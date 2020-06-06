Президент Украины Владимир Зеленский провел вчера, 5 июня, телефонный разговор с папой Римским Франциском. На сайте главы украинского государства сообщение об этом появилось в 18:23 по местному времени. Святой престол пока не опубликовал собственный релиз, молчат и католические издания, возможно, какие-то подробности с их стороны последуют попозже. Поэтому для анализа возьмем за основу те месседжи, которые транслирует администрация Зеленского. И выделим следующие позиции.

Vatican Media

Стороны общались друг с другом «в развитие диалога, начатого во время официального визита» президента в Ватикан 8 февраля 2020. Они обсудили «кризисную ситуацию, вызванную пандемией». Как заявил президент, «поддержка Вашего Святейшества в вопросе единства, солидарности и открытости Европы является важным для Украины, важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте». Зеленский «проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России». Он также подчеркнул, что «Украина не пойдет на нарушение «красных линий» по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности». И наконец: «Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива».

Здесь много что вызывает вопросы. Первое: чем информационно или политически был мотивирован выход Зеленского на папу Франциска? Напомним, что во время личной аудиенции у понтифика в феврале президент тоже заявлял, что он просил папу «спустя два месяца после «Нормандии» в Париже «помочь освободить пленных украинцев в Донбассе, Крыму и России». Это можно понять так, что мотивация имеет отношение к формату, в котором украинские проблемы являются предметом диалога Берлина, Парижа и Москвы. За час до размещения сообщения о телефонном разговоре с Франциском, на сайте президента появилась информация о его звонке Ангеле Меркель. Со ссылкой на договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата, Зеленский заявлял: «Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц». Можно предположить, что именно Меркель, которая больше всех прочих иностранных лидеров общается с понтификом, посоветовала президенту Украины использовать ресурс Святого престола для реализации какого-то плана по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Отсюда второй вопрос: какое отношение Ватикан имеет к обмену пленными? «Церковный фактор» в этом деле присутствует, но до сих пор он касался только Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви. Летом прошлого года предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий говорил о том, что «вопросом обмена пленными наша Церковь занимается уже несколько лет. Не буду перечислять, кого мы освободили, но с Божьей помощью нам это удалось. […] Сейчас, после смены власти, мы вновь выступили с инициативой возобновления обмена. Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Зеленскому, и к патриарху Кириллу». В январе сего года к процессу подключился Сергей Сивохо, на тот момент — советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он отмечал, что «Церковь может выступить посредником в решении конфликта», который с 2014 года бушует на востоке Украины. Однако под давлением националистов Зеленский отправил Сивохо в отставку. Помимо того, в конфигурации «Донбасс — Крым — Россия» Святой престол по проблеме пленных должен будет активизировать диалог с Москвой. Киев рассчитывает на то, что это произойдет, связывая с назначением нового нунция в России?

Третий вопрос: что стоит за заявлением о том, что Франциск «занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива»? Напомним, что Маркив в июне 2017 года был арестован в аэропорту Болоньи по обвинению в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. В июле 2019 года его признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы. Процесс был шумным, на итальянское правосудие пыталась давить местная «украинская общественность» и Киев, что, по мнения некоторых экспертов, повлияло на суровость приговора. Если верить пересказу слов понтифика в интерпретации администрации Зеленского, то получается, что Святой престол выходит на итальянскую судебную систему или президента Италии, чтобы добиться смягчения приговора или помилования. Однако трудно представить, что папа стал бы действовать подобным образом, учитывая, какой резонанс вызвало дело Маркива на Апеннинском полуострове. А тогда получается, что или Киев допустил сознательную «утечку», которая ставит имеющий привычку действовать тихо и деликатно Святой престол в неудобное положение, или выдает желаемое за действительное.

Mvs.gov.ua Виталий Маркива в зале суда

Что вызывает четвертый вопрос: Зеленский использует Ватикан или Ватикан использует Зеленского? Американский ватиканист Виктор Гаэтан в свое время на страницах журнала Foreign Affairs объяснял, что руководящим принципом Франциска по отношению к Украине является нежелание принять чью-либо сторону, папа «предпочитает обращаться к реалиям бедности и усталости от войны, а не выносить вердикт по взаимным претензиям». В этом контексте обмен пленными можно воспринимать как «гуманитарную проблему». Но заниматься ею может Ватикан как государство, а не Святой престол как церковный центр. Когда Зал печати Святого престола информировал о встрече Зеленского с папой в феврале сего года, то ограничился такими тезисами: необходимостью оказать «максимальную чуткость к нуждам населения, ставшего первой жертвой насилия», проявить «приверженность процессу диалога и последовательность в его реализации», а также рассмотреть «двустороннее сотрудничество и вклад Католической церкви, присутствующей в стране в различных обрядах».

Конечно, уже сам Ватикан мог бы выйти на посла России при Святом престоле и передать ему предложения Зеленского об обмене пленными или задействовать апостольскую нунциатуру в Москве. Но ведь даже «информационного дыма» о чём-то подобном за последующие четыре месяца не наблюдалось. Похоже, что именно это молчание заставило украинского президента еще раз публично повторить свою просьбу, которая в то же время больше выглядит пиар-акцией, нежели реальным дипломатическим ходом.