Недавно выяснилось, что проверку резервуаров на объекте проводил Ростехнадзор. Однако по ее результатам нарушений на просевшем резервуаре № 5 не выявлено. До этого стало известно, что региональное отделение МЧС еще 29 мая публиковало на сайте, а потом удалило сообщение об аварии. То есть власти региона узнали об аварии сразу, об этомсообщает и «Российская газета».

Mospas.com Последствия разлива топлива в Норильске

План по внеплановой проверке

Проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на площадке «НТЭК» — ТЭЦ-3, по данным базы СПАРК, проводились в 2017 и 2018 годах. Из актов выполнения внеплановых проверок следует, что по их итогам специалисты ведомства выявили нарушения общего характера, а также указали на повреждения в зданиях, где находились задвижки резервуаров № 2 и № 3. Судя по отчету Ростехнадзора, в домах была повреждена краска на стенах и потолке.

Все повреждения «незначительны и присутствуют в огромном количестве на многих предприятиях по всей России», уверены эксперты, ознакомившиеся с копиями актов Ростехнадзора.

«Подобные нарушения, указанные в отчете, — это стандартная ситуация для многих в России заводов, фабрик и прочих предприятий, особенно промышленного масштаба. Обычно такие незначительные нарушения всегда находятся на контроле у самих компаний и устраняются в рамках ежегодного плана по обслуживанию инфраструктуры», — уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Важным, по мнению экспертов, остается тот факт, что обнаруженные в 2017 и 2018 годах нарушения были связаны с резервуарами № 2 и № 3, но 29 мая авария произошла с резервуаром № 5.

Реальные причины

В публичном поле уже появилась альтернативная всем остальным причина аварии с резервуаром в Норильске. Экологи утверждают, что это может быть связано с таянием вечной мерзлоты, из-за чего мог просесть грунт под резервуаром.

Например, партия «Альянс зеленых» — одно из крупнейших «зеленых» движений в России — 5 июня выпустила собственное заявление, посвященное причинам разгерметизации резервуара № 5 на ТЭЦ-3.

Предположительной причиной пролива нефтепродукта стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок. По мнению ряда экспертов, движение грунтов и, как следствие, деформация резервуара с дизельным топливом было вызвано климатическими изменениями, активно происходящими в Арктической зоне, говорится в сообщении альянса.

По мнению представителей партии, данную версию необходимо проверить с привлечением ведущих профильных российских и зарубежных экспертов.

Интернет все помнит

Также дополняет список ситуаций для разбора публикация на сайте МЧС сообщения об аварии и разливе топлива на ТЭЦ-3.

Как стало известно, 29 мая на официальном сайте 24.mchs.gov.ru было опубликовано сообщение о разгерметизации резервуара. В этом сообщении МЧС отчитался о ходе первых действий по устранению последствий аварии.

По сообщению министерства, к 14:43 29 мая на тушение пожара около ТЭЦ-3 привлекалось «в том числе от МЧС — 7 человек и 2 единицы техники». Однако, как отмечает ИА «Росбалт», впоследствии данное сообщение было полностью удалено с сайта.

Напомним, 3 июня в рамках совещания президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Красноярского края Александром Уссом способы информирования и реагирования власти на аварии такого уровня.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — задавал вопрос Путин.