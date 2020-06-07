



Иван Шилов ИА REGNUM

Угрозы армянам

Как сообщается на новостном портале AktifHaber, на электронную почту Международного фонда Гранта Динка пришло сообщение с угрозой смерти. Международный фонд Гранта Динка был создан после убийства 19 января 2007 года главного редактора турецко-армянской газеты «Агос» Гранта Динка перед зданием редакции газеты Огюном Самастом. После получения сообщения с угрозой Фонд поделился этим с общественностью. Вслед за этим председатель турецкой Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан выразил поддержку Фонду и супруге покойного Ракель Динк и опубликовал следующее обращение: «Мы поддерживаем все слои в борьбе с дискриминацией и расизмом и не бросим Ракель Динк и членов Фонда».

chiaracomeluna Грант Динк

Сколько стоит поддержка турецкой лиры

Согласно сообщению газеты Dünya Ekonomi, существуют утверждения о том, что за первые четыре месяца текущего года в целях поддержки лиры, Турция потратила из резервов страны через государственные банки 44 миллиарда долларов. На основании расчетов представителей банковской сферы, которые были сделаны на основе данных Центрального банка Турции, начиная с начала 2019 года и до конца апреля, сумма расходов достигла 77 миллиардов долларов. Помимо того, есть предположения, что резервные средства продолжали использоваться и после апреля. Таким образом, учитывая расходы за май, в этом году сумма средств, потраченных на продажу иностранной валюты в Турции превысила 50 миллиардов долларов.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Между Анкарой и Афинами снова напряжение

Как говорится в сообщении газеты Sözcü, буровые работы по добыче нефти и природного газа на территории Восточного Средиземноморья вновь стали причиной нарастания напряжения между Турцией и Грецией. На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сделал следующее заявление: «В рамках достигнутых с Ливией договоренностей, Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) подала заявку на проведение работ по добыче нефти на территории охвата своих разрешений. После завершения процедур по анонсированию и публикации объявлений, в течение около 3−4 месяцев мы сможем начать здесь работать. Сначала будут проведены сейсмические исследования, а после этого анализ данных и определение зон для бурения». В ответ на это министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что «подобные действия Турции производятся на греческом континентальном шельфе», и таким образом «предпринимаются попытки посягательства на суверенитет Греции».

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

Утверждения о политических кознях

Согласно сообщению газеты BirGün, заместитель председателя парламентской группы Республиканской народной партии Озгюр Озел во время своего интервью на телевизионной программе «Особая повестка дня» (Gündem Özel) упомянул об обсуждении в политических кулуарах возможных политических козней для Партии демократии и прогресса (DEVA) и Партии будущего в случае проведения досрочных президентских выборов в Турции. По его словам, в связи с пандемией коронавируса было запрещено проведение очных собраний. И если этот запрет будет продлен до 31 декабря, то DEVA и Партия будущего смогут провести собрания со своими региональными и районными членами только в апреле и мае будущего года. Озел также добавил: «Таким образом, в случае проведения досрочных выборов в июне следующего года, эти партии не смогут принять участие в выборах».

Немецкий канал ZDF о помощниках турецкой разведки

Согласно сообщению новостного портала TR724, к полемике относительно турецкой разведки в Германии добавились новые детали. На этот раз в эфире немецкого телеканала ZDF было заявлено о том, что в Германии находятся восемь тысяч сотрудников Национальной разведывательной организации Турции. Также было сказано, что важную роль в данной разведывательной деятельности играют 900 мечетей, относящихся к Турецкой исламской ассоциации Духовного управления Турции. В указанных мечетях специально уполномоченные имамы доносят напрямую в турецкое посольство и консульство сведения об «оппозиционных людях». Телеканал напомнил о том, что в 2017 году было начато расследование относительно некоторых имамов, но спустя некоторое время дела были закрыты.

Возобновляются международные рейсы

Как сообщает газета Cumhuriyet, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сделал следующее заявление: «В июне мы планируем начать поэтапно возобновлять международные рейсы в 40 стран. Мы достигли договоренности с 92 странами касательно международных рейсов в июне. Были проведены предварительные переговоры с 15 странами по поводу взаимного открытия воздушного сообщения». Первые рейсы будут осуществлены 10 июня в Грецию, Турецкую Республику Северного Кипра, Болгарию и Катар».

Давление на Демократическую партию народов

Согласно газете Sözcü, прокуратура турецкой провинции Диярбакыр вынесла решение о задержании лишенных депутатских мандатов депутатов Демократической партии народов от округа Хаккари — Лейлы Гювен и от округа Диярбакыр — Мусы Фарисогуллары. Фарисогуллары был задержан по дороге из Диярбакыра в Анкару, а Гювен в своем доме. Ранее в 42% муниципальных управлениях, где по итогам выборов в органы местного самоуправления руководящие посты были отданы представителям Демократической партии народов, правительством Турции были назначены доверительные управляющие.

Одобрен законопроект об изменениях в судебной системе

Как сообщает портал TR724, комиссия по юридическим вопросам Великого народного собрания Турции одобрила «Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и некоторые законодательные акты», который включает в себя 2-й пакет изменений касательно судебной системы Турции. Согласно положению, теперь к случаям, когда судебное слушание может проводиться частично или полностью за закрытыми дверями, добавятся и моменты, «когда имеется высший интерес защищать участников судебного процесса». В целях предотвращения затягивания судебного процесса и устранения противоречий будут также определены и другие меры.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Федерация футбола Турции объявила о том, что матчи Суперлиг и 1-й Лиги федерации будут проводиться без зрителей.

Глава фирмы «Аврасья Араштырма и PR» (Avrasya Araştırma ve PR) Кемаль Озкираз огласил результаты исследования касательно президентских выборов. По итогам опроса, в котором был задан вопрос «Если бы в первом туре были кандидатуры только Реджепа Тайипа Эрдогана и Экрема Имамоглу, то за кого бы вы проголосовали?», за Имамоглу проголосовало 45,5%, а за Эрдогана — 40,4%.

Большой десантный корабль «Азов» RFS 151 Черноморского флота ВМФ России вошел в Босфорский пролив со стороны Черного моря. На палубе корабля, который пересекал пролив в течение двух часов, было замечено большое количество военнослужащих, некоторые из которых фотографировали берег или наблюдали за проливом.

Вместе с аномальным повышением температуры воздуха в Турции стали учащаться случаи встреч жителей со змеями в сельской местности. В Восточной и Юго-восточной Анатолии замечены гадюки. Специалисты предупредили население относительно данных пресмыкающихся.