ИА REGNUM уже рассказывало о том, как, несмотря на обещания московского мэра построить в районе еще одну детскую поликлинику, но при этом сохранить уже имеющуюся, власти все же закрыли старый филиал. Родители детей, оставшихся без расположенной в шаговой доступности медицинской помощи, с таким положением дел не смирились. И, что называется, «раскопали» очень много любопытных и поучительных фактов о столичной системе здравоохранения. О них то мы и хотим рассказать.

Бернард Закхайм. Фреска «Рациональная Медицина» (фрагмент). 1935

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Объясняя, почему людям так важна поликлиника именно в шаговой доступности, мы уже обсуждали и обещания градоначальника, и, мягко говоря, крайне неудачное расположение нового филиала. Только лишь этим дело не ограничивается, ведь есть еще обеспеченность социальными объектами, плановое и фактическое количество посещений в смену. В отличие от розеток на остановках, и неработающих табло с расписанием движения общественного транспорта. То есть именно те вещи, которые делают жизнь горожан по настоящему комфортной.

В отредактированном в 2009 году (N 622-ПП), и в 2015 (N 406-ПП) постановлении правительства Москвы N 301-ПП от 15 апреля 2008 года, которое в свою очередь являлось продолжением предыдущих градостроительных актов «О схеме развития и размещения объектов здравоохранения на территории города Москвы до 2020 года», предполагалось особое внимание уделить детскому здравоохранению, а это в основном районные поликлиники. По крайней мере, на бумаге так и произошло.

Разве что в постановлениях было четко прописано, что объекты здравоохранения районного уровня размещаются в радиусе 15-минутной транспортно-пешеходной доступности. А кроме того, к нынешнему году собирались построить 1,8 млн кв. м общей площади, из них 1,2 млн кв. м общей площади районного уровня. Вот только с «социалкой» всегда что-нибудь да не так. Ремонт поликлиник начинается только в 2020 году, а о строительстве в достаточном количестве новых и говорить не приходится.

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При всем при этом, чиновники не устают рапортовать, что очереди сокращаются и неуклонно растет доступность медицинской помощи. Тут, что называется «не верь глазам своим», поскольку окружающая действительность никак не соответствует столь бравым отчетам.

Mos.ru

Не меньший интерес представляют отчеты главврачей, которые анализируют деятельность своих подразделений. Нужно отметить, что от района к району ситуация не однородна, однако не редки случаи, когда фактическое посещение в день значительно превышает плановое. Вот, например, поликлиника (ДГП №132) в Ново-Переделкино: плановая мощность в головном здании — 320 посещений в смену, а фактическая — 520 посещений. А в филиале №144 при плановых 320 посещениях, фактически за смену принимают 410 пациентов. Или ДГП №30, обслуживающее Можайский район того же Западного округа. Здесь можно увидеть значительный разброс от филиала к филиалу от плановых 320 до фактических 353 в главном здании, до плановых 320 посещениях и фактических 285 в ее филиале №4. Ради разнообразия заглянем в Восточный административный округ, в район Вешняки, в ДГП №7. Здесь распределение посещений сложилось не в пользу филиала, в головной клинике на 480 приходится всего лишь 486 посещений, в то время как в первом филиале соотношение 252 к 338.

Это ситуация объясняется просто: где-то маленьких пациентов живет больше, где-то — меньше, а где-то и вовсе не меняется. Отсюда можно сделать вывод, что чиновники не ведут никаких расчетов, и уж тем более не соблюдают своих собственных постановлений. Поэтому 15-минутную транспортно-шаговую доступность обсуждать не имеет смысла, тут уж кому как повезет.

Mos.ru Новое здание филиала детской поликлиники № 131 в Тропарево-Никулино

Даже на этих примерах видно, что, закрыв, вопреки своим обещаниям, 4-й филиал 131-й ДГП, столичные власти лишили значительное количество маленьких пациентов помощи. Осталось лишь разобраться, кто же занял помещение филиала. В здание детской поликлиники, расположенной между школами и детсадами, въехал «Коломенский» филиал московского центра дерматовенерологии и косметологии. Ни хорошего, ни плохого про данный центр сказать не могу. Только вот подумалось, что венерологам здание нужнее, а дети и подождать могут. Глядишь, еще одну поликлинику построят когда-нибудь, а пока — походить на окраину района.