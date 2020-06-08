



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск поддержал Католическую церковь в США, передает Vatican News (Ватикан). В связи с обострившейся ситуацией в этой стране вечером 4 июня понтифик связался по телефону с президентом Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископом Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомесом. Франциск поблагодарил американских иерархов за пастырский акцент в заявлениях и действиях Католической церкви, посредством которых она реагирует на манифестации, охватившие страну после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Папа заверил епископов в постоянной молитвенной памяти и близости в ближайшие дни и недели, выразив особенную духовную поддержку архиепископу Бернарду Энтони Хебде и его пастве из архиепархии Святого Павла и Миннеаполиса. Американские католические иерархи сообщают о звонке понтифика на официальном сайте конференции. Архиепископ Гомес надеется, что все прелаты почерпнут утешения и силы из ободрения Святейшего отца. В свою очередь — от имени USCCB — монсеньор поблагодарил Франциска за решительные слова поддержки, которые прозвучали на общей аудиенции в Ватикане, и заверил его в своих молитвах.

The Tablet (Лондон, Великобритания) задается вопросом: насколько близко подошли США к пропасти военного мятежа? Идут ли Соединенные Штаты в направлении военного переворота и низложения президента США Дональда Трампа армией? Это звучит нелепо, но это обязательно будет предметом приглушенных разговоров, когда старшие офицеры собираются вместе попить кофе. Как же все это случилось? В западном мире военные кодексы и инструкции запрещают выполнение незаконных приказов. Но теперь в Соединенных Штатах появилась и такая интерпретация этого положения: речь идет не только об отказе выполнять незаконные приказы, но и об обязательстве, налагаемом на военных присягой, защищать американскую Конституцию. И это должно применяться, даже если угроза Основному закону исходит от Белого дома. Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года, чтобы отправить в отставку или заменить любого губернатора штата, который не выполняет свой долг по защите конституционных прав американцев, и использовать регулярные войска для защиты этих прав. Однако ряд очень высокопоставленных отставных генералов, некоторые из которых служили в администрации Трампа, выступили с заявлением, что в нынешней ситуации конституционным правом, которое необходимо защищать, является право на собрания. Министр обороны Марк Эспер, уже заявил, что не считает оправданным применение закона о восстании 1807 года. Соединенные Штаты вдруг обнаружили, что заглянули в бездну. Если военные откажутся подчиняться приказам Трампа, по сути, это равносильно отстранению его от должности. Он, вероятно, ответит на вызов так агрессивно, как только сможет, используя любые правительственные учреждения, все еще готовые подчиниться ему. Есть ли здесь возможность конфликта, скажем, между армией и ФБР? Возможно. Но армия обязательно победит. Американские военные, должно быть, думают, что президент никогда не осмелится зайти так далеко. Но он мог бы. Генерал Джон Аллен, бывший командующий Корпусом морской пехоты США, предупредил, что намерение Трампа применить регулярные части против гражданских демонстрантов в американских городах «вполне может сигнализировать о начале конца американского эксперимента». Очевидно, что Соединенные Штаты находятся в очень деликатной и опасной ситуации.

Собор Святой Софии

Бывший апостольский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано направил письмо Трампу, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). В нем он заявляет, что коронавирусный кризис и волнения в стране из-за гибели Флойда являются частью духовной битвы между силами добра и зла. «В последние месяцы мы стали свидетелями формирования двух противоборствующих сторон, которые я бы назвал библейскими: дети света и дети тьмы», — утверждает монсеньор. Первые составляют большинство, последние — явное меньшинство, однако они заняли важные позиции в правительствах, политических структурах, экономике и прессе. Обращаясь к Трампу, архиепископ подчеркивает, что тот противостоит «детям тьмы», а они ведут «жестокую битву против вас сегодня». По словам Вигано вскоре может обнаружиться, что коронавирусный кризис был колоссальным проектом социальной инженерии, которую проводили силы, желающие определить судьбу человечества, действуя против воли людей и их представителей в правительствах по всему миру. Монсеньор считает, что беспорядки в США были спровоцированы теми, кто, видя неизбежный конец пандемии коронавируса, спровоцировал погромы, чтобы осуществить свои планы. Президент ясно показывает, на чьей стороне он хочет быть, продолжает Вигано, он защищает права нерожденного ребенка, говорит о преследовании христиан, поддерживает религиозную свободу. В конце письма архиепископ призвал молиться за Трампа, за США и за все человечество, подвергшихся невероятным атакам сатаны.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что массовые протесты заслуживают исключений из правил соблюдения ограничений во время эпидемии коронавируса, а религиозные службы — нет, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Об этом Де Блазио заявил на пресс-конференции, защищая свою политику разрешения массовых протестов и запрета собраний верующих. Его слова вызвали критику со стороны архиепископии Нью-Йорка, которая расценила это как то, что для мэрии религиозная свобода является низким приоритетом. «Мы еще раз получили доказательство того, что религиозная свобода — это право второго сорта, — заявляют католики. — Это уже не вопрос законов о здравоохранении, которые применяются в целом ко всем. Это в лучшем случае безразличие и непонимание, в худшем — предвзятость и дискриминация». Агентство напоминает, что в Нью-Йорке в течение нескольких дней совершались акты насилия, вандализма и грабежи.

Празднование 567-й годовщины османского завоевания Константинополя возобновило так и не урегулированный спор между Грецией и Турцией по поводу судьбы Собора Святой Софии в Стамбуле, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал греческое правительство за то, что в Афинах нет ни одной мечети. Его директор по коммуникациям Фахреттин Алтун в своем блоге намекнул на то, что Собор снова будет преобразован в мечеть. Реакция Анкары последовала после того, как Греция выступила с резким заявлением, назвав исламскую молитву в Соборе «неприемлемой попыткой изменить его статус», что представляет собой «оскорбление религиозных чувств христиан во всем мире». В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Собор Святой Софии находится на турецкой территории, он был завоеван» и «то, что мы делаем в нашей стране и с нашей собственностью, зависит от нас». Греческая пресса отмечает в этой связи, что завоевание Константинополя османами рассматривается как оккупация, тогда как мусульмане видят в этом «благодать». По большому счету, католики и православные предпочли бы, чтобы Собор Святой Софии оставался бы музеем Айя-София. Но у Эрдогана, похоже, другие цели. Его исламская версия турецкого национализма все больше и больше стремится преобразовать Собор в мечеть, несмотря на секуляризм Мустафы Кемаля.

Silar Архиепископ Станислав Гондецкий

В пятницу, 29 мая, во многих турецких мечетях возобновились молитвы с участием верующих, пишет La Croix (Париж, Франция). Было понятно, когда они зазвучали в Голубой мечети в Стамбуле. Однако удивление вызвало то, что впервые за 87 лет имам прочитал суру из Корана внутри Собора Святой Софии. «Очень важно отпраздновать 567-ю годовщину завоевания Константинополя молитвами в Соборе Святой Софии», — позже заявил Эрдоган. Преобразовать музей Айя-София в очередной раз в мечеть было постоянным требованием турецких исламистских кругов на протяжении почти двадцати лет, а теперь и самих властей Турции. Может ли Анкара пойти на это? Это не исключено, говорят некоторые наблюдатели, утверждая, что подобное позволило бы Эрдогану раз и навсегда порвать с наследием Ататюрка, основателя современной Турции и убежденного светского политика.

Эрдоган дал поручение изменить положение о музее Айя-София, чтобы его можно было снова использовать как мечеть, передает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом пишет турецкая пресса, начиная с газеты Hürriyet. Издание, ссылаясь на конфиденциальные источники, утверждает, что о плане преобразования Собора Святой Софии заявлял сам Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета его Партии справедливости и развития, которая находится у власти в Турции с 2002 года. Согласно анонимным источникам, президент дал поручение присутствующим «начать работу» в «поисках формулы, которая сделала бы это преобразование возможным». Эрдоган призвал действовать осторожно, учитывая, что статус Собора представляет собой «чувствительную» проблему, решить которую, однако, «может только наша великая нация».

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали «горячей картошкой», которую Турция и Европа перебрасывают друг другу, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Анкара отправила в Финляндию двенадцать боевиков, захваченных ее военными в ходе операций в северной части Сирии. В этой истории есть несколько любопытных аспектов. Во-первых, слово «боевики» применяется к мужчинам, женщинам и детям без какой-либо разницы. Поэтому речь может идти о вооруженных лицах, гражданских, детях-солдатах. Во-вторых, Финляндия — это мирная страна, которая, однако, в Европе является одним из поставщиков джихадистов. Среди заключенных в тюремных лагерях сирийского Курдистана по-прежнему находятся 11 женщин и 30 финских детей, которые попали в руки турок. В-третьих, есть вопрос о мотивации властей Турции, которые взяли под контроль тюрьмы и лагеря, которыми ранее управляли курды. Цель Эрдогана — тройная. Подтолкнуть такие страны, как Франция, Германия, Бельгия и Великобритания, взять на себя ответственность за сотни, если не тысячи их граждан, которые отправились на Ближний Восток сеять смерть и разрушения. Пропагандистски ответить на критику европейских правительств. Решить хотя бы частично большую проблему с находящимися на севере Сирии до сих пор около 70 тысячами человек, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако легкой жизни у Эрдогана не будет. Европейцы не хотят принимать обратно своих граждан-террористов по соображениям безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с папой Франциском по телефону, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Основное внимание было уделено последствиям пандемии коронавируса. Венский фонд Pro Oriente процитировал Зеленского, который подчеркнул, что он высоко ценит поддержку папой единства, солидарности и открытия Европы. Важно было восстановить «взаимное доверие и сотрудничество» на европейском континенте. Президент также проинформировал Франциска о карантинных мерах в отношении коронавируса на Украине и высоко оценил сотрудничество Церквей по сдерживанию эпидемии. Другой темой являлось «гуманитарное сотрудничество». Так, папский Фонд «Помощь Церковь в нужде» выступил с инициативой обеспечить защитными средствами священников и монахов латинских и греко-католических общин на Украине. Между тем, согласно Pro Oriente, сейчас возникает новая проблема. Всемирный русский народный собор во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обратился к международным организациям и ведущим деятелям Европейского союза в связи с тем, что с 1 сентября русскоязычные школы на Украине должны быть переведены на украинский язык обучения. В заявлении Собора говорится, что необходимо остановить дискриминацию русскоязычных граждан Украины в сфере школьного образования. Закрытие русскоязычных государственных школ способно усугубить разногласия среди граждан и способствовать «радикализации» конфликта на востоке и юго-востоке страны. Многие граждане называют русский язык своим родным и хотят, чтобы на нем их дети получали образование. Обеспокоенность Всемирного русского народного собора также разделили представители румынской, польской, венгерской и татарской языковых групп на Украине, сообщает Pro Oriente.

Польский епископат учредил новую должность, рассказывает Vatican News (Ватикан). Президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий принял решение о создании позиции директора по зарубежной коммуникации Католической церкви в Польше и назначил на нее священника Павла Рытеля-Андрианика. Обосновывая свое решение и выбор кандидата, монсеньор заявил: «Церкви в Польше есть что предложить за рубежом. Многие хотят знать новости о жизни Церкви в Польше, мы же хотим знать, что происходит в Церкви других стран».

Иван Шилов ИА REGNUM

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».