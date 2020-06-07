



Иван Шилов ИА REGNUM

После того как в западных изданиях появились сообщения о намерении президента США Дональда Трампа вывести до конца этого года то ли 9,5 тысяч, то ли 15 тысяч американских военнослужащих из Германии, бурный энтузиазм проявили в Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в эфире одной из польских радиостанций, что надеется на увеличение присутствия в его стране военных США, что «будет укреплением восточного фланга НАТО». По его словам, это приведет к «укреплению безопасности всей Европы», поскольку «настоящая опасность — за восточной границей».

Однако аргументация Моравецкого выглядит, скорее, как попытка помочь избирательной кампании президента Польши Анджея Дуды, который идет на второй срок. Исключительную ставку на Вашингтон, которую декларирует правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS), чьими представителями являются премьер и президент, оспаривают давно и не только оппозиция. Особенно критика усилилась на фоне телевизионных картинок погромов в США и ухудшения американо-немецких отношений, в чем винят Трампа. PiS нуждается в «хороших новостях». И вроде бы разговоры о возможной переброске американских военных в Польше решают в той или иной степени эту задачу. Однако даже в проправительственном лагере сообщения об уходе армии США из Германии восприняли неоднозначно. Как считает польский аналитик Марек Будзиш, это «поспешное и неправильное решение», которое «может углубить противоречия в НАТО». Плохо это потому, что «европейские политики, которые считают, что континент должен отличаться «стратегической независимостью», как президент Франции, получат дополнительные аргументы», но «следует помнить, что сторонники независимости нашего континента часто выступают за примирение с Москвой».

President.pl Анджей Дуда

Не видит серьезного отношения Вашингтона к «российской угрозе», в свою очередь, директор Французского исследовательского центра разведки (CF2R) Эрик Денеше, обращающий внимание на «холодную войну 2.0» между США и Китаем. Он отмечает, что сегодня в Брюсселе европейцы и американцы работают над планами НАТО на ближайшие 20 лет. Но если «еще три или четыре месяца назад только Россия была определена в качестве главной угрозы», то теперь мишенью стал Китай. По мнению Денеше, американцы считали, что они нуждаются в «холодной войне», чтобы сохранить лидерство, и именно поэтому они «боролись против России», хотя «объективных причин» к тому не было. Вашингтону нужен противник, отмечает директор CF2R, чтобы наращивать оборонные бюджеты, укрепить НАТО, приказать европейцам «оставаться с нами». И «теперь у них с Китаем есть объективные причины для начала движения, не прибегая к антироссийским фантазиям». Однако, на наш взгляд, администрация Трампа пока не может полностью доверять своим европейским партнерам.

В первую очередь это касается Берлина. Так, депутат немецкого бундестага от ХДС Андреас Ник назвал предполагаемое решение о сокращении численности американского контингента в Германии «чисто политическим». Он заявил, что, по его сведениям, «федеральное правительство до сих пор не было официально проинформировано об этом процессе, что является очень необычным подходом». Затруднился с комментариями министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Если некоторые американские военные будут выведены, мы примем это к сведению, — сообщил глава немецкой дипломатии. — Мы ценим десятилетия сотрудничества с вооруженными силами США. Это отвечает интересам наших двух стран». Хотя нынешние отношения между Германией и США нелегки, ведь «мы являемся близкими партнерами в Трансатлантическом альянсе, но это сложно». В отсутствии официальной информации немецкие эксперты активно делятся версиями. Они пытаются понять, что стоит за сообщениями о предполагаемом выводе, какие цели на самом деле преследует Вашингтон, ради чего все делается.

U.S. Army Американский и польский солдаты

Deutsche Welle раздает свои оценки, подчеркивая, что предполагаемое решение Белого дома не имеет «никакого военного смысла», «Кремль может быть счастлив», а «аплодисменты из Варшавы преждевременны». Вместе с тем, можно предположить, что смысл все же есть и он военно-политический. Некоторые аналитики отмечают, что американские войска находятся «в Германии не для того, чтобы защитить Германию», их зоны ответственности — «проекция силы на Ближний Восток и в странах Прибалтики». Немецкий генерал в отставке Клаус Науманн полагает, что «американцам нужна Европа как центр их глобального стратегического планирования». А если они уводят свои силы из Германии, как «идеального центра», то ослабляют свои «способности действовать» и идут на новые «значительные расходы». Но если так, если Вашингтон действительно решил пойти на подобные шаги, то возникает вопрос: а с чем это связано? В неумении просчитывать американцев попрекнуть трудно все-таки. Не исключено, что США руководствуются двумя соображениями.

Во-первых, в ситуации, когда Берлин, а вслед за ним и Париж идут на сближение с Китаем, начинают переориентировать Европейский союз на диалог с Пекином, администрация Трампа уже не может полностью доверять своим немецким и французским партнерам с учетом наступательной антикитайской политики США. Во-вторых, возможно, что американцы готовятся ко вступлению в заключительную фазу своего геополитического проекта переформатирования Ближнего Востока, и это вызовет минимизацию их военного присутствия в регионе, в том числе с точки зрения тылового обеспечения и планирования. Понятно, что рассуждаем мы о неофициальных «утечках» несостоявшегося решения. Но поскольку внешняя политика в условиях пандемии коронавируса стала особенно подвержена «импровизациям», задумываться надо и об этом.