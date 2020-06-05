Отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от приглашения президента СШАДональда Трампа принять участие в саммите Большой семерки, а также протест премьер-министра ВеликобританииБориса Джонсона против планов главы Белого дома допустить в число членов группы Россию подчеркивают то, насколько негативно в условиях пандемии и жесткости подавления массовых протестов стали рассматривать американское лидерство союзники Вашингтона.

Дональд Трамп

Реакция Меркель и других официальных лиц ЕС лишь в очередной раз доказывает, что союзники США сыты по горло тем, что страна дрейфует в сторону авторитаризма, отдаляясь от тех ключевых ценностей, которые всегда проповедовал Вашингтон. Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишетКит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.

«В каком-то смысле для Коммунистической партии Китая, Кремля и всех других неуверенных в себе жестких правителей это просто праздник», — заявил Саша Ломанн, эксперт по вопросам внутренней и внешней политики США в Немецком институте международных отношений и безопасности.

Китай с большой радостью ответил на критику Вашингтона, указав на расовую напряженность, протесты и жестокие репрессии в США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сочувствие американским гражданам, выступившим против «государственного гнета». Высказались даже в Венесуэле. По словам Ломанна, происходящее — «сокрушительный удар по имиджу Соединенных Штатов».

tasnimnews.com Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

На фоне сцен полицейской жестокости, нападок правоохранительных органов на репортеров, а также введения военнослужащих и военизированных формирований на улицы американских городов сильно пострадал и моральный имидж США. На протяжении десятилетий американским дипломатам с переменным успехом удавалось убеждать другие страны соблюдать такие принципы, как свободу печати и право на мирный протест. Сейчас же к подобным призывам США никто прислушиваться не будет.

«Произошедшее за последнюю неделю, возможно, является катализатором этой потери доверия к США, их традиционной роли «маяка надежды» и всех этих блестящих концепций», — продолжил Ломанн, отметив, что многие сейчас понимают, что Трамп не является какой-то аномалией реального курса Вашингтона.

«В европейских кругах происходит осознание. Многие начинают понимать, что на протяжении большей части прошедшего десятилетия жили, веря в идеализированный образ США», — добавил Ломанн.

Едва ли нынешние события стали тем, что развеяло иллюзии стран ЕС относительно США. И до протестов Трамп неоднократно подрывал уверенность европейского блока в американском лидерстве, выходя из важных международных соглашений и вводя пошлины на импорт ближайших союзников.

«Всё это происходит на фоне многих лет, в течение которых США действовали странным, с нашей точки зрения, образом», — заявила Лоранс Нардон, специалист по Северной Америке во Французском институте международных отношений.

«Я думаю, что мы в Европе уже давно разочарованы в Америке», — добавила она.

Безусловно, это уже не первый раз, когда под угрозой оказывается международная репутация Вашингтона. Стоит лишь вспомнить нативистскую миграционную политику, которую страна проводила в начале XX века, расовые противоречия, убийства, бунты и антивоенные протесты 1968 года и многое другое. Тем не менее нынешняя ситуация, по словам Роберта Зеллика, бывшего американского высокопоставленного дипломата, работавшего в нескольких республиканских администрациях, отличается очевидным вакуумом национального лидерства, которое могло бы встать над существующими противоречиями и предложить миру иное видение США.

«Многое зависит от того, как отреагируют Соединенные Штаты, а не только правительство, — как это было связано с Вьетнамом, Уотергейтом, убийствами, сожжением городов и различными экономическими спадами и кризисами», — указал Зеллик.

Пока Трамп, спрятавшись в бункере Белого дома, разжигал вражду между людьми, бывшие президенты США, такие как Барак Обама, Джордж Буш — младший и Джимми Картер, выступили с заявлениями, направленными на преодоление противоречий и на воссоединение страны. Особенно пристальное внимание за рубежом было приковано к заявлению Джо Байдена, который считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на пост главы Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Тем не менее наиболее значимым наследием правления Трампа для европейских наблюдателей стала непредсказуемость американской внешней политики, в рамках которой Вашингтон всегда поддерживал свободную торговлю, многосторонние институты, демократию и права человека. Умение Трампа, чьи решения тоже, возможно, будут отменены с приходом президента-демократа, в кратчайшие сроки поставить крест на наследии Обамы, посеяло сомнения и неопределенность среди союзников Вашингтона.

«Мы не можем по-настоящему доверять Америке, потому что обещания Америки столь же хороши, как и президент, который их дает, и тогда следующий может сказать что-то совершенно другое», — заявила Нардон.

Помимо протестов, репрессий и подрыва морального авторитета США, эта потеря доверия к тому, за что Вашингтон на самом деле выступает, заставила ЕС задуматься.

«У нас мало шансов вернуться к консенсусу, который преобладал в течение последних 70 лет», — сказал Ломанн.

По словам Ломанна, в результате внешнеполитический курс будет напрямую зависеть от того, какой президент будет приходить в Белый дом.