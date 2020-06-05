Выдвигаемые официальными лицами США и разного рода аналитиками утверждения, согласно которым Россия неоднократно нарушала Договор по открытому небу (ДОН), беспочвенны. Напротив, вопросы по соблюдению этого соглашения есть и у Москвы в адрес Вашингтона, пишет посол России в СШААнатолий Антонов в статье, вышедшей 4 июня в The National Interest.

aeroprints.com Российский самолёт, использующий по конролю Открытого неба

После недавно объявленного Вашингтоном решения о выходе из Договора по открытому небу Россия была обвинена как администрацией США, так и политическими аналитиками в систематических нарушениях этого соглашения. Россия не собирается оправдываться, отметил российский дипломат, указывая, что подходы Москвы подробно описаны в соответствующих комментариях МИД РФ и ряда российских чиновников. Вместо этого он считает необходимым еще раз попытаться привлечь внимание к значению договора с точки зрения стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе.

Mil.ru Анатолий Антонов

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Антонов указывает на то, что статья аналитика инвестиционного фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер в The Daily Signal, в которой та выразила критику российского курса, носила безосновательный характер и поэтому требует некоторого комментария. Москва, по словам посла, неоднократно показывала на конкретных цифрах, что утверждения о том, что Россия не полностью выполняет Договор по открытому небу, являются беспочвенными. В то же время, несмотря на абсурдность большинства обвинений, Россия всегда демонстрировала открытость к обсуждению вопросов, беспокоящих Вашингтон. Так, есть Консультативная комиссия по открытому небу — механизм, созданный в рамках ДОН специально для этих целей.

Со своей стороны, у Москвы также есть ряд жалоб на несоблюдение Вашингтоном некоторых положений договора. В частности, они связаны с обеспечением безопасности экипажей во время полетов над территорией США, введением ограничений на максимальную дальность наблюдательных полетов над Гавайскими и Алеутскими островами, а также на высоту полета для самолетов-наблюдателей. Разница в том, что Россия готова — и неоднократно демонстрировала это — находить взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров. Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от соглашения, которое, как, похоже, считают в США, связывает страну по рукам и ногам.

«Я приведу лишь один конкретный пример, который, с одной стороны, демонстрирует необоснованный характер обвинений США в отношении России, а с другой стороны, призван облегчить читателю понимание нашей точки зрения», — подчеркнул российский дипломат.

«Однако я хотел бы отметить, что военные эксперты, то есть те, кто профессионально занимается вопросами Договора по открытому небу, всегда могут найти поводы для высказывания обеспокоенности», — добавил он.

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135

Так, США заявляют, что Москва не разрешает американским самолетам совершать полеты над Калининградом. Технически верно это только отчасти. На самом деле полеты не запрещены, хотя в их отношении есть определенные ограничения. Дипломат подчеркнул, что страны-участницы могут проводить наблюдательные полеты над около 90% Калининградской области. В то же время США не разрешают российским самолетам летать над Аляской. В отличие от США, российские самолеты способны охватить только 3% территории Аляски.

«Так где же правда? Где здесь баланс интересов?» — задается вопросом посол.

За почти двадцать лет своего существования ДОН зарекомендовал себя как эффективный механизм укрепления доверия и сотрудничества между государствами-участниками, включая министерства обороны. До сих пор договор разрешал военным осуществлять полеты над соседними странами. Благодаря полетам страны-участницы могут быть уверенными, что против них не планируется никакой агрессии и не ведутся опасные военные действия. Таким образом, это соглашение помогает поддерживать прозрачность военной деятельности (прежде всего стран НАТО и России), способствует снижению напряженности и предотвращает неправильное толкование намерений каждой из сторон.

«Мы считаем, что договор все еще не потерял значимость. Важность этого канала профессионального обмена мнениями невозможно переоценить, особенно в то время, когда Россия и страны Запада испытывают недостаток доверия и диалога по вопросам военной безопасности», — указал Антонов.

Исключительная ценность ДОН также определяется тем фактом, что это одно из последних юридически обязывающих соглашений между ядерными сверхдержавами, способствующее взаимопониманию и прозрачности в условиях глубокого кризиса контроля над вооружениями.

Несмотря на то, что полезность договора очевидна почти для всех, решение Вашингтона не было неожиданным. Можно просто наблюдать тенденцию последних лет, когда международно-правовая база контроля над вооружениями и ядерного нераспространения постепенно разрушалась конкретной страной. Так, США вышли из Договора о противоракетной обороне в 2002 году, из Совместного комплексного плана действий в 2018 году, в прошлом году — из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь под вопросом будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вашингтон каждый раз использует одну и ту же схему: их односторонним действиям всегда предшествуют массовые пропагандистские кампании необоснованных обвинений против других, прежде всего России, в нарушениях того или иного соглашения. Такую же ситуацию можно наблюдать и в отношении ДОН.

Dmitry Zherdin Российский самолёт Ту-114ОН

Тем не менее есть небольшие различия по сравнению с Договором по ПРО и Договором о РСМД. В частности, ни один из близких — и не очень близких — союзников США не сделал таких же резких обвинений в отношении соблюдения Россией Договора по открытому небу, что означает, что подавляющее большинство участников не рассматривают нынешнюю ситуацию как критическую и не видят необходимости в расторжении договора. Даже на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в мае прошлого года поддержка действий США против международной безопасности была далеко не единодушной.

Таким образом, через шесть месяцев международное сообщество может оказаться в ситуации, когда государства НАТО (без США), не входящие в альянс страны Европы и Россия будут соблюдать Договор по открытому небу. Это означает, что они позволят осуществлять наблюдательные полеты над своими территориями. Но не США! Согласно некоторым источникам, в таких обстоятельствах Вашингтон будет готов разрешить своим союзникам использовать свои наблюдательные самолеты для сбора информации о российской территории. Нет сомнений в том, что союзники окажут услугу и поделятся фотографиями с США. Возникает резонный вопрос: что должна делать Россия в такой ситуации? Один известный аналитик, часто пишущий для The National Interest, дает дружеское предупреждение о том, что России лучше выполнить требования американского президента Дональда Трампа, иначе будет хуже.

Нынешняя ситуация требует, чтобы все серьезно задумывались о последствиях надвигающегося выхода США из ДОН. Нужны совместные скоординированные усилия, чтобы сохранить соглашение, которое важно для всех. Любой юридически обязывающий договор представляет собой тонкий баланс интересов, прав и обязанностей его стран-членов.

Какой бы ни была реальная причина для США отказаться от Договора по открытому небу, очевидно, что все стороны соглашения и международная безопасность в целом проиграют. Европейские союзники Вашингтона в полной мере осознают возросшие риски для стабильности на континенте, и большинство из них критикуют намерения Белого дома.

Россия, заключает Антонов, разделяет их озабоченность. Несмотря на то, что Москва, как и Вашингтон, обладает передовыми национальными техническими средствами (с помощью которых, в случае необходимости, Москва сможет восполнить большую часть данных, прежде собираемых по договору), Россия прежде всего ценит ДОН за его уникальную роль в качестве инструмента укрепления доверия и развития диалога. В сегодняшней нестабильной глобальной ситуации международное сообщество не может позволить себе разбазаривать такие соглашения, как Договор по открытому небу.