Президент СШАДональд Трамп на прошлой неделе прекратил членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — всего через одиннадцать дней после того, как он дал организации тридцать дней на то, чтобы она добилась «существенных улучшений». Глава Белого дома никогда не говорил конкретно, какими именно должны были быть эти улучшения, как и не дал он ВОЗ времени на то, чтобы исправить якобы имеющиеся недостатки в ее работе, поскольку его цель, как и в случае с самой пандемией коронавируса, состояла в том, чтобы переложить на других вину, а не исправлять проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Такой ошибочный шаг чреват большими издержками, поскольку в интересах США и остального мира реформировать, а не отказываться от ВОЗ, пишет бывший заместитель советника по национальной безопасности в администрации президентаДжорджа Буша — младшего Гэри Р. Эдсонв статье, опубликованной 7 июня в The National Interest.

Трамп заявил, что возглавляемая генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом ВОЗ слишком поздно заявила об опасности вспышки коронавируса и слишком рано похвалила Китай за принимаемые им меры по борьбе с патогеном. Однако это не значит, что сам Трамп не виноват в медлительности и нежелании принимать своевременные жесткие меры. Безусловно, вполне возможно, что действия ВОЗ были не эффективны и не мудры, но виноваты в этом не Тедрос или его секретариат, а сама структура организации. Если США встретили пандемию, по сути, без лидера, то едва ли один лидер может изменить курс ВОЗ.

Дело в том, что стратегию этой созданной в 1948 году организации определяют ее члены в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ разделена на штаб-квартиру в Женеве и шесть полуавтономных региональных отделений, главы которых избираются государствами-членами. Иными словами, генеральный директор и секретариат не могут проводить независимый курс.

ВОЗ не экстренная служба, а координирующий и консультативный орган по борьбе с болезнями, такими как полиомиелит, ВИЧ и рак шейки матки. ВОЗ занимается сбором данных, выпуском руководящих указаний и оказанием технической помощи. В этой деятельности ВОЗ в значительной степени зависит от информации, получаемый от государств-членов. Они же в свою очередь включают в себя как прозрачные демократии, так и «непрозрачные автократии», вроде Китая и России.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

В результате ВОЗ всегда сталкивается с необходимостью добиваться сотрудничества своих государств-членов, одновременно возлагая на них основную ответственность. Такой подход показал свою эффективность во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, когда ВОЗ критиковала Китай за недостаток прозрачности, но не в феврале нынешнего года, когда руководство ВОЗ и власти Китая совместно высоко оценили принятые в КНР меры против коронавируса.

Другая главная слабость ВОЗ заключается в ее вопиющей недофинансированности. Так, бюджет организации на 2020−2021 годы составляет $4,8 млрд — примерно столько же, сколько в крупной американской больнице. На долю США приходится около одной пятой финансирования агентства, в то время как до пандемии Китай вносил примерно 1%, поэтому едва ли можно говорить о том, что ВОЗ ориентирована на КНР.

Хроническое недофинансирование усугубляется тем фактом, что оно исходит из двух источников. Это обязательные взносы, обеспечивающие гибкое финансирование организации, и добровольные пожертвования, предназначенные для конкретных целей. На долю последних приходится более 80% общего объема получаемых ВОЗ средств. В результате руководство организации, несмотря на постоянно растущий список приоритетных задач, контролирует лишь небольшую часть и без того малого бюджета.

Трамп, изъяв и перенаправив средства на неопределенные «глобальные потребности общественного здравоохранения», не решит этих проблем и не продвинет интересы США. Прекращение финансирования ВОЗ приведет к ее ослаблению тогда, когда она нуждается в укреплении для борьбы с распространением коронавируса. Перераспределение финансирования между различными НПО еще больше разобщит борьбу с патогенами, которая требует лучшей координации. А отказ США от поддержки ВОЗ либо сыграет на руку Китаю, который недавно объявил государствам-членам о выделении $2 млрд на борьбу с пандемией, либо, что еще хуже, подтолкнет Пекин к созданию конкурирующей организации здравоохранения.

Дональд Трамп

В нынешней ситуации наилучшим решением было бы реформирование ВОЗ. Коронавирус показал, что борьба с пандемией требует скоординированных глобальных ответных действий. Без США ЕС, Япония и другие страны — единомышленники Вашингтона могли бы возглавить многосторонние усилия по выделению недостающих $1,3 млрд, необходимого для борьбы с пандемией в этом году, особенно в беднейших странах.

Так, можно было бы подготовиться к новой войне заболеваний. Эти же страны могли бы также добиться значительного увеличения обязательных взносов, либо солидаризовавшись с КНР, либо показав личный пример. Благодаря этому можно одновременно увеличить бюджет организации и дать ВОЗ более широкий контроль над финансированием и тем самым предоставить организации большую свободу и гибкость для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Это были бы шаги в правильном направлении. Тем не менее их нельзя считать заменой фундаментальному реформированию — финансирования, структуры, принципов управления и определения приоритетов, — необходимого для укрепления способности ВОЗ отвечать на возникающие кризисные ситуации. Выйти из нынешней непростой ситуации можно было бы, если бы ЕС, Япония и другие страны в рамках «Больших семерки и двадцатки» поручили Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу назначить комиссию из высокопоставленных лиц для формирования плана реформ, в рамках которых ВОЗ получит необходимые полномочия и ресурсы для борьбы с этой и следующий пандемией. Если Трамп всерьез хотел добиться существенных улучшений, то сделать это можно было именно таким образом.

Медсестра в палате для больных COVID-19

В состав комиссии могли бы войти высокопоставленные государственные деятели и бывшие главы соответствующих международных организаций, таких как Всемирный банк и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Их задача будет нелегкой, особенно в том, что касается разработки программы реформ, в рамках которой США, Китай и другие страны смогли найти общий язык. Но их миссия была бы ясна: решить проблему, а не перекладывать вину.