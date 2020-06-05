Израильская газета Israel Hayom выступила на днях с интригующим сообщением, которое подхватили и многие арабские издания, не симпатизирующие «сионистским захватчикам». В статье говорилось о том, что Израиль и Саудовская Аравия с декабря прошлого года при посредничестве американцев ведут секретные переговоры по вопросу о включении саудовских представителей в Совет исламского вакфа (IWC) на Храмовой горе в Иерусалиме.

Эдуард Хильдебрандт. Храм Святой Софии в Константинополе

Это было связано, во-первых, со «сделкой века» президента США Дональда Трампа и желанием израильского правительства распространить суверенитет на долину реки Иордан. А, во-вторых, с намерением дать отпор притязаниям Турции. «По словам одного высокопоставленного саудовского дипломата, еще несколько месяцев назад иорданцы, которые имеют особый и исключительный статус в руководящих структурах IWC, категорически возражали против любых изменений, — пишет издание. — Однако Амман изменил свою позицию на фоне интенсивного турецкого вмешательства в дела Восточного Иерусалима и особенно Храмовой горы». В какой-то момент «иорданцы решили в нарушение соглашений в Осло включить палестинских представителей в Совет исламского вакфа». Однако затем палестинцы «открыли двери для турецкого правительства», которое выделило «десятки миллионов долларов» от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поэтому Амман дал понять Израилю и США, что готов ввести представителей Саудовской Аравии в IWC при условии, что никто не будет оспаривать «исключительный статус на горе» Иордании, Эр-Рияд начнет вкладывать средства в работающие в Восточном Иерусалиме исламские организации, а также предпримет «дипломатическое давление», чтобы «изгнать турецкие исламистские структуры, действующие под эгидой Палестины».

Andrew Shiva Храмовая гора. Иерусалим

Вслед за этим другое израильское издание, Israel Today, заявило, что Эрдоган «не отказывается от своей мечты создать новую «Османскую империю» на Ближнем Востоке, несмотря на огромный экономический кризис в своей мусульманской стране». Анкару обвинили в попытках усилить влияние на арабское население Иерусалима, превратить их в исламистов и влезть в управление мечетью Аль-Акса. Сообщалось, что Турция «открыла новый исламский центр недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме», который отремонтировало Турецкое агентство сотрудничества и кооперации (TİKA). Этот центр контактирует с «арабами, которые имеет связи с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и благосклонно относятся к режиму Эрдогана». При этом идет «продвижение Османской империи посредством трансляции фильма об османском султане Абдул-Хамиде II, совершившем Геноцид армянского народа в начале прошлого века», а также показывается ролики с выступлениями президента Турции. В принципе, Эрдоган не в первый раз демонстрирует свое повышенное внимание к Иерусалиму. В марте прошлого года он говорил: «Когда Трамп объявляет Иерусалим столицей Израиля, а Голанские высоты — израильской территорией, Турция даст надлежащий ответ как временный председатель Организации исламского сотрудничества».

В этом году он повторил: «Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Аль-Кудс аш-Шариф (Храмовая гора — С.С.), священное место трех религий и наша первая кибла (точно установленное из любой точки земного шара направление в сторону священной Каабы в Мекке — С.С.), является красной линией для всех мусульман во всем мире». Странным выглядело здесь то, что Эрдоган обращался от имени «всех мусульман во всем мире». Ведь три величайшие святыни ислама — Мекку, Медину и мечеть Аль-Акса — Анкара никак не контролирует, и они не находятся на ее территории. Однако Турция не оставляет попыток заполучить хотя бы одну из них в свое распоряжение. И с этим связывает судьбу знакового христианского собора Святой Софии, ныне музея Айя-София в Стамбуле. Весь май сего года представители турецких властей делали загадочные намеки, давая понять, что 29 мая, в очередную годовщину захвата османами Константинополя, якобы будет объявлено о преобразовании Айя-Софии в мечеть. Конечно, такие разговоры ходят не первый день. Но сегодня политическая конъюнктура складывается таким образом, что Эрдогана сама судьба подталкивает к этому шагу, который неизбежно вызовет отрицательную реакцию во всем мире. Тем более множатся тревожные знамения, предвещающие исламизацию Святой Софии.

Djampa Израильский флаг над Иерусалимом

Когда глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорит, что «собор Святой Софии не имеет ничего общего с Грецией, он был завоеван Турцией и принадлежит Турецкой Республике», это не только о плохом состоянии отношений между Анкарой и Афинами. Это и о том, что Турция может стать новой Османской империей со своим «османским христианством», а Константинопольский патриархат — единственным легально существующим институтом православных подданных «султана», кооптируясь в правительство. Когда в марте 2019 года Эрдоган, выступая на митинге правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле, грозил превратить Айя-Софию в мечеть в ответ на признание Трампом претензий Израиля на Восточный Иерусалим и Голанские высоты, казалось, что это было сделано в рамках избирательной кампании по выборам стамбульского мэра, которую ПСР проигрывала. Сегодня в Турции выборов нет, но в Анкаре снова поднимают темы собора Святой Софии, с одной стороны, и Храмовой горы и мечети Аль-Акса, с другой. Складывается впечатление, что если Эрдоган не сможет утвердиться в этой третьей величайшей святыне ислама, то у него не останется другого выхода, кроме как в следующем витке избирательного цикла объявить об учреждении ограниченной нынешними турецкими границами «усеченной Османской империи» и «приватизации» христианского собора Святой Софии.