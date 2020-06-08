Сепаратистское Косово 4 июня обзавелось новым правительством во главе с лидером «Демократической лиги Косово» Авдуллой Хоти. Предыдущее, которое под началом лидера победившей на последних парламентских выборах партии «Самоопределение» Альбина Курти продержалось всего 50 дней, ушло в отставку после вынесения вотума недоверия. Формально поводом для голосования о доверии правительству послужил тот факт, что Курти снял с должности министра внутренних дел Агима Велиу из-за его мнения о необходимости введения чрезвычайного положения в Косово ради борьбы с эпидемией коронавируса. На самом деле Курти опасался, что чрезвычайным положением воспользуется президент сепаратистского формирования Хашим Тачи для проведения силового переворота.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Косовский албанец

Но настоящую причину ухода Альбина Курти с поста премьер-министра Косово, скорее всего, надо искать в его настоятельном требовании, согласно которому стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии были заменены «принципом взаимности». Без полной отмены пошлин Белград не соглашается на возобновления переговоров с Приштиной, которые по представлениям Запада должны привести к подписанию финального соглашения о «нормализации отношений» — иными словами, к признанию Белградом независимости Косово.

Председатель «Унии албанцев в Сербии» Демо Бериша в интервью корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович анализирует шансы правительства Хоти добиться того, чего не смог добиться Курти.

Mf.rks-gov.net Авдулла Хоти

Новый премьер-министр так называемого Косово Авдулла Хоти 4 июня вступил в должность. Чего можно ожидать от его правительства, которое было сформировано не по результатам последних парламентских выборов, а по воле президента Хашима Тачи?

В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что новое косовское правительство было сформировано в сложных обстоятельствах. При этом я имею в виду не только пандемию коронавируса, но и тот факт, что главной задачей только что сформированного кабинета министров будет создание условий для подписания окончательного соглашения между Приштиной и Белградом.

За правительство Хоти проголосовал всего 61 депутат — от голосования воздержалась спикер парламента и член его партии «Демократический союз Косово» Вьоса Османи, а также Куйтим Шаля, который просто не захотел поддержать состав нового кабинета. Но, несмотря на это, в парламенте правительство Хоти получит больше поддержки, в том числе от оппозиционной «Демократической партии» Кадри Весели, которая проголосовала за недоверие предыдущему кабинету Курти, а также поддержала все важные законы, которые касаются будущего Косово.

Kuvendikosoves.org Вьоса Османи

Важно отметить, что это первое косовское правительство, которое сформировано на основании предварительных коалиционных соглашений с партиями «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная, «Инициатива для Косово» Фатмира Лимая и которое заручилось поддержкой Беджета Пацоли («Новый косовский альянс»), а также поддержкой партий нацменьшинств. Особенно интересно коалиционное соглашение, которое было подписано с партией косовских сербов «Сербский список».

В чем особенность этого соглашения?

Договоренность с партией «Сербский список» подразумевает два важных момента, оговоренных в четвертом пункте соглашения. Первый момент касается того, что «Сербский список» поддержит «Демократический союз», если он со своей стороны обяжется работать над созданием условий для возобновления переговоров с Белградом и для реализации Брюссельского соглашения. Это подразумевает формирование Сообщества сербских муниципалитетов. В четвертом пункте также подчеркивается, что коалиционные партнеры будут работать над достижением окончательного соглашения между Белградом и Приштиной.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Получит ли Сообщество сербских муниципалитетов серьезные полномочия или останется на уровне неправительственной организации, как того хотело правительство Рамуша Харадиная?

Коалиционные партнеры обязались реализовать Брюссельское соглашение, которое подразумевает, что Сообщество сербских муниципалитетов частично будет наделено полномочиями исполнительной власти, в том числе судебной. Так что это первый раз, когда албанская партия подписывает документ, который недвусмысленно говорит о реализации Брюссельского соглашения. Это в данный момент важно для сербской стороны.

Ожидаете ли вы, что Альбин Курти продолжит свою борьбу за власть на улице, учитывая тот факт, что у него большой опыт организации уличных протестов?

Альбин Курти самого себя лишил власти — он заплатил за свою неопытность. Все, чего он обещал не делать до прихода к власти, он сделал за те четыре месяца, пока находился во главе правительства. Он несколько раз нарушал конституцию Косово. В данный момент Курти — главный проигравший, так как представители его партии остались без должностей. Так что он уходит в оппозицию, но его линия поведения уже не будет прежней. Он уже заявлял об организации митингов. Тем не менее КФОР (миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM) еще месяц назад, в разгаре политического кризиса, выступил с недвусмысленным заявлением о том, что не допустит братоубийственной войны в Косово.

Курти не пришел, чтобы передать полномочия новому премьеру, и этого можно было ожидать от него, так как он неоднократно проявлял инфантильность в управлении государством и, будучи премьер-министром, занимался только второстепенными вопросами. Он не занимался главным — созданием условий для возобновления переговоров с Белградом. В тот момент, когда его коалиционный партнер потребовал от него продолжить переговоры с сербскими властями, он всеми правдами и неправдами пытался этого избежать, не обращая внимания даже на давление Вашингтона. Да, от Курти можно ожидать определенных инцидентов, но они не смогут поставить под угрозу безопасность в Косово.

Вы уже не раз говорили о том, что ключевой задачей нового правительства является подписание окончательного соглашения о «нормализации отношений» с Белградом. В какой срок эта задача может быть достигнута? Уже не раз в СМИ писали о том, что президенту США Дональду Трампу это соглашение помогло бы в предвыборной кампании, которая началась в Америке, — ему нужна какая-то, хоть и небольшая, внешнеполитическая победа.

Я на подписание соглашения смотрю как раз через призму президентских выборов в США. Дональд Трамп даже освободил своего спецпредставителя по переговорам Белграда и Приштины Ричарда Гренелла от всех других должностей, чтобы он полностью мог посвятить себя переговорам. Он уже проявил свои способности, когда в короткий срок привел Белград и Приштину к подписанию двух важных соглашений о сухопутном и авиасообщении. Этим Гренелл показал, что результат возможен, если он играет в переговорах роль посредника.

Также не стоит терять из виду, что США действовали самым непосредственным образом для того, чтобы добиться отставки правительства Альбина Курти.

Если бы все шло своим чередом, в Вашингтоне с 1 по 8 июля прошла бы небольшая конференция, на которой было бы достигнуто соглашение. Теперь правительство Косово сформировано, и возобновления переговоров можно ожидать в начале июля, а достижения соглашения в сентябре, перед началом финального этапа президентской гонки в США.

Я уверен, что Трампу нужна эта внешнеполитическая победа. США создали косовское государство, они являются его спонсорами. Мы видели, как Вашингтон для того, чтобы сменить Курти, отменил большие инвестиции в строительство теплоэлектростанции в Косово в размере $1,25 млрд. Затем американцы отменили помощь в размере $300 млн. Речь шла даже об уходе американских военных из Косово. Так что США, скорее всего, будут настаивать на подписании окончательного соглашения по завершении парламентских выборов в Сербии в июне и до президентских выборов в США в ноябре.