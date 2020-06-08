В подмосковном Красногорске на главном пешеходном перекрёстке микрорайона «Изумрудные холмы» есть проблема — очередь. Решать её власти не хотят.

Евгений Цоц ИА REGNUM Очередь к пешеходному переходу в Красногорске

За несколько лет на небольшом участке земли возле Волоколамского шоссе построили комплекс 25-этажных домов, в которых поселились тысячи людей. Переход, ведущий к остановке автобусов «27-й километр», пользуется повышенным спросом, словно он расположен не в тихом подмосковном городке, а в центре Нью-Йорка или Токио. Вот только пешеходная инфраструктура нагрузке не соответствует — она создана то ли по принципу «отстаньте от меня», то ли в целях радикальной экономии, то ли и вовсе теми, кто заранее недолюбливал местных жителей, желая создать им неудобства.

Во-первых, к переходу построили узкий метровый тротуар в одну полосу движения, где с трудом расходятся два человека. Перед «зеброй» его не расширили, площадки для ожидания «зелёного» сигнала светофора нет. С одной стороны от тротуара резкий склон. Из-за этого многие жители искали пространство с другой стороны — на проезжей части выезда из дворов. И тогда появилось «во-вторых» — выход на дорогу блокировали при помощи забора. Но есть ещё и третье обстоятельство — для борьбы с пробками на пешеходный переход Волоколамки отведено 15 секунд, тогда как машины непрерывно едут по 2,5 минуты.

Стоит ли объяснять, что в часы пик трафик перенаселённого микрорайона скапливается в этом вольере из забора и оврага, выстраиваясь в очередь. Нередко последние в очереди не укладываются в разрешённые 15 секунд. Под рёв моторов и угрожающие сигналы клаксонов они бегут через дорогу уже на «красный».

Ситуация неудобна, опасна и унизительна. Люди рискуют как попасть под машину, так и свернуть ногу, оступившись с тротуара.

Евгений Цоц ИА REGNUM Очередь к пешеходному переходу в Красногорске

Для решения проблемы осенью 2019 года я обратился туда, куда последнее время любят отправлять чиновники — в электронную систему жалоб. В случае Подмосковья портал называется «Добродел».

"После установки оградительного забора у пешеходного перехода возле остановки «27 километр» (или «Госпиталь») на узком тротуаре не хватает места для желающих перейти дорогу. За время ожидания зеленого сигнала светофора успевает образоваться очередь, конец которой с трудом успевает перейти дорогу (время работы зеленого сигнала — 15 секунд). За тротуаром из-за рельефа следует острый склон, пешеходы подвергаются риску получить травму. Прошу расширить тротуар хотя бы возле перехода, чтобы на нём могли уместиться все желающие», — изложил я в подробностях, прикрепив фотографии.

После серии формальных ответов, весной 2020 года ответили по существу — отказом. Моё предложение почему-то трансформировалось из конкретного пятачка перед переходом, в тротуар вдоль дороги длиной шесть километров.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту тротуара на автомобильной дороге Волоколамское шоссе 20,6 — 35,5 (20,6 км — 26,22 км) рассмотрены при формировании производственной программы на 2020 год. По результатам рассмотрения принято решение о нецелесообразности включения ремонта тротуара в производственную программу на 2020 год, в связи с тем, что тротуар находится в нормативном состоянии. В план работ производственной программы 2020 г. действительно были внесены мероприятия по переустройству вышеуказанного пешеходного тротуара, однако в плане были ограничены объемы работ, в связи с чем ряд мероприятий был исключен, в том числе и ремонт данного тротуара», — написал мне начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Да, покрытие тротуара действительно находится в нормативном состоянии. Но никак не ширина. Её регламентирует ГОСТ Р 52 766−2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». В нём приведены конкретные параметры необходимой ширины тротуаров в зависимости от пиковой нагрузки на них пешеходов. Устройство тротуара в одну метровую полосу для движения допускается лишь в том случае, если в час по нему передвигается менее 50 человек.

Евгений Цоц ИА REGNUM Очередь к пешеходному переходу в Красногорске

Для движения от 50 до 1000 человек в час необходимо минимум две полосы. В очереди на перекрёсток у остановки «27-й километр» 20−30 человек могут находиться одновременно (смотрите фото), а за час трафик может превышать 1 тысячу человек.

Проблему можно устранить даже не ремонтом всего тротуара, а только той части, где ожидают люди. КамАЗом щебня, без асфальта. Почему же это не решается? Неужели дело в непрофессионализме Эдуарда Дмитрива, главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, которые не знают ГОСТа? В чьей-то глупости и неумении разобраться? Или причина всё же другая — действует отлаженная схема, при которой проблема граждан, доведённая до пика, выгодна местной власти, потому что может привлечь финансирование?

Если сейчас сделать пятачок, напряжение угаснет, о проблеме забудут. Но если несколько лет население многотысячного посёлка гонять по деревенской дороге, предназначенной для трафика до 50 человек в час, можно выбить финансирование на что-то более крупное. Например, на работы по ремонту тротуара на автомобильной дороге Волоколамское шоссе 20,6 км — 26,22 км. А может быть и 20,6 км — 35,5 км.

Так было, к примеру, с вечной пробкой на Волоколамском шоссе из-за узкого места в железнодорожной эстакаде. Когда проблема настаивалась, власти не делали ничего для её решения — хотя напрашивалось и строительство альтернативной дороги к станции метро «Митино», и подъезд к пешеходному мосту у станции «Мякинино». Надо было раздуть проблему — и появился проект масштабной развязки с объёмом средств более десятка миллиардов.

На эти схемы пора обратить внимание и правительству РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, принимающим решения о финансировании региональных проектов, и надзорным органам, в частности прокурору Московской области Сергею Забатурину.