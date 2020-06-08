



Иван Шилов ИА REGNUM Устремления мировых держав. Карикатура XIX века

На днях в Европе отметили, а в Венгрии вспомнили 100-летие со дня подписания (4 июня 1920 года) в Большом Трианонском дворце Версаля мирного договора, который считается — наряду с Версальским договором с Германией, Сен-Жерменским с Австрией, Нёйиским с Болгарией, Севрским с Турцией в рамках Парижской мирной конференции — системным актом, подводящим итоги Первой мировой войны. Вспомнили и отметили потому, что эти события сохраняют повышенный познавательный и политический интерес.

Два года назад, в 2018 году, в мире отмечали столетие с дня окончания Первой мировой войны. При этом специалисты-историки считают, что война 1914—1918 годов не только инициировала цепь важнейших событий ХХ века — приход в октябре 1917 года в России к власти большевиков, победу кемалистов в Турции, победу в 1933 году в Германии нацистов и в конечном счете Вторую мировую войну. Проблема в том, что вызванные Первой мировой геополитические «афтершоки», ощущаются и продолжают действовать до сих пор. В этой связи можно вспомнить созданную по так называемой парижской системе договорных отношений карту Европы и Ближнего Востока и появление новых государств. При этом существующий документальный материал позволяет утверждать, что такие проекты рождались не в результате интеллектуальных усилий дипломатов групп экспертов во время работы Парижской мирной конференции, а были практической реализацией ранних «домашних заготовок». Это только в прессе жестокие этнические чистки и изгнание значительных масс населения, сопровождавшие крах империй, подавались как «трагическая сенсация»: изгнание армян и греков из Турции, турок из Греции, немцев и венгров из Чехословакии. Миллионы людей остались в качестве меньшинств в новых государствах (судетские немцы и закарпатские венгры в Чехословакии, курды и туркоманы в Турции, Сирии и Ираке).

Венгрия по Трианонскому миру потеряла больше половины земель (Трансильвания, Воеводина, Закарпатье). Кстати, дают о себе знать и результаты работы австрийского генштаба по вскармливанию западноукраинских националистов, заложивших основу антирусской украинской идеологии. Как пишет американское издание National Review, «события столетней давности сказываются на сегодняшних реалиях: сохраняется тренд на перекраивание границ по этническому и лингвистическому признаку, что часто воспринимается как продолжение действия парижской договорной системы 1919 — 1920-х годов». В последние годы это особенно стало чувствоваться в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почти открыто обвиняет США и их союзников в стремлении практически реализовать еще один договор из парижской системы, Севрский, подписанный в августе 2020 года, 100-летний юбилей которого наверняка будет отмечаться. Тут существует несколько пластов для информационного анализа. С одной стороны, победы московских большевиков в борьбе с контрреволюцией и иностранной интервенцией, успехи национально-освободительного движения в Турции, раздоры между империалистическими державами сделали нереальными планы раздела территорий Османской империи по Севру.

Подписавшие договор со стороны Венгрии Агошт Бенард (слева, снимает цилиндр) и Альфред Драше-Лазар

При этом не удалось провести решения в пользу дашнакской Армении с включением в ее состав части восточных провинций Анатолии. Не появился «автономный» Курдистан — часть юго-восточной Анатолии. Однако хотя формально Севрский договор не имел силы, произошло все же отделение от Турции Сирии, Ливана, Палестины и Ирака, превращенных под видом мандатных территорий в колонии Англии и Франции. Не случайно Эрдоган подверг критике Лозаннский мирный договор 1923 года, на основании которого были определены современные границы Турции. «Они (противники Турции в Первой мировой войне — С.Т.) вынудили нас к подписанию Севрского договора 1920 года и уговорили подписать Лозаннский договор в 1923 году. Кое-кто пытался обмануть нас, представляя этот договор как победу, — говорил Эрдоган. — Но всем все понятно. В Лозанне мы отдали Греции острова в Эгейском море, крик с которых слышен на нашем берегу. Там есть наши мечети и наши святыни. Мы до сих пор боремся за шельф. Эти проблемы возникли из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог защитить наши права». Проблема тут не только в «ностальгической боли» современной Анкары по утраченным островам в Эгейском море», хотя и это тоже.

Напомним, что в декабре 2013 года Эрдоган, будучи премьер-министром, говорил, что Турции принадлежат Западная Фракия (часть Греции), Македония, Босния и Герцеговина, что спровоцировало международный дипломатический скандал. Время от времени между Анкарой и Афинами выскакивали и выскакивают наружу противоречия по вопросу вод Эгейского моря, континентального шельфа, воздушного пространства, национальных меньшинств, кипрской проблемы, островов Имрос и Тенедос. Так, на поверхность вылезли старые геополитические «болячки». Еще недавно Лозаннский мирный договор официальной турецкой историографией оценивался как «большая победа», свидетельствующая о международном признании возникшего в результате кемалистской революции независимого турецкого государства. Но ныне все идет к тому, что эти страницы национальной истории страны будут переписаны. Трианонский и Севрский договоры 1920-х годов начинают или могут начать определять контуры американской и западной дипломатии в Европе и на Ближнем Востоке, что сопровождается в Венгрии, например, ростом националистических настроений, ориентированных на тюркский мир.

Турецкая делегация после подписания Лозаннского договора

А в Турции Эрдоган стал расчехлять знамена чуть ли не новой «освободительной войны». Синий и золотой флаг венгероговорящего меньшинства Трансильвании развевается у здания венгерского парламента в Будапеште. Румыны объявили годовщину Трианона, который подарил им Трансильванию за счет Венгрии, национальным праздником. Открытый конфликт между двумя государствами — членами ЕС маловероятен, но старые раны все еще болят и опасны. А на Ближнем Востоке уже обозначены контуры государства Курдистан и геополитическая карта региона пишется по-новому. События последнего времени показывают, что болезненные для венгерского и турецкого национального сознания «трианонский» и «севрский» комплексы не только не вылечены, но и сохраняют тенденцию к обострению. Это настораживает. Будем ждать, что дальше.