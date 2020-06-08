США в своих попытках поставить крест на российском газопроводе «Северный поток — 2» перешли к самым решительным мерам, которые могут теперь негативно сказаться и на ЕС, пишетАмерика Хернандес в вышедшей 5 июня статье для Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Так, 4 июня группа американских сенаторов внесла законопроект, согласно которому Вашингтон должен расширить введенный в декабре пакет санкций против России. В соответствии с новой законодательной инициативой, под санкции будет попадать любая компания, которая предоставляла или собирается предоставить страхование, оборудование или технологии, а также любым иным образом способствовала и поспособствует осуществлению российской корпорацией «Газпром» строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В результате введения Вашингтоном санкций в декабре швейцарско-голландская компания Allseas была вынуждена отозвать два своих судна, участвовавших в строительстве трубопроводов.

«Первоначальный закон о санкциях … был чрезвычайно эффективен в предотвращении завершения строительства газопровода «Северный поток —2», — заявила сенатор-демократ Жанна Шахин.

«Теперь мы должны продолжить эти усилия и сделать всё, чтобы Россия не распространяла скрытным образом свое пагубное влияние на всю Европу», — добавила она.

Shaheen.senate.gov Жанна Шахин

По данным российского медиахолдинга РБК, информация о единственном судне, которое может закончить строительство «Северного потока — 2» — трубоукладчике «Академик Черский», — была удалена с официального сайта «Газпрома». Теперь судно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), учредителями которого указаны «Газпром теплоэнерго» (51%) и «Газпром межрегионгаз Самара» (49%). Такая «продажа» «Газпром флотом» этого корабля, указывает автор, скорее всего — попытка оградить себя от санкций.

«Путин по-прежнему пытается обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда даст понять, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз, обозвавший проект «путинским трубопроводом».

U.S. Senate Тед Круз

Политика или экономика?

Для завершения двух ниток трубопровода длиной 1240 километров, с помощью которого объем поставляемого из России в Германию по Балтийскому морю газа вырастет в два раза — до 110 млрд кубометров в год, осталось проложить в территориальных водах ФРГ и Дании два параллельных участка трубы, каждый длиной около 75 км.

Против этого проекта решительным образом выступают США, Польша, Украина и страны Прибалтики, которые видят в нем инструмент геополитического влияния России «на свою бывшую империю». Еврокомиссия также обеспокоена влиянием трубопровода на энергетическую безопасность ЕС. Правительство Германии выбрала курс некоторого невмешательства, назвав трубопровод бизнес-проектом. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая Газпрому, заявила, что санкции нанесут ущерб европейскому бизнесу.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти €1 млрд каждая, и более 1000 компаний из 25 стран полностью привержены завершению проекта», — отметил Себастьян Сасс, пресс-секретарь для Nord Stream 2.

Прежде санкции США уже становились причиной недовольства ЕС. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил в прошлом году, что «ЕС не признает экстерриториальное применение санкций США», которое противоречит международному праву. Тем не менее вопрос, заданный Европейской комиссии 23 марта французским депутатом Европарламента Эммануилом Морелем, о том, что она намерена сделать для защиты европейских компаний, участвующих в проекте, до сих пор остается без ответа.

European Parliament Жозеп Боррель

Когда Allseas отказались от проекта, президент России Владимир Путин заявил в январе, что его страна может закончить проект в одиночку к концу года. «Академик Черский» направился из Японского в Балтийское море, куда он прибыл в мае. К середине мая на аэрофотоснимках можно было увидеть перемещение секций труб на логистической базе Nord Stream 2 у немецкого порта Мукран.

Юридические сомнения

На этом фоне начались споры о том, способен ли «Академик Черский» технически или даже юридически завершить проект в соответствии с разрешением на строительство Nord Stream 2 от Энергетического агентства Дании. Его представитель Туре Фальбе-Хансен заявил, что, несмотря на остановку прокладки трубопровода в декабре, разрешение на проект все еще действует.

«До начала работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна сообщить нам об этом и отправить обновленный план», — сказал Хансен, отметив, что как только это произойдет, «мы оценим, соответствует ли план разрешению и экологической оценке».

По словам Хансена, по состоянию на 4 июня Nord Stream 2 не направил агентству никаких обновленных планов.

Условия разрешения также предполагают, что труба будет проложена судном, оснащенным динамическим позиционированием — моторизованной системой, позволяющей судну менять направление более ловко и точно, чем с помощью устаревшей якорной системой для выполнения многоточечных поворотов. Эксперты опасаются, что осуществлению проекта помогут помешать неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны, остающиеся на дне Балтийского моря. При этом сами авторы проекта Nord Stream 2 говорят, что оставшейся участок прокладки находится далеко от этих проблемных мест.

По словам аналитика по нефтегазовым вопросам варшавской консалтинговой энергетической компании Esperis Матеуша Кубяка, в марте российское правительство объявило тендер на поставку деталей для восстановления динамического позиционирования на «Академике Черском». Он подчеркнул, что судно, вероятно, проходит ремонт и модернизацию, а также добавил, что, по его оценкам, окончательная прокладка труб может занять три-четыре месяца.

Assenmacher Трубы «Северного потока — 2»

Финишный рывок

Может ли новый американский законопроект пройти обе палаты Конгресса до завершения строительства — это совсем другой вопрос.

«У американцев есть еще несколько месяцев, чтобы принять [этот закон], нанести ущерб «Северному потоку — 2» и, если возможно, остановить проект», — отметил польский эксперт.

Но даже если строительство будет завершено, это не значит, что «Газпром» сможет поставлять через него газ. Так, важнейшим условием выдачи Данией разрешения на строительство является прохождение трубопроводом инспекции, которая и может стать объектом американских санкций. В разрешении датских властей напрямую указана норвежская классификационная компания Det Norske Veritas (DNV-GL) в качестве независимого стороннего инспектора, которому поручено осмотреть трубопровод и сертифицировать его соответствие. Однако это работа может подпадать под действия санкций США.

«Если эту компанию заставят отойти от проекта, такое развитие будет большой проблемой», — подчеркнул Кубиак, добавив, что даже если бы российская компания могла теоретически провести такую инспекцию, ее едва ли можно было считать «независимым сторонним инспектором».

Кроме того, компания «Газпром Флот» может по-прежнему стать объектом американских санкций из-за передачи корабля «Академик Черский». Дело в том, что введенные Вашингтоном в декабре санкции также распространяются на «иностранных лиц … которые сознательно продали, отдали в лизинг или предоставили эти суда для строительства такого проекта или способствовали мошенническим или структурированным трансакциям по предоставлению этих судов для строительства такого проекта». Тем не менее этого может оказаться недостаточным, чтобы остановить трубопровод. «Газпром» направил свое судно в сторону ЕС в феврале, прекрасно зная о санкциях США.

По словам Кубиака, «Газпром Флот» готов пойти на риск ужесточения санкций, поскольку против него запретительные меры — хотя и менее жесткие — были введены еще в 2016 году. По всей видимости, отмечает польский эксперт, в компании посчитали, что иного выбора у них нет.

Если Вашингтон примет этот законопроект — или фактически введет декабрьские санкции против основного предприятия «Газпрома», от чего он до сих пор воздерживался, — такое развитие событий окажет огромное давление на ЕС, который должен будет как-то на это ответить, если учесть, что компания поставляет ему около 40% природного газа.

«Мы должны помнить, что в сфере энергетики существует взаимозависимость», — подчеркнул Боррель на ежегодной конференции послов Германии.

«Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России с осторожной попыткой участия в отдельных областях», — добавил он.