Кириллу, Священному синоду РПЦ, митрополиту Илариону, который соболезнуют Сербской православной церкви из-за всех трудностей, которые она пережила, включая и проблемы вокруг ее положения в Черногории. Каждый раз, когда нам было нелегко, особенно в последние два года очевидной дискриминации со стороны черногорских властей, они оказывали нам недвусмысленную и сильную поддержку. Это проявление христианской и братской любви, а также забота о сохранении церковного единства. Это ни в коем случае нельзя назвать вмешательством во внутренние дела Черногории, как упорно твердят некоторые антицерковные умы.