Foreign Policy: Добьет ли пандемия Соединенное Королевство?
Очередной раунд торговых переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза начался 2 июня, но у британских чиновников могут возникнуть более серьезные проблемы внутри страны: премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон и неудовлетворительная реакция его правительства на пандемию коронавируса стали объектом резкой критики со стороны представителей совершенно разных политических сил королевства. Такое развитие событий спровоцировало новое стремление Шотландии к независимости, а жителей Ирландии — к объединению, пишут Дэн Хаверти иЭми Маккиннон в статье, вышедшей 5 июня в The Foreign Policy.
Для многих националистов в Северной Ирландии пандемия обнажила безрассудство наличия двух отдельных медицинских и политических администраций на одном острове. На фоне этого для них острее встает необходимость объединения.
В Шотландии проведенный в январе компанией YouGov опрос впервые с 2015 года показал небольшой перевес тех, кто выступает за отделение от Великобритании. По-иному посмотреть на вопрос отделения от Великобритании людей заставил Brexit, против которого в Шотландии проголосовало большинство. Если учесть в целом близкое число сторонников и противников отделения, пандемия имеет все шансы склонить чашу весов в сторону независимости.
Так, первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Великобритании 31 января, но власти не торопились принимать решительные меры. Пока соседние страны предпринимали шаги против массового скопления людей, а также вводили правила социального дистанцирования, Лондон решил поступить «по-либеральному».
По некоторой информации, официальный Лондон выступал на ранних этапах пандемии за намеренное заражение определенного числа граждан с тем, чтобы у населения вырабатывался «стадный иммунитет». От этой идеи пришлось отказаться, после того как появились данные экспертов, согласно которым без жестких мер борьбы с коронавирусом число жертв пандемии в одном только Соединенном Королевстве может превысить миллион человек.
Британское правительство, подвергшееся жесткой критике за то, что не отнеслось к общественному здоровью всерьез, в конечном счете было вынуждено уступить давлению. В конце марта была прекращена работа всех некритических предприятий. Тем не менее задержка могла оказаться фатальной. Кроме того, один из ближайших к премьер-министру Великобритании лиц Доминик Каммингс оказался в центре скандала, когда он намеренно пренебрег введенными его же правительством правилами в отношении борьбы с коронавирусом. В результате многие еще больше убедились в несерьезности и некомпетентности британского правительства перед лицом этого кризиса.
Напротив, в Ирландии власти пошли на закрытие учебных заведений уже менее чем через две недели после выявления первого зараженного. Кроме того, были отменены все празднования, а также введены строгие правила социального дистанцирования. Накануне Дня святого Патрика ирландский премьер-министр Лео Варадкар выступил с обращением к ирландской нации, заявив о готовности властей помочь всем пострадавшим.
В соседней же Северной Ирландии из-за политической неразберихи — сторонники объединения выступали за тот же курс, по которому пошла Ирландия, тогда как его противники полагались на руководство из Лондона — сложилась острая ситуация. В целом же в Северной Ирландии широко распространено довольно негативное отношение к тому, какие меры принимал Лондон в борьбе с пандемией. По данным опроса LucidTalk, 65% респондентов уверены, что британское правительство выбрало неправильный курс борьбы с коронавирусом.
Напротив, как показывают опросы, значительная часть населения восхищена и реакцией ирландского правительства, и руководством Варадкара, и эти цифры включают значительное число сторонников сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Тем не менее эксперты предостерегают от того, чтобы придавать слишком большую важность реакции общественности на коронавирус.
По ее словам, противники отделения уже много лет налаживают тесные рабочие отношения с ирландским правительством.
Тем не менее на фоне пандемии более явным образом видно то, что всё больше жителей страны положительно относятся к идее объединения. В 2016 году с небольшим перевесом Северная Ирландия проголосовала за сохранение членства в ЕС, в результате чего стали звучать активнее призывы к объединению как способу остаться членом европейского блока. Более того, на общих выборах в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года политики-националисты впервые в истории получили больше мест в законодательных собраниях, чем сторонники сохранения членства в королевстве.
Пандемия также вскрыла глубокие различия в стиле управления Джонсона и Стерджен. Если британский премьер-министр стал объектом критики из-за его непродуманного курса, то первый министр Шотландии, напротив, продемонстрировала решительность. В отличие от Лондона, Эдинбург не спешит снимать жесткие ограничения. Как в Северной Ирландии, в Шотландии опросы общественного мнения показывают в целом негативное отношение жителей к принимаемым Лондоном против пандемии мерам. Напротив, верным выбранный Эдинбургом курс считают 78% жителей Шотландии.
И хотя эксперты и призывают не спешить с оценками того, как коронавирус может повлиять на отношение общественности к независимости Шотландии, уже очевидно, что пандемия и надвигающийся экономический кризис могут дать пищу для споров как за, так и против шотландской независимости. Так, сторонники отделения от Великобритании могли бы заявить о том, что благодаря независимости жесткие меры можно было бы ввести гораздо раньше, тогда как противники могли бы указать на экономические выгоды от пребывания в союзе с Лондоном на фоне обострения экономических последствий распространения инфекции.
Так, как раз опасения по поводу экономической неопределенности сыграли решающую роль на прошлом референдуме 2014 года, когда 55% избирателей высказались против отделения от Соединенного Королевства. Поскольку глобальная экономика находится на грани катастрофы, убедить шотландского избирателя поддержать независимость от Лондона может оказаться еще сложнее.