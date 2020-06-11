Оригинальная Xenoblade Chronicles вышла целых десять лет назад на Nintendo Wii — далеко не самой популярной домашней консоли в России. Из-за этого релиз «ролевого шедевра» от Monolith Soft прошёл мимо большинства наших соотечественников. А жаль — во всём мире приключения Шулка и его друзей уже давно оценили по достоинству: положительными отзывами от всех авторитетных игровых изданий и огромной народной любовью. Однако в мае 2020 года Nintendo всё же дала многим геймерам шанс наверстать упущенное. Встречайте версию Xenoblade Chronicles для гибридной консоли Switch: с улучшенной графикой, переработанным интерфейсом и дополнительной сюжетной главой.

Иван Шилов ИА REGNUM Xenoblade Chronicles

Первый запуск Xenoblade Chronicles: Definitive Edition встречает нас красочным роликом, который описывает историю появления местной игровой вселенной. Тысячи лет назад в бескрайнем океане два великих титана, Бионис и Мехонис, сошлись в великой схватке. Гиганты без устали обменивались ударами огромных мечей, тщетно пытаясь одержать победу в бою. Спустя множество дней им всё же удалось завершить противостояние, нанеся друг другу смертельные раны. Позже на безжизненных телах титанов зарождается жизнь. На Бионисе появляется цивилизация «хомов» — человекоподобных гуманоидов, а на Мехонисе — разумных механизмов «мехонов». Продолжая дело своих прародителей, обе расы начинают многовековую войну, которая и подводит игроков к событиям Xenoblade Chronicles.

Главный герой игры — молодой хом по имени Шулк. Как и подобает протагонисту любой японской игры, он внезапно оказывается избранным, которому суждено изменить привычный расклад сил в мире. Во время атаки мехонов на его родную колонию юноша становится обладателем Монадо — магического меча, который не только с лёгкостью крошит живые механизмы, но и позволяет своему владельцу ненадолго заглядывать в будущее. А значит, пора собрать команду из верных друзей и отправиться в опасное приключение через весь мир, чтобы раз и навсегда покончить с разногласиями и положить конец войне.

На протяжении всего путешествия геймеров ожидают встречи с интересными героями, десятки неожиданных поворотов сюжета, а также множество красивых открытых локаций — словом, всё то, к чему мы привыкли в современных японских ролевых играх. Торопиться в прохождении Xenoblade Chronicles не стоит, потому что контента в ней очень много. А желание «поскорее добить сюжетную кампанию» может обернуться пропуском наиболее интересных находок: важных строчек диалогов, скрытых сокровищ или особенно опасных противников. Конечно, это не Persona 5 с её 100 часами хронометража, но как минимум 70 часов реального времени на изучение Xenoblade Chronicles всё же выделить стоит.

В отличие от недавнего ремастера The Wonderful 101, улучшенная версия Xenoblade Chronicles действительно радует глаз. Проект получил «подтяжку лица», а стилистически многие герои стали сильнее походить на персонажей Xenoblade Chronicles 2 (плюс это или минус — каждый решит для себя сам). Анимации стали более плавными, мир более проработанным, а картинка яркой. По личным впечатлениям хочется отметить, что запускать Definitive Edition лучше в «стационарном» режиме консоли, подключив её к телевизору. Нет, играть в портативном режиме тоже можно, но так теряется львиная доля эффекта присутствия и ощущения масштаба — уж слишком много всего разработчики из Monolith Soft приготовили для геймеров, чтобы прятать это за маленьким экраном.

Помимо графики, в ремастере обновилась и музыкальная составляющая. Часть композиций напрямую перекочевала в Definitive Edition из оригинальной игры, другая же была записана заново. Причём переключаться между старыми и новыми треками можно прямо в меню настроек и таким образом самостоятельно выбрать более подходящий музыкальный фон для приключений Шулка и компании. Стоит отметить, что сравнить две версии саундтрека достаточно сложно, так они обе выполнены на высочайшем уровне и создают нужное настроение на время прохождения. Здесь, как говорится, «на вкус и цвет…».

Ценители сюжетной составляющей Xenoblade Chronicles будут рады ещё одному нововведению под названием Event Theater («Театр событий»). В этом особом режиме геймеры могут пересматривать все доступные кат-сцены и даже вносить в них различные изменения по своему усмотрению. Например, в наиболее напряжённые эпизоды можно будет добавить погодные осадки или вовсе изменить время суток. А героев при необходимости переодеть. Пожалуй, эта функция станет любимой у создателей различных «игрофильмов» на YouTube, потому что с её помощью можно будет почувствовать себя виртуальным режиссёром. Пускай и с минимальными полномочиями.

Помимо вышеуказанных изменений, Definitive Edition также приятно упрощает интерфейс игры, добавляет несколько новых уровней сложности, позволяет сыграть в дополнительную сюжетную главу (которую всё же рекомендуется запускать после полного прохождения оригинальной кампании), а также сильно увеличивает количество доступных предметов для персонажей. А вот нововведение, которого очень остро не хватает — это наличие перевода на русский. Как и другие японские RPG, Xenoblade Chronicles буквально «трещит по швам» от обилия диалогов и важных подробностей об устройстве мира, которыми будет невозможно проникнутся без должного знания иностранного языка. А жаль — от игры десятилетней давности, которая стоит почти четыре тысячи рублей, хочется ожидать хотя бы локализованных субтитров.

В остальном же улучшенная версия 2020 года — это всё та же Xenoblade Chronicles, покорившая мир ещё в 2010 году. В этой действительно большой и интересной игре можно провести множество недель, просто изучая мир и наблюдая за взаимодействием персонажей между собой. А история Шулка и его друзей — это увлекательная сказка, достойная получить полноценную экранизацию в виде полнометражного фильма или качественного аниме-сериала. Поэтому не стоит проходить мимо Definitive Edition — особенно если вы считаете себя ценителем японских RPG или хорошо владеете хотя бы школьным курсом английского языка.

Конечно, жаль, что обладатели PC и «старших» консолей снова не смогут приобщиться к богатой истории проекта, однако его выход на Switch — это уже огромный шаг навстречу современным геймерам.