США сделали больше, чем любая другая страна, для создания сети международных институтов, благодаря которым Вашингтон и его демократические союзники могли оказывать влияние на мировые процессы с момента окончания Второй мировой войны. Поэтому очень странно слышать о том, что США оказались на неправильной стороне борьбы за адаптацию этих институтов к новым условиям противостояния великих держав. Именно такой вывод с неизбежностью напрашивается, если присмотреться к недавнему спору о том, кого нужно и не нужно включать в расширенную Большую семерку, пишетХэл Брэндс в статье, опубликованной 8 июня в Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, чтобы эта группа играла роль ядра стратегии объединения демократического мира в условиях интенсивной технологической конкуренции с Китаем. К сожалению, президент США Дональд Трамп, похоже, намерен ослабить демократичность Большой семерки и ее геополитическую сплоченность.

Проводимый на сегодняшний день внешнеполитический курс Лондона диаметрально противоположен тому, который проложил бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон, заявивший в 2015 году о «золотом веке» отношений с Пекином. Кроме того, недавно власти королевства разрешили китайской компании Huawei Technologies Co. принять участие в создании национальной сети 5G, несмотря на настойчивые протесты со стороны США.

Тем не менее Джонсон теперь, столкнувшись с решительным давлением своих коллег из Консервативной партии, взял на себя обязательство сократить и в конечном счете устранить зависимость Великобритании от китайской технологии 5G. Он разработал план, по которому ведущие мировые демократии — страны Большой семерки и Австралия, Индия и Южная Корея — будут сотрудничать в плане инвестирования в варианты, альтернативные разработкам Huawei или других «авторитарных провайдеров 5G».

Parliament.uk Борис Джонсон в Парламенте Великобритании

Инициатива Джонсона на самом деле пока всего лишь задумка. Но по ряду соображений это умная идея. Так, с ее помощью можно ответить на самое большое возражение в адрес США, которые подталкивает союзников и партнеров к исключению Huawei из их сетей 5G: решить проблему относительного недостатка экономически обоснованных и стратегически безопасных вариантов. Подход Джонсона представляет собой попытку не дать Пекину развернуть свою стратегию «разделяй и властвуй», в рамках которой он оказывает давление на них и заключает сделки с другими ключевыми демократическими странами по отдельности.

На фоне этого предложения — наряду с предложением Великобритании о предоставлении места жительства и пути к гражданству для трех миллионов жителей Гонконга — можно сказать, что Великобритания начинает позиционировать себя не как слабое звено, а в качестве лидера в ответ на подрывные действия Китая. Такое развитие событий также благоприятно для того, чтобы начать объединение всемирной коалиции демократий, включая развитые и развивающиеся страны Европы, Северной Америки и Индо-Тихоокеанского региона, которые будут необходимы для защиты либерального международного порядка от агрессивных авторитарных государств, стремящихся его подорвать.

Проблема в том, что у президента США Дональда Трампа совершенно иное представление о том, как опираться на Большую семерку. Он предложил пригласить Россию — которая была исключена в 2014 году из тогдашней Большой восьмерки, после «ее вторжения на Украину» — на следующее заседание группы. Это был, к сожалению, довольно предсказуемый маневр Трампа. Президент «стремится вытащить» Россию из экономической и дипломатической изоляции с тех пор, как он был избран главой Белого дома. Вероятно, он подсчитал, что это был хороший способ попровоцировать союзников Вашингтона, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель, после того, как она отказалась принять участие в июньском саммите, который должен был состояться при личном участии лидеров стран Семерки в США. Эта встреча, дважды отложенная из-за COVID-19, теперь запланирована на осень.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7

Инициатива Трампа, вероятно, не принесет много пользы: опять же, к чести правительства Соединенного Королевства нужно сказать, что оно объявило о том, что наложит вето на любые попытки вернуть Россию в состав Большой семерки. И все же предложение Трампа — это не просто скрытый спор о том, кто может принять участие в международной конференции. Оно напоминает о том, что, хотя союзники, такие как Джонсон, понимают важность демократической солидарности, этого нельзя сказать о так называемом лидере свободного мира.

Многие из подчиненных Трампа приложили все усилия, чтобы сохранить стойкость демократических альянсов и партнерских отношений Вашингтона, но, по мнению Трампа, который придерживается принципа «ты мне — я тебе», либеральные и нелиберальные режимы мало чем отличаются друг от друга. Во всяком случае, президент проявил предпочтение иметь дело с диктаторами, по-видимому, восхищаясь их способностью действовать решительно и считая, что с ними проще решать вопросы.

Международный порядок, во главе которого стояли США, строился на идее о том, что между демократическими державами будут установлены самые глубокие и прочные узы, потому что их отношения коренятся не просто в общих интересах, а в общем подходе к самой важной проблеме в мире: правительствам следует опираться на согласие своих граждан. Трамп никогда особо не отождествлялся с этой традицией, что является одной из причин, по которой встречи Большой семерки стали ареной некоторых из крупнейших дипломатических провалов президента-республиканца. Иными словами, Трамп никак не подходит на роль лидера международного сообщества.

Безусловно, в идеальном мире было бы лучше, если бы Россия была другом, а не соперником. Существуют области, в которых ее интересы и интересы Запада совпадают, например, в борьбе с терроризмом и, возможно, в борьбе со все усиливающимся Китаем.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Но за последние несколько лет Россия развернула «крестовый поход против силы и сплоченности демократических стран», которые выступают против геополитических целей президента Владимира Путина. Возвращение Москвы в Большую семерку даст ему еще одну возможность нарушить эффективность работы этой организации, ослабив один из немногих значимых институтов, объединяющих демократии с разных континентов. Это было бы особенно вредно в то время, когда способность демократического мира преодолевать многие проблемы, с которыми он сталкивается — от авторитарного ревизионизма до трудностей, вызванных пандемией COVID-19 — будет зависеть от того, сможет ли он коллективно решать эти проблемы.

На сегодняшний день можно наблюдать, как идет перетягивание каната, и определить, сможет ли этот важный клуб демократий приспособиться к будущему. Соединенное Королевство при Джонсоне отчаянно упирается, тогда как США, возглавляемые Трампом, тянут не в том направлении.