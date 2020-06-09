Эксклюзивное интервью с генералом Самвелом Бабаяном — секретарем Совета безопасности НКР и руководителем арцахской парламентской партии «Миаснакан Айреник» («Объединенная Родина»).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В силу разных причин один из основателей и первый командующий Армией обороны НКР, генерал и герой Арцаха Самвел Бабаян в течение 20 лет был отлучен от участия в публичной армянской политике. Но события на Родине в очередной раз показали истину евангелиевского утверждения о том, что вслед за временем разбрасывать камни наступает время собирать камни.

Одним из объективных последствий Армянской весны 2018 г. стало стремительное возвращение в актуальную армянскую политику прославленного народного героя генерала С. Бабаяна, и его уверенный успех на минувших парламентских выборах в Арцахе тому свидетельство.

Газета «Ноев Ковчег» оказалась фактически единственным СМИ, посвятившим немало содержательных и аргументированных аналитических публикаций профессора А. Сваранца командарму Бабаяну и карабахским выборам, призвавшим власти Армении осенью 2017 г. освободить генерала из необоснованного заключения и вернуть его в строй, а с лета 2019 г. — обосновавшим неизбежность возвращения героя в карабахскую политическую жизнь.

Сегодня мы предлагаем актуальное интервью с самим генералом Самвелом Бабаяном — секретарем Совета безопасности НКР и руководителем арцахской парламентской партии «Миаснакан Айреник» («Объединенная Родина»).

Григорий Анисонян: Г-н Бабаян, прежде всего, от имени редакции газеты «Ноев Ковчег» мы хотим поздравить Вас, Ваших соратников и всех арцахцев с убедительной победой возглавляемой Вами партии «Миаснакан Айреник» на парламентских выборах 2020 г. и назначением Вас на должность секретаря Совета безопасности НКР, пожелать здоровья и успехов на благо нашей Родины.

Ваше возвращение в Карабах, как известно, было воспринято неоднозначно: одними — с тревогой, другими — с надеждой и воодушевлением. Но, увы, прежние власти предприняли меры, чтобы отказать Вам в регистрации собственной кандидатуры на президентских выборах. Тем не менее за короткое время Вы смогли создать политическую партию, провести грамотную избирательную программу и добиться весомого успеха на парламентских выборах, став второй по численности фракцией. Как Вы думаете, почему власти Карабаха и Армении не позволили Вам стать народным кандидатом на выборах президента? Как Вам удалось добиться успеха на парламентских выборах за столь короткое время, не имея особых материальных возможностей и при условии административного давления?

Самвел Бабаян: Спасибо за теплые слова и пожелания. Должен отметить, что Ваша газета, действительно, была одной из немногих, кто старался проявить объективность в освещении вопросов, связанных с моим именем и деятельностью.

Что же касается политического возвращения на Родину, то оно было продиктовано сложившейся ситуацией в Карабахе и Армении, желанием довести до властей свою позицию по актуальным вопросам укрепления обороноспособности и безопасности страны, поиска оптимальных путей выхода из экономического кризиса и обеспечения социальной стабильности. Как было воспринято мое возвращение кем-то, меня особо не беспокоило. Я предполагал, что прежними силами будут предприняты максимальные меры по блокированию наших инициатив из опасений возможных последствий. В своей практике не исхожу из соображений личной мести и ориентируюсь на свой народ. В Карабахе я встретил искренность многочисленных людей и всегда был готов отдать интересам моей Родины все, что могу и имею.

Мое возвращение в Армению в 2016 г. не было продиктовано желанием принять участие в парламентских выборах, от результатов которых зависело недалекое будущее страны. В то же время в своих публичных выступлениях того времени мне приходилось касаться и этой главной политической темы, выражать свою позицию и поддержку тем силам, кто готов был к переменам, а не искусственному удержанию власти.

Тот факт, что прежние власти Арцаха не допустили на законных основаниях моего участия в президентских выборах 2020 г. свидетельствует об их слабости и неуверенности в своих силах. Отказ учесть конституционное право свыше 20% избирателей по внесению поправок в текст 48-й статьи, а также судебный фарс по факту незаконного лишения меня гражданства отношу к издержкам политической ситуации и правовому беспределу. Мы не стали идти против правовых норм и путем уличных беспорядков, создали вместе со своими единомышленниками партию «Миаснакан Айреник», приняли адекватную интересам карабахцев программу, вошли в народ и при всех недостатках административного вмешательства получили 23,63% голосов, обеспечив второе место в нынешнем составе парламента. Народ поверил в нас и не отказал в доверии.

Цитата из видео «Առաջնորդը. Սամվել Բաբայան» пользователя Սամվել Բաբայան. youtube.com Самвел Бабаян

Григорий Анисонян: Выборы президента Арцаха, как Вы и предсказывали в своих интервью, впервые состоялись в два тура. С одной стороны, это показывает, что арцахское общество, несмотря на известные издержки политической жизни в Республике, проявило особую активность к теме выборов и персонам кандидатов. Но с другой — результаты и президентских, и парламентских выборов со всей очевидностью показали, что их главным феноменом стал фактор генерала Бабаяна. В частности, Вы в первом туре решили поддержать самовыдвиженца Масиса Маиляна, и именно он, а не другой кандидат стал главным конкурентом Араика Арутюняна. И это при том условии, что политический блок «Новый Арцах», поддержавший кандидатуру М. Маиляна, набрал чуть более 4% и не прошел 7%-ный барьер в парламент.

Почему, на Ваш взгляд, кандидат Масис Маилян, не согласовав с Вами свою последующую тактику на выборах во втором туре, 5 апреля с.г. заявил о бойкоте с мотивацией угрозы коронавируса, когда и так было ясно, что выборы президента состоятся «при любой погоде» во избежание конституционного кризиса? Связываете ли Вы данное «решение» М. Маиляна с итогами его консультаций с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после первого тура голосования? И если да, то почему?

Самвел Бабаян: Действительно, когда мне отказали в регистрации кандидатуры на президентские выборы, наша партия решила не увеличивать и так надутый до беспредела список кандидатов в президенты Арцаха и поддержать одного из них, кто примет программу «Миаснакан Айреник». Таковым приемлемым кандидатом оказался действующий министр иностранных дел Масис Маилян в силу двух причин: 1) его согласия поддержать нашу программу и 2) личной характеристики сбалансированного политика.

Выборы первого тура показали, что мы не на словах поддержали М. Маиляна, и избиратель не отказал в нашем призыве. Вместе с тем я полагаю, что второе место Маиляна определялось и его личной предвыборной кампанией, обещаниями внести новизну в политическую жизнь Арцаха, демократизировать общество.

Что же касается решения Маиляна о бойкоте второго тура выборов по факту угрозы коронавируса и его соответствующего поведения, то мы уже дали им оценку и выступили с официальным заявлением. Я не считаю, что после 31 марта исход второго тура был бесповоротно предрешен, ибо более 50% избирателей не голосовали за Араика Арутюняна. Нужно было объединить все усилия, провести необходимые встречи с избирателями и консультации с политическими силами, что могло бы позволить стать объединенным кандидатом. Но случилось то, что случилось.

Подобное поведение г-на Маиляна создало для нас и карабахского избирателя крайне неудобную ситуацию. Карабах же не может оставаться в плену чьих-то размышлений и сходить в ситуацию конституционного кризиса, когда новый состав парламента избран, а президента нет.

Что касается угрозы коронавируса и выборов, то и до 31 марта наша партия поддержала мнение всех политических сил о необходимости серьезной оценки данной угрозы и принятия соответствующего решения на основании мнения специалистов (эпидемиологов, врачей и т. д.). В этой ситуации ни один президент и ни одно правительство не может по своему умонастроению без экспертного представления специалистов принимать волюнтаристские решения.

Повлияло ли на решение Маиляна чье-то внешнее мнение (включая властей Армении), мне об этом неизвестно. Если в данной ситуации было такое воздействие, то пусть это останется на их совести, и настоящий вопрос следует адресовать г-ну Маиляну. Свою же позицию относительно сотрудничества с новоизбранным президентом Арцаха (независимо от его фамилии) мы обозначили в тесной увязке к программе нашей партии и данным избирателям обещаниям.

Արտակ Ներսիսյան Масис Маилян

Григорий Анисонян: Прошедшие выборы показали, что успех партии Самвела Бабаяна и 9 мест в парламенте (а это почти треть депутатского корпуса от общего числа 33) сформировали качественно новую ситуацию в политической жизни Арцаха. Фактически новоизбранный президент А. Арутюнян и его политический блок «Свободная Родина — ЕГА» с 16 мандатами не имеют 50+1% и абсолютного большинства голосов 2/3 в составе нового парламента. В этой ситуации актуализировался вопрос формирования коалиционного правительства и союза политических сил в парламенте. В итоге в мае с.г. между Вами и Араиком Арутюняном было подписано соглашение о политическом сотрудничестве, которое и привело к назначению Вас на столь ответственную должность секретаря Совета безопасности НКР. Чем Вы руководствовались при формировании подобной коалиции?

Самвел Бабаян: Во-первых, давайте поздравим арцахцев и лично Араика Арутюняна с избранием президента Арцаха, пожелаем всем нам взаимного доверия, понимания груза задач и эффективной совместной работы на благо нашей Родины. Вы, действительно, показали интересный расклад политических сил в составе нового парламента, что объективно вынуждает всех нас к поиску оптимальной формы сотрудничества во имя общих интересов. Наша позиция тесно привязана к партийной программе и рациональным предложениям всех остальных коллег. Мы не отрицаем возможность коалиции и союза со всеми политическими силами без проблем в личностных взаимоотношениях. Арцах очень мал, и мы все знаем друг друга, но в современных условиях не может быть места личным амбициям и обидам. Именно данный подход позволил нам вместе с президентом Араиком Арутюняном подписать меморандум о сотрудничестве двух политических партий и фракций в парламенте, а также получить предложение возглавить Совет безопасности при президенте НКР.

Давайте все политические технологии противостояния оставим в прошлом и начнем с консолидации платформы 33, создадим новые правила эффективной работы, предпримем конструктивную работу в законодательной области, устраним правовые противоречия, определим жизненную экономическую политику и повестку, обеспечим социальную стабильность обществу, чтоб карабахец думал не об эмиграции, а о развитии своего дома. У нас нет времени на политические эксперименты, и та же борьба с коррупцией прежде всего должна начаться с эффективных законов и экономических правил хозяйствования. В этой связи вопросы безопасности в условиях конфликтной ситуации с Азербайджаном сохраняют приоритетное значение для всех политических сил и арцахского общества в целом. Поэтому мы с благодарностью приняли предложение президента А. В. Арутюняна возглавить Совет безопасности, рассматриваем это как высокое доверие и настроены на активную совместную работу ради интересов обороны и безопасности Арцаха.

(сс) Ruben Martirosyan Араик Арутюнян

Григорий Анисонян: Г-н Бабаян, естественно, Ваш успех во многом мотивировался как Вашей героической личностью и вкладом в завоевания Арцаха, так и усталостью общества от политики ошибок и просчетов прежних властей. Вместе с тем в предвыборный период Вы делали ставку не на прошлое и не столько на недостатки прежних властей, сколько на новую программу выхода из кризиса. В своих публичных выступлениях Вы неоднократно говорили о готовности сотрудничать со всеми силами (включая и президента) в рамках программных положений партии, но не готовы отказаться от программы.

Поясните основные программные тезисы партии «Миаснакан Айреник», считаете ли их реалистичными и лишенными популизма, насколько будет возможно их реализовать с учетом расклада сил в парламенте?

Самвел Бабаян: Я понимаю, что в предвыборный период многие политические силы дают громкие обещания в расчете на голоса избирателей, нередко их программы изобилуют популистскими лозунгами, а затем начинают искать мотивации и обоснования их неспособности реализовать свои же обещания в силу недостатка народного мандата, временных параметров, внешних угроз и т. д. В предвыборной кампании многие эксперты говорили о важности прихода новых политических сил и исключения старых. Практически все партии и кандидаты в президенты обещали народу серьезные изменения.

К сожалению, прежняя политика властей не создавала стимулов для формирования и развития высокой политической и партийной культуры состязательности, подготовки нового корпуса политиков. В этой ситуации многие из «новых» — это те же представители бывших властей, которые в разное время либо были в политике, либо рядом. Я тоже не исключение с учетом моей биографии до 2000 г. Однако в своей прошлой политической практике мне не приходилось идти на компромисс с совестью и молчать там, где нужно было высказать свое неудобное для кого-то мнение. Из-за подобной принципиальности по ключевым вопросам карабахской политики я подвергся репрессиям и дважды оказался в тюрьме. Но, несмотря на все препятствия, никогда не терял связи с Карабахом и спустя 20 лет вернулся в политику.

Мне, в отличие от многих других коллег, пришлось идти в народ, объехать весь Карабах, общаться с рядовыми гражданами, выслушать их мнение и претензии, предложения и советы, сопоставить со своим пониманием задач и ресурсами, дать им соответствующие обещания, которые я всегда привык сдерживать. Наша партия предлагает три важных тезиса: укрепление обороноспособности и безопасности Арцаха, вывод страны из тяжелого экономического кризиса, обеспечение необходимого уровня социальной стабилизации общества. Мы не просто декларируем эти цели и задачи, но имеем собственное представление о путях и законных методах их реализации.

Очевидно, что данный путь потребует определенных серьезных изменений в сфере законодательства, оборонной и экономической политики. Если для этого потребуется изменить либеральную модель экономики на политику государственного этатизма, либо китайскую или шведскую систему хозяйствования, то мы не должны и этого исключать ради будущего Арцаха. Согласитесь, если у вас нет культуры бизнеса, то она и не появится в условиях сращивания аппарата чиновников и назначаемых предпринимателей. Учитывая же тот факт, что Карабах фактически остается в условиях необъявленной войны, государство должно не самоустраняться, а брать в свои руки ключевые вопросы формирования новой экономической политики, новых правил игры, эффективного и конкурентного рынка. Нам нужна многоукладная система собственности (включая государственную, частную и корпоративную). Другого выхода просто нет.

Ваган Караханян ИА Красная Весна Памятник «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

Григорий Анисонян: Вы один из немногих в армянской политике лиц, кто, признав нереалистичность и ущербность мадридских принципов Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы, выдвинули собственное предложение по принципу мандатной ответственности одного или всех стран посредников (или новую «дорожную карту»). Кое-кто в этом усмотрел «русский след», но при этом ничего альтернативного не предложил.

Что Вы думаете по данному вопросу? Будет ли новая политическая команда Арцаха в лице парламента и президента предлагать той же Армении, а через нее международному сообществу новые принципы и методологию мирного политического разрешения карабахского вопроса? Услышим ли мы голос самого Карабаха в этой связи?

Самвел Бабаян: Мадридские принципы не жизненны для урегулирования карабахского вопроса, во всяком случае для одной из сторон конфликта — в частности армянской. Мне думается, мир в посткоронавирусный период должен повернуться лицом к проблемам человека. Не может народ Арцаха идти против своей безопасности и соглашаться на диктат Азербайджана. Если посредники предлагают сторонам конфликта договориться об условиях компромисса, а самого содержания взаимоприемлемого компромисса не предлагают, то мира в наших отношениях еще долго не будет, поскольку позиции Баку и Степанакерта с Ереваном кардинально расходятся. Если же азербайджанская и армянская стороны способны сами договориться, то возникает вопрос — а зачем в подобном случае нужны посредники?

Однако практика и исторический опыт карабахского конфликта показывают, что без международных посредников данный вопрос нельзя решить, и они одинаково необходимы как азербайджанской, так и армянской сторонам. Мы полагаем, что Минская группа ОБСЕ остается пока что единственным международным институтом переговорного процесса для политического урегулирования карабахского вопроса.

Предложение о мандатном принципе разрешения данной проблемы может иметь успех, если стороны конфликта окажут доверие и предоставят одному (или всем) посредникам, либо авторитетной международной организации (ОБСЕ или ООН) право мандатария над зоной карабахского конфликта. Данный подход обеспечит под международным контролем начало процесса мирной жизни, восстановления торгово-экономических и культурных связей между нашими народами, разрешения вопроса беженцев с соблюдением интересов всех сторон, обеспечит надлежащий уровень безопасности и контроль с участием Национальной гвардии НКР, позволит проводить международно признанные выборы органов власти и самоуправления. Окончательный же статус Нагорного Карабаха можно отложить на среднесрочную или долгосрочную перспективу, чтобы в нашем регионе и крае сформировалось новое поколение, воспитанное не на ненависти и вражде, а в атмосфере добрососедства и уважения.

Мы считаем, что посредники должны нести свою ответственность за достижение долгожданного мира в Карабахе в интересах армянского и азербайджанского общества. Участие Степанакерта без содержательной повестки не получит развития. Состоявшиеся выборы и расклад политических сил в НКР должны: во-первых, создать условия и атмосферу объективного обсуждения состояния переговорного процесса; во-вторых, определить общую позицию, вокруг чего будет формироваться наша консолидация; в-третьих, обозначить ее через Армению за столом переговоров.

Если же Азербайджан рассчитывает силовым путем решить карабахский вопрос, то мы ответим им на поле боя. С нами не следует говорить на языке угроз, как бы потом не стали жаловаться на потерю очередных территорий. Если Азербайджан отвергает пакетный вариант решения вопроса и выступает за поэтапный подход, то кто сказал, что в порядке очередности первым этапом должен стать возврат азербайджанских беженцев и переселенцев в Карабах? Мы предлагаем начать с определения независимого от Азербайджана статуса Нагорного Карабаха и его безопасности, как об этом уже заявил наш президент Араик Артуюнян. Что же касается судьбы беженцев, то нужно соблюдать паритет, и сколько армян вернется в Баку, столько же азербайджанцев могут рассчитывать на возврат в Карабах.

Могу с уверенностью сказать, что возврата к прошлым границам НКАО, которые формировались в 1923 г. правительством советского Азербайджана во главе с Нариманом Наримановым вопреки границам исторического Карабаха, не будет. Азербайджан начал войну, и мы вынуждены были обороняться, а в итоге ход войны привел к освобождению части наших исторических территорий. Баку должен смириться с независимостью Арцаха. Разговор же на языке силы породит силовой ответ. Мы будем воевать за свою землю, а не за трубопроводы и доллары. Так что я не вижу угроз в откровениях уважаемого министра С. В. Лаврова, который ранее также отмечал, что без позиции Карабаха мирного решения трудно будет достичь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Голос гор Карабаха должен доходить до всех столиц и площадок, связанных с урегулированием карабахского вопроса. И он говорит о том, что Ереван без Степанакерта не сможет принимать решение. Здесь тот случай, где завершается всякая игра в демократию и начинаются жесткие национальные интересы. В этой связи хотел бы также успокоить армянское политическое и экспертное сообщество о якобы уступчивой позиции Карабаха. Мы не для того вернулись в реальную политику, чтобы довольствоваться должностями и предавать интересы собственного народа.

Григорий Анисонян: Вы один из немногих, кто провел свою избирательную кампанию весьма корректно, без грязи и ложных обвинений. Несмотря на выявленные массовые нарушения прав избирателей летом 2019 г. в ходе сбора подписей Ваших сторонников для внесения поправки в Конституцию НКР, а также 31 марта 2020 г. на парламентских и президентских выборах (о чем свидетельствуют семь возбужденных Генеральной прокуратурой НКР уголовных дел и материалы ЦИК НКР), Вы все же не подали иск в суд для признания данных издержек и пересмотра итогов.

К сожалению, так получилось на постсоветском пространстве в условиях несовершенных политических систем в признанных и непризнанных республиках, что на выборах нередко конкуренты используют, мягко скажем, «некорректные технологии», когда обвиняют своих оппонентов в мыслимых и немыслимых прегрешениях. Делается это с размахом и расчетом обратить внимание массового избирателя. Правда, эффект от этого зачастую бывает обратный.

Почему Ваши оппоненты (особенно сторонники генерала Виталия Баласаняна) все же пошли на подобные опрометчивые шаги? К чему было искусственно создавать проблемы в российско-армянских отношениях по части выборов в Карабахе и по теме въезда-выезда?

Самвел Бабаян: Увы, в условиях выборов нередким становится использование «некорректных политических технологий» против своих оппонентов. Я не особо искушен в подобных интригах и с карабахской прямотой высказываю свою точку зрения. При всех случаях оппоненты не должны были переходить на клевету и личные оскорбления, за это следует нести моральную и правовую ответственность. Подобные последствия отрезвляюще подействуют в будущем.

Что касается гнусной кампании по теме запрета с въездом в Россию тандема Бабаян — Маилян, то российское посольство не стало никак комментировать данную провокацию. Изначально непонятна была возможная мотивация российской стороны и ее компетентных органов, так как никто из нас ни в прошлом и ни в настоящем не допускал каких-либо действий против интересов национальной безопасности нашего стратегического союзника. Однако были вполне понятны мотивы тех прежних армянских политических сил, кто пытался ценою провокаций взбудоражить общественное мнение в Карабахе. Получилось же с точностью до наоборот. Сожаление вызывает и тот факт, что отдельные наши российские партнеры, имея все необходимые возможности и ресурсы, допустили распространение подобной провокации.

Ведь если министр иностранных дел НКР Масис Маилян «соросовец», то кто же его на этот пост назначал и в каких отношениях он был с Кремлем, от чего же с ним встречались российские дипломаты и многократно впускали в Москву? Как Россия — один из ведущих посредников Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию — может бойкотировать лидеров Карабаха и одновременно называть себя посредником?

Мы считаем, что всякие недоразумения могут быть на практике, но главное не поддаваться эмоциям и сохранять политический прагматизм в интересах национальной безопасности и Арцаха, и Армении, и России. Карабах на рубеже XVII—XVIII вв. определил вектор стратегического союза Армении и России. Этот выбор гандзасарского католикоса Есаи оказался непростым решением в условиях давления на Святой Эчмиадзин, и мы не можем идти против данного многовекового выбора наших предков. Уверен, что российско-армянские отношения надежных и стратегических союзников сохранят свою высокую динамику и в части урегулирования карабахского вопроса, и по другим сюжетам внешней и оборонной политики.

Григорий Анисонян: Разрешение карабахского вопроса, естественно, прежде всего зависит от сторон самого конфликта и Карабаха в особенности. Вместе с тем международные конфликты подобного характера в немалой степени зависят от региональной конъюнктуры и позиций ведущих геополитических игроков. Как Вы оцениваете нынешнее состояния армяно-российских отношений по части карабахского вопроса и перспективы отношений со стратегическим союзником?

Самвел Бабаян: Карабахский фактор будет всегда сохранять свою актуальность в региональной политике с учетом его географии и этнографии. Соответственно, развал СССР и независимый путь субъектов Южного Кавказа создали новую геополитическую ситуацию в нашем регионе, к которому приковано внимание и интересы ряда мировых и региональных государств. В этой ситуации Россия одна из тех стран, кто имеет свои традиционные исторические и современные интересы к Карабаху. Москва не заинтересована в уступке своего регионального доминирования третьим силам, будь то Западу или Югу. Наконец, современная Россия, будучи правопреемником Советского Союза, несет определенную политическую ответственность по части безопасности на постсоветском пространстве (неслучайно в числе поправок в новую редакцию Конституции России особо выделяется правопреемственность нынешней России от СССР). При этом сама основа карабахской проблемы появилась в начале советской эпохи в 1921 г. и вступала в противоречие с международным правом и решениями Лиги Наций.

Вопросы взаимодействия Армении и России включают и тему безопасности, где карабахский вопрос для нас имеет приоритетное значение. При всех поворотах и переменах правящих сил армянская сторона сохраняет отношение стратегического союза с Россией, который нуждается в дальнейшем углублении. На этом пути мы надеемся обеспечить укрепление региональной безопасности и мира, более эффективно использовать институты военной интеграции для исключения иллюзорных расчетов наших оппонентов на реванш.

Nina Stoessinger Степанакерт, Нагорный Карабах

Григорий Анисонян: Г-н Бабаян, Вы являетесь одним из основателей Армии обороны НКР, боевым генералом и первым героем Арцаха за выдающийся вклад в победу. В своих публичных выступлениях не раз предупреждали власти и общество о вероятности возобновления военных действий в Карабахе и необходимости модернизации армии. Это Вы отмечали в своем известном письме на имя президента Армении Сержа Саргсяна в 2013 г. Но, как показали итоги апрельской войны 2016 г. и последующие события, прежние власти не отозвались на Ваши предложения.

Как Вы оцениваете политику премьер-министра РА Никола Пашиняна в оборонном ведомстве, сохраняют ли актуальность предложения генерала Бабаяна о перевооружении армии и изменении тактики боевой подготовки армянских вооруженных сил в современных условиях? Раскроет ли в этом смысле недостатки вооружения и управления войсками парламентская комиссия РА по расследованию событий апрельской войны 2016 г. Считаете ли Вы обязательным переход Армии обороны НКР на профессиональную основу или лучше пока что сочетать контрактную основу несения службы на линии соприкосновения сил с постоянным призывом в другие части, исходя из соображений безопасности? Согласитесь, что население на передовом рубеже, коим является весь Карабах, должно владеть элементарной военной подготовкой и навыками?

Самвел Бабаян: Независимо от того, являлся ли командующим Армии обороны НКР или нет, я всегда жил вопросами армии и урегулирования карабахского вопроса. Мои возможности позволяли получать в динамике объективную информацию, а мой боевой опыт и знание противника — находить возможности эффективного противодействия для сохранения баланса сил и исключения негативных последствий в случае возобновления войны.

Действительно, оценивая модернизацию вооруженных сил Азербайджана и ход проводимых учений, я предлагал в известном письме президенту Сержу Саргсяну конкретные идеи в плане приобретения современного оборонительного вооружения и совершенствования тактики подготовки ведения боя. Но, как Вы заметили, прежние власти (включая и оборонное ведомство) не отозвались на наши предложения.

Азербайджан удерживают от начала широкомасштабной войны два фактора: неуверенность в собственной победе и вероятность контрнаступления армянской армии. С приходом к власти в Армении правительства Никола Пашиняна стали отмечаться новые подходы к вопросу модернизации вооружения армии. Известны факты новых закупок российских вооружений по кредиту на сумму 300 млн долл., включая сверхзвуковые боевые истребители Су-30СМ и ЗРК «Тор», индийские РЛС контрбатарейной борьбы Swati и др.

Сохраняют ли актуальность мои предложения в современных условиях? Думаю, что внутриполитический кризис и массовые протесты на площадях не имели возможности решить подобные вопросы армии. Они обсуждаются в тиши кабинетов и с участием военного и политического руководства государства.

Одной из задач упомянутого Вами расследования парламентской комиссии Армении является выявление недостатков, допущенных властями страны в те апрельские дни 2016 г. (включая и по части вооружения и управления). Результаты работы Комиссии непременно должны учитываться в последующем.

Естественно, укрепление армии и ее мощи имеет первостепенное значение для Арцаха — передового фланга армянской обороны. Соответственно, наша оборонная политика должна учитывать рельеф ТВД и особенности армии противника. Одним из программных положений нашей партии и коллег по парламенту является укрепление боевой мощи и безопасности Арцаха (как по части перевооружения, так и тактики боевой подготовки). Эти вопросы будут в центре нашего повышенного внимания и деятельности. Что же касается перехода к профессиональной армии, то мы обязаны это сделать в части несения боевого дежурства в первую очередь (в том числе, исходя из соображений безопасности и сохранения жизни 18−20-летним призывникам). Однако это вовсе не говорит о том, что мужское население Арцаха не будет заниматься военной подготовкой.

Должен сказать, что эти и другие вопросы по части обороны и безопасности непосредственно входят в компетенцию секретаря Совета безопасности Арцаха. Соответственно, мы приложим все наши усилия и возможности для повышения качества обеспечения безопасности нашей страны по всем направлениям. И вообще, вопросы безопасности — это и есть приоритетная тема консолидации всех политических сил Арцаха и Армении.

President.kg Никол Пашинян

Григорий Анисонян: Отношения Арцаха и Армении имеют определяющее значение для общенациональных интересов. Естественно, как и в любом живом организме, здесь также могут иметь место некие расхождения и вопросы друг к другу, но не должно быть кардинальных противоречий у одного народа. Вы всегда в своих выступлениях отмечаете, что Ваша партия будет делать все необходимое для сохранения и развития самых теплых и братских связей, несмотря ни на какие-либо вопросы внутренней и внешней повестки. Что можно дополнительно в этой связи отметить с учетом известных итогов выборов в Арцахе?

Самвел Бабаян: Дополнительное в этой части остается не за словами, а реальной будничной работой. У нас в Арцахе и Армении не должно быть никаких противоречий, способных создать атмосферу недоверия и привести к расколу единый народ. Уверен, что даже те силы, которые заявляли о более радикальных подходах во властном противостоянии из соображений «предвыборных технологий», в скором времени не будут создавать никаких проблем в данном вопросе.

Неслучайно в этой связи и название нашей партии «Миаснакан Айреник», ибо мы имеем одну Родину — Армению, а нынешнее фактическое положение — это две части одной страны. Именно от наших законов будет зависеть реальная интеграция Армении и Арцаха. Естественно, вхождение Арцаха в состав Армении является нашей заветной целью, оно также сократит расходы на содержание бюрократического аппарата и укрепит наше единство. Однако из-за возможной международной реакции и возобновления войны мы пока не решаемся на подобный вариант. Тем не менее де-факто сегодня Арцах — это часть Армении, и нам следует идти по пути формирования реальных основ юридической, экономической, социальной, военной и политической интеграции с нашей матерью-Арменией.

Президент НКР Араик Арутюнян также солидарен в этом ключевом вопросе и своим заявлением о готовности сотрудничать со всеми политическими силами, кто поддерживает данный принцип общеармянских отношений, дал четкий ответ. Более того, г-н Арутюнян уже заявил о намерении создать новый орган — Комитет по интеграции Арцаха с Арменией, который будет ответственным за реализацию комплекса системных мер объединения по всем направлениям (экономическим, правовым, социальным, культурным, военным, институциональным и т. д.). У нас могут быть разные взгляды по внешнему вопросу — урегулированию карабахской проблемы, но мы уверены в способности найти единый подход.

Григорий Анисонян: В силу известных объективных причин в новейшей истории Армении лидеры карабахского движения сыграли заметную роль, включая статус руководителя страны и силовых ведомств. События Армянской весны 2018 г., отставка Сержа Саргсяна и приход к власти правительства Никола Пашиняна привели к новой ситуации в кадровой политике, где карабахский кадровый фактор значительно сократился (за исключением, может быть, секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна).

Считаете ли Вы данные кадровые решения осознанной политикой или же случайностью и временной ситуацией?

Самвел Бабаян: Карабахцы во все времена были частью Армении и вносили свой посильный вклад в развитие Родины. Карабахское освободительное движение в конце ХХ в. имело исключительно общенациональное значение и консолидировало армянский мир. Мы это знаем не по книжкам и рассказам, а в жизни. Вполне естественно было, что карабахские кадры из числа лидеров движения и армии-победителя оказались на разных высоких должностях в независимой Армении.

Не хотел бы сейчас давать личностные оценки достижениям и упущениям известных руководителей РА, имеющих карабахские корни. Должен сказать, что в свою бытность командующим Армией обороны и министром обороны НКР я сознательно не желал перевода в Армению, поскольку считал, что свои силы и опыт должен отдать Карабаху, защищать его на передовой линии соприкосновения.

К сожалению, часть людей стали приписывать карабахцам известные издержки в управлении и острый социально-экономический кризис в Армении. Однако это несправедливое и вредное утверждение, поскольку аналогичные проблемы еще в более сложных условиях сохраняются и в самом Нагорном Карабахе. Продолжение же подобных местнических рассуждений может иметь только негативные последствия для самой Армении и армянского общества, ибо раскол армян по типу землячеств («карабахцы» — «айастанцы») — это политически вредное заблуждение.

Карабахские кадры в Армении ограничиваются не двумя-тремя фамилиями, многие из них родились в том же Ереване, но имеют арцахские корни. Главное здесь — профессиональные и интеллектуальные качества. Не будем скрывать и того факта, что в условиях урегулирования карабахского вопроса востребованность карабахских кадров в органах власти и силовых ведомствах не снижается. К тому же речь идет об армянских кадрах и из диаспоры.

Что же касается кадровых назначений в состав правительства Никола Пашиняна, то надеюсь, что здесь нет осознанной антикарабахской политики или линии. Откровенно говоря, я не знаком со всеми членами нового кабинета министров, не занимался специальным изучением их биографий. Насколько знаю, правительство значительно омолодилось.

Революция (и не важно, «бархатная» или «кровавая») всегда приводит молодых и идейных людей к власти, но не всегда революционные кадры справляются с декларированными задачами. Конечно, молодежь — наше будущее, есть целесообразность искать новые механизмы кадровых решений, в том числе со ставкой на молодых. Наконец, многие из них являлись соратниками нового премьер-министра в ходе массовых манифестаций. Однако считаю, что при назначении на высокие государственные должности не следует искусственно делать тотальную ставку на молодежь в ущерб профессионализму и опыту. Молодость политика не всегда означает его возраст. Я знаю немало достойных и квалифицированных кадров в Армении и диаспоре, которые могли быть приглашены в новую команду единомышленников. К тому же и в РПА было немало молодых и образованных кадров, но не они принимали основные решения. Во всех случаях деятельность правительства оценивается по результатам достижений, а не декларациям. Пожелаем всем успехов.

Rita Willaert Дом правительства Армении

Григорий Анисонян: Современный Армянский мир представляет три составляющих субъекта: Армения — Арцах — Спюрк. Мы, представители диаспоры, с большим вниманием следим за ситуацией на исторической Родине и в меру возможностей стараемся внести свой вклад в общее дело. В этой связи особое значение приобретают информационные коммуникации. К сожалению, в условиях внешних, а порою и внутренних информационных войн (например, в ситуации с теми же выборами) крайне повышается востребованность независимых информационных площадок, объективных анализов и выражения разных мнений. Что Вы как политический и государственный деятель Арцаха — центра международного внимания и заботы мирового армянства, можете предложить для развития межармянских культурных, политических и экономических коммуникаций посредством классических и электронных СМИ?

Самвел Бабаян: В современном мире, где роль информационных коммуникаций крайне высока, безусловно, важно на законодательном уровне гарантировать и обеспечить свободу деятельности СМИ для получения объективного представления о ключевых сферах жизнедеятельности общества. В условиях демократии СМИ по праву должны исполнять роль четвертой власти. Выборы, к сожалению, показали неравные возможности в части доступа к информационным ресурсам, а подчас прежними силами самым активным образом использовались подконтрольные СМИ для формирования выгодного им общественного настроения, вброса удобной информации, клеветы в отношении своих оппонентов и т. д. В этой ситуации важно донести до общественности как Арцаха и Армении, так и многомиллионной диаспоры (к которой власти нередко обращаются за помощью, но не предлагают эффективный механизм взаимодействия) объективную информацию о ситуации на исторической Родине.

Для развития подобных отношений полагаю важным провести объективный анализ состояния арцахского законодательства в данной отрасли и внести необходимые изменения для обеспечения свободы и независимости СМИ. Актуализируется необходимость разработать и принять Концепцию информационной политики и безопасности НКР, в которой следует учесть: принципы функционирования и взаимодействия государственных, общественных и частных (включая диаспоральных) информационных ресурсов (классических и электронных СМИ, национального и глобального сегмента сети интернет); политику современной подготовки и воспитания профессионального корпуса журналистов, аналитиков и блогеров; вопросы выявления элементов и локализации угроз «гибридной информационной войны», а также организации эффективного противодействия; меры обеспечения технической безопасности национальных баз данных и информационных систем.

Естественно, в отношениях с соответствующими институтами Спюрка большую работу должны проводить МИД и его внешние представительства за рубежом, комиссия по внешним связям Национального собрания, а также институты гражданского общества Арцаха. В этой связи мы будем приветствовать аккредитацию армянских СМИ диаспоры у нас в Карабахе, более регулярное освещение ситуации на страницах ваших изданий, проведение периодических тематических профессиональных форумов в Арцахе, совместную разработку новых методологий и технологий партнерства, создание эффективных площадок сотрудничества в области информации и коммуникаций. Наша фракция всегда будет открыта к диалогу с прессой.

Вместе с тем информация всегда была и остается одним из важнейших компонентов безопасности, включая владение упреждающей информацией о планах и намерениях противника, формах и методах подрывной работы, дезинформационной деятельности оппонентов, внешних и внутренних угрозах. Соответственно, в век информационного общества вопросы информационной безопасности являются важнейшими составными стратегии и политики безопасности государства.

Совет безопасности НКР будет уделять большое внимание вопросам информационной безопасности и активному институциональному сотрудничеству с государственными и общественными структурами (включая и Спюрк). Как известно, в Армении планируется принятие новой Стратегии национальной безопасности. Полагаю, что данный документ будет учитывать и вопросы информационной безопасности, включая и в части сотрудничества с Арцахом и Спюрком. Аналогичный документ будет обновлен и в Карабахе.

(сс) Serouj Район Маленькая Армения в Голливуде. Лос-Анджелес

Григорий Анисонян: В этой связи будет интересно узнать Ваше мнение относительно возможности плодотворного и профессионального сотрудничества Арцаха с диаспорой не только в области экономики и гуманитарных связей, но и в части приглашения профессиональных кадров для обеспечения прорыва в развитии НКР. В Армении премьер-министр Никол Пашинян после парламентских выборов в декабре 2018 г. обещал рассмотреть вопрос снятия ограничений для приглашения специалистов из Спюрка в исполнительную власть. Прошло более года, но таким представителем пока что оказался Заре Синанян из США в статусе главного уполномоченного по делам диаспоры. Этого, на наш взгляд, явно недостаточно, особенно на фоне кадровых проблем в правительстве Армении. Что Вы как глава второй по численности фракции в парламенте и секретарь Совета безопасности НКР считаете возможным изменить в этой связи для более тесного объединения мирового армянства?

Самвел Бабаян: Отчасти мы уже касались данного вопроса. Могу отметить, что как Армения, так и особенно Арцах испытывают потребность в современных профессиональных и опытных в своих областях кадрах диаспоры. К сожалению, в силу субъективных и объективных причин экономического кризиса и состояния фактического военного положения у нас сохраняются известные вопросы в демографическом развитии, в области образования, экономики и культуры. Однако со скоростью геометрической прогрессии возрастает потребность профессионального решения накопленных проблем. Приток профессиональных кадров диаспоры может стимулировать развитие экономики и культуры, способствовать укреплению обороны и безопасности, развитию демографии, улучшению ситуации в области борьбы с коррупцией, консолидации армянства.

Нужно совместно искать механизмы подобного взаимодействия на временной и постоянной основах. И здесь важно выслушать мнение наших соотечественников из диаспоры, разрабатывать определенные проекты с участием их представителей (я знаю о наличии отдельных подобных программ и концепций с авторством Спюрка). Это, может, не будет программой репатриации, но станет ее неким прообразом — «профессиональной репатриацией» с использованием института двойного гражданства. Данную политику следует поощрять в бизнесе и органах исполнительной власти. И, конечно, важно внести в законодательство необходимые изменения для исключения бюрократических преград на пути объединения возможностей мирового армянства на благо Арцаха, включая и по части приглашения квалифицированных кадров.

Григорий Анисонян: Несмотря на известные трудности, связанные с Вашей судьбой в годы войны и в мирное время, Вы сохранили оптимизм и готовность с новой силой помочь народу и государству Арцах. Позвольте от имени редакции газеты «Ноев Ковчег» и многочисленной аудитории наших читателей поблагодарить Вас за стойкость и верность национальным интересам, за столь содержательное и интересное интервью, а также пожелать фракции «Миаснакан Айреник» успехов по претворению в жизнь предвыборных обещаний и программы партии, а Вам еще и в должности секретаря Совета безопасности. С большой честью мы ожидаем Вашего визита в Россию.

Самвел Бабаян: Надеюсь, активной работой мы способны будем начать процесс изменения нашей жизни в пользу гражданина и воина. Со своей стороны, пользуясь случаем и возможностью, обращаюсь ко всем Вашим читателям и профессиональному коллективу с пожеланиями здоровья, удачи и благополучия. Создавая правовые условия для свободы СМИ, политик и общество рассчитывают на объективность и независимость журналистского корпуса. Можно сказать, что Ваша газета отвечает данным критериям и вносит немалый вклад в развитие российско-армянского партнерства, помогает Спюрку и исторической Родине.

Естественно, наши зарубежные поездки будут иметь целью ознакомление с армянскими общинами и поиск новых форм сотрудничества. Россия в этом смысле занимает особое место. Время всегда обозначает новые вызовы, и только то общество выходит с честью, которое способно консолидироваться. В этой связи я бы желал нашим российским соотечественникам бережно и уважительно относиться друг к другу, исключить всякие попытки противостояния и сохранить то, что удалось создать за последние десятилетия в смысле тех же диаспоральных институтов. Критика всегда должна быть конструктивной и приводить к позитивным переменам, а не разрушениям. Уверен, что российские армяне и российские друзья будут иметь новые возможности посещать Арцах и развивать наши добрые отношения, которые имеют славную историю начала, но не имеют конца.