Феномен отсутствия у Варшавы какой-либо внятной внешней политики на восточном направлении давно занимает умы как польских, так и зарубежных аналитиков. Вряд ли его можно объяснить только тем, что Польша пробовала сделать что-то «свое» на Украине и в Белоруссии, обожглась и потому отступила. Скорее Варшава, поглядывая на использующую внешнюю политику ради расширения экспорта Германию, передавала восточное направление на аутсорсинг.

Ныне правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) делала и пока еще делает ставку на американский компонент, рассчитывая стать оператором интересов США в регионе, включая не только постсоветское пространство, но и Центральную и Восточную Европу. Варшава выдвигала амбициозные проекты, обещала распространять, куда только можно, американский сжиженный природный газ и нефть, много говорила о конструкции «Троеморья», куда должны были, по ее задумкам, войти страны Адриатического, Балтийского и Черного морей. Богатеющую на европейской торговле Германию это не особо волновало. В какой-то момент Берлин показал, как он умеет играть, когда попросился в «Троеморье», загнав поляков в ловушку — нет внятных поводов для отказа, а принять немцев — все равно что запустить лису в курятник. И мало чего решали «импульсы», которые посылал Вашингтон, обещая предоставить миллиард на развитие экономических проектов в Центральной и Восточной Европе.

Пока существовало «трансатлантическое единство», пока казалось, что президент США Дональд Трамп только пугает Германию, всех все устраивало. Варшава могла позволить себе вести одностороннюю «войну» с Москвой, на которую Россия не приходила. Ситуация стала меняться, когда США начали предпринимать шаги, пугающие Польшу. Если раньше можно было разделять вопросы торговли (Берлин) и безопасности (Вашингтон), то сейчас обнаружилась их взаимосвязанность. Это особенно проявилось во время вспыхнувшей на днях дискуссии о возможном выводе американских военнослужащих из Германии. Несмотря на то, что официального заявления администрации Трампа не было, все пока сводится на уровень слухов и утечек, польские и немецкие политики успели сделать немало заявлений. Первые приветствовали этот «шаг», высказав заинтересованность в переброске войск США в Польшу в целях укрепления так называемого восточного фланга НАТО, то есть «защиты» от России. Вторые, напротив, подвергли критике подобную перспективу, оправдывая это тем, что Россия «обидится». Причем в обоих случаях никого не интересовало, а что же думает сама Москва.

(сс) U.S. Army Армия США

Между тем, экспертное польское сообщество не воспринимает ситуацию так однозначно, как это пытаются представить. Как отмечает газета Rzeczpospolita, единство Запада оказалось под угрозой. «Понятно, что Трамп не выводит войска из Германии ради поддержки восточного фланга, — пишет издание. — Это акция не для Польши или стран Прибалтики, но направлена против Берлина. Однако последствия ее могут оказаться более серьезными для нас, чем для Германии, потому что для нас в большей степени важно общее будущее Запада». Вызовы для Польши создают даже ее ближайшие партнеры и союзники, в частности Будапешт. По итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белоруссию один из польских аналитиков замечает: «Кажется, сообщение от венгерских политиков ясно. Сумерки господства США приближаются. В интересах Венгрии и Европейского союза поддерживать хорошие торговые и инвестиционные отношения с Китаем, которые невозможны даже по географическим причинам без установления отношений с Москвой и Евразийским экономическим союзом, контролируемым ею. Другим вариантом является укрепление связей с Турцией, что Венгрия делает в течение определенного времени».

Kremlin.ru Виктор Орбан

Не говоря уже о подписанных Орбаном соглашениях с Минском «в области атомной энергетики» и «важности нефтепроводов, проходящих через Белоруссию, для венгерской экономики». Хотя сама география говорит о том, что мостом между Белоруссией и ЕС должна быть Польша, получается, что на перехват Минска идет Будапешт, что, по мнению польского политолога Марека Будзиша, «объективно противоречит нашим интересам». Фактически меняющаяся геополитика выводит Варшаву из зоны комфорта и заставит её серьезно заняться внешней политикой, особенно на восточном направлении. Однако готова ли она к этому? Польская дипломатия разленилась, а польская интеллектуальная мысль покрылась болотной тиной. Но Варшаве придется начать выстраивать новые отношения с Белоруссией, Украиной, не говоря уже о России, причем с учетом активизации Германии, которая, похоже, собирается серьезно заняться Польшей.