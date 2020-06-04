Как известно, благими намерениями дорога в ад вымощена. Мировые кризисы, похожие на ад земной, следующие один за другим или в разных сочетаниях, провоцируются самими людьми под благим предлогом прогрессивного развития человечества, усовершенствования цивилизации и общественного устройства. Причем каждый раз с глубоким научным обоснованием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифра и реальность

На реализацию мегапроектов тратятся огромные деньги, но нищета и голод на планете не исчезают. Да и в отдельно взятых государствах благая риторика далека от практических результатов в экономике и политике.

Природа не терпит пустоты

Пресловутая перестройка разрушила советское государство и обрушила экономику союзных республик, включая и Россию с ее огромными ресурсами. Благие намерения так и остались благими намерениями. Растоптав советское прошлое, прорабы перестройки за 30 лет так и не смогли определиться, в какое будущее мы идем. Собственные ориентиры у России потеряны с неизбежной утратой и даже конституционным запретом государственной идеологии и политических ориентиров в кутерьме безмыслия.

Хотя на самом деле это не так. Там, где нет своих идей, общественное сознание, включая элитарное, не пустует, наполняется чужой идеологией. Ученые обществоведы меняют позицию. Поэтому сегодня на Россию примеряют, как модную одежонку, цифровую экономику, цифровое государство, цифровую медицину, цифровое образование и прочую цифровизацию человеческого бытия, зародившуюся не в России. Да и сам заказчик, законодатель такой моды находится далеко за российскими пределами и вне любого государства, а вернее — над государствами.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Руины советского сельского клуба

Оказывается, человека, как личность и как организм, можно заменить его цифровой моделью — своеобразным симулякром, киборгом. Таким существом персонально, а также организованным в стадо, будет выгодно управлять с помощью искусственного интеллекта, который заменит все органы государственного управления на системные функционалы, то есть на алгоритмы вычислительных машин с самопрограммированием. Главными людьми в управлении станут не политики, а программисты, исполняющие волю хозяев денег. Что это? Фантазия или бред, скажете вы? Как бы не так! Процесс уже пошел.

Конечный итог такого эволюционного процесса — атомизация всего человечества, его разобщение с одновременной его цифровой интеграцией в единый вселенский организм с общим высшим нечеловеческим интеллектом. Каждый индивидуум, как клетка вселенского организма, получит запрограммированное в генах ощущение вечного счастья, лишится способности протестовать. Но когда это будет? И будет ли этот процесс идиллическим и безопасным?

На этот счет многие десятки лет существует философское мировоззрение под общим названием трансгуманизм. Оно включает в себя множество учений о преобразовании общества и природы. Созданы и действуют научные общества при университетах, учреждены даже политические партии с соответствующей наступательной идеологией. Есть они и в РФ. Но пока лишь по подобию масонских лож или «глубинного государства».

Одним из первых авторов этой философской доктрины был Збигнев Бжезинский, разрабатывая в 60-е годы разные программы для Римского клуба.

Любопытства ради обо всём этом подробно можно прочитать в интернете. Но практические вехи этой философии на законодательном уровне мы уже встречаем в повседневной жизни у нас в России.

Правительство провело оптимизацию экономики, здравоохранения, образования, социального страхования и прочих сфер ради роста благосостояния граждан на словах, а на деле никакой оптимизации не произошло в интересах простых граждан. И это подтверждает практика в условиях очередного кризиса, усложненного объявленной пандемией и так называемой самоизоляцией.

Со времен правления Горбачева, почетного члена Римского клуба, мы последовательно выполняем установки периодических докладов Римского клуба по «решению проблем человечества», которые заменили идеологию марксизма-ленинизма. Идеологи остались те же.

Цитата из к/ф «Вспомнить всё». Реж. Пауль Верхувен. 1990. США Симулякр

Ученая амбиция и цифровизация

Не раз приходилось слышать, что стремление к успеху есть то же самое, что и стремление к превосходству. Мотивация такого стремления обусловлена не только естественными законами выживания в конкурентной среде, в противоборстве с природой, но и внутренними личными амбициями. Амбиции подчиняют рациональный разум или разумность в достижении превосходства.

Амбиции мотивируют политиков к достижению абсолютной власти, у которой нет разумных пределов. Миллиардеры стремятся к неограниченному богатству, не испытывая особой нужды в удовлетворении материальных потребностей. Всем известно спортивное стремление к превосходству над соперником. Но есть еще научная амбиция, которую описать гораздо сложнее, чем любую из предыдущих. Тем не менее стремление к превосходству в науке есть.

Научная амбиция в обществоведении — это не только жажда познания мироустройства, его законов и процессов, но и утверждение истинности собственных знаний через общественную практику. А общественной практике предшествуют научные прогнозы и решения, принятые на их основе.

Однако тут есть одна особенность: на прогнозы можно влиять тем же амбициозным политикам и миллиардерам, формируя своеобразную конъюнктуру этих прогнозов в их собственных амбициозных целях. Такая особенность заставляет осторожно подходить к научным прогнозам, отличающимся от математических расчетов, поскольку в них может присутствовать как амбициозная ученая заинтересованность, так и материальная, а в худшем случае — и та и другая.

В свою очередь, те же прогнозы и решения всегда сопровождаются благой риторикой во имя развития или спасения общества — в зависимости от контекста. Да и сами прогнозы могут иметь разную интерпретацию в субъективных выводах.

Можно привести множество примеров из истории, когда научные открытия не только способствовали прогрессу, но и обращались против человечности. Один из них показательный — это результат достижений в области ядерной физики. С одной стороны, человечество получило источники неиссякаемой энергии, а с другой — появилась и нарастает угроза его самоуничтожения по ходу реализации других амбиций, политических и конкурентных, в экономике, ведущих к войне. Оружие массового поражения, как термин и данность, стали привычным в реалиях жизни.

Цифровизация может привести к тому же парадоксу благих намерений. Цифровые системы как инструмент технологических процессов в управлении и производстве в своем развитии могут стать орудием в руках более масштабных авантюристов, какими были Наполеон или Гитлер и их финансовые вдохновители. Наука без оглядки на последствия сделает свою амбициозную работу в этом направлении и даже сформирует благие цели своих достижений. Найдутся эффективные исполнители мегапроекта, а по существу — заказа хозяев денег.

Цифровизация систем связи, обработки и хранения информации, развитие социальных сетей и сопряжение их с традиционными СМИ привели к революционным переменам в информационном обмене, причем на всех уровнях коммуникаций и документального оборота, как на национальном, так и на мировом.

Первыми к этим переменам приспособились биржи и банки. За ними последовали военные и государственные структуры. В ходе перемен в системах информационного обмена появилась широкая потребность в программистах высокой квалификации и среди них возникла особая социальная группа профессионалов-программистов, которых стали называть хакерами, а в России —еще и «электрониками» в более широком смысле.

Поначалу хакерами называли отладчиков программного продукта. Но спустя время к ним стали относить взломщиков защищенных баз данных и информационных систем банков и частных корпораций. Появился и особый вид преступлений — киберпреступность.

А вместе с этим западные государства наряду с использованием частных военных компаний стали привлекать хакеров для ведения так называемой кибервойны в рамках более широкого понятия информационной войны. Эти же специалисты в силу своей уникальной профессии и практики стали использоваться государственными ведомствами для создания цифровых подсистем управления. Но хакерами их уже не называли, так как это слово приобретало негативный смысл. Зная свое дело в совершенстве, они теперь занимаются защитой информации.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Персональные данные

Хакеры иного рода на госслужбе в специальных подразделениях называются кибервоинами. Используют хакеров и частные компании в конкурентной борьбе за рынок. В РФ происходят те же процессы и особым спросом пользуются такие же специалисты.

Как и на Западе, в России власть столкнулась с необходимостью защиты информации от постороннего доступа. Причем защиты не только техническими средствами, но и кадровым отбором персонала, создающего и обслуживающего цифровые системы управления и базы данных.

Требования к надежности кадров в этой сфере такие же строгие, как к шифровальщикам. Но круг специалистов по программированию и обслуживанию программ гораздо шире, чем шифровальщиков, да и квалификация их более высокая — даже на уровне технического персонала. К тому же программисты склонны к корпоративной солидарности, чего практически не бывает у шифровальщиков.

Так уж сложилось, что продвинутые «электроники» мало сочувствуют простым юзерам, или «лохам в цифре». Профессиональные амбиции не позволяют опускаться до уровня «серых масс». И тогда в характере наиболее амбициозных и морально неустойчивых специалистов начинает проявляться фактор самоутверждения и конкурентного превосходства. Они постоянно стремятся извлечь выгоду из своего положения помимо официальной оплаты труда, что вполне закономерно для человеческой природы. Наверное, это становится главной причиной киберпреступности.

Поэтому нет никакой гарантии в защите баз данных и информационных систем от взлома и несанкционированного доступа к любой информации, включая личные данные граждан из электронных досье. Защита и ее взлом делаются одними специалистами. Взлом и копирование информации — это не карманная кража у ротозея. Это действия программиста высокого класса, способного внедриться на программном уровне в цифровые потоки информационных систем. Или действия квалифицированного специалиста из числа обслуживающего персонала, знающего, как обойти защиту. Красть информацию могут и пользователи баз данных.

Говорят, что мораль, нравственные и этические нормы должны удерживать образованных людей, особенно ученых, от неблаговидных деяний и от самой научной деятельности, противоречащей принципам гуманизма. Хотелось бы в это верить и видеть в жизни. Но это не так. В правовом государстве западного образца, провозглашенном в РФ, существенное значение имеют только законы и система права. И если безнравственность, аморальность вписываются в эти законы, то они не будут осуждаться или изживаться, а примут статус всеобщей нормы. Что и происходит в жизни под влиянием личных амбиций политиков, финансистов, ученых.

Москва задает моду в РФ

Руководство РФ старается вписаться в мировой тренд цифровизации в русле трансгуманизма или постгуманизма. Гуманизм переводится как человечность. Префиксы транс — или пост — говорят о том, что современная философская мысль выходит за рамки гуманизма и ориентируется на технологии в их развитии.

Теперь человек, а не бог, способен менять свою сущность и природу по собственной воле. Эта материалистическая идея подрывает религиозные основы и расценивается церковью как сатанинская. Сатана соблазняет людей особыми выгодами за счет технологий. Благие человеческие намерения приведут людей не к выгодам земного рая, а в ад. Это позиция церкви.

Ад в богословии описан более подробно, чем рай. Адские страдания — общепонятные, а понятие рая у каждого свое. Трансгуманизм обещает всеобщее счастье или земной рай каждому. Для этого надо сократить население Земли, по крайней мере, до одного «золотого миллиарда» и генетически изменить потребности каждого индивида, смысл его существования и границы самовыражения.

Коммунистическую идеологию по формированию нового человека теперь заменяют биотехнологиями, которые позволяют не только производить на мясо скот величиной с мамонта, но и менять пол человека и модифицировать его в однополое существо, воспроизводить его клонированием в нужном количестве при заданных качествах. Как видим, генномодифицированные продукты давно узаконены, и однополые браки на Западе стали не только моральной, но и правовой нормой.

Нанотехнологии открывают перспективу создания новых материалов с заданными свойствами. Это приведет к революции в самых разных областях производства от строительства, до мощнейших процессоров и наночипов. Правда, бериевские шаражки очень быстро добились результатов и оставили богатое научное и технологическое наследство потомкам, актуальное и в наше время. А вот о достижениях «Сколкова» и других наукоградов пока молчок, хотя по времени своего существования и объемам финансирования они обошли шаражки.

Цифровизация экономики и управления не только опирается на новые технологии, но и объединяет их в единую платформу всех преобразований мира. Эпоха политических партий и суверенных государств подошла к концу, так предрекают нам трансгуманисты.

В этом году с первого июля в Москве запускается в качестве эксперимента проект по созданию единого цифрового регистра или реестра данных на всех граждан от рождения до смерти. То есть в реестре будет электронная цифровая копия гражданина в виде досье с постоянным обновлением персональных данных. Собирать и обрабатывать эти данные будет система искусственного интеллекта.

Тут же появилась критика этого проекта с гуманистических и гражданских правовых позиций. По мнению критиков, осуществление проекта приведет к недопустимому ограничению гражданских прав и свобод. По сути, это дальнейшее развитие электронной слежки за гражданами, которая уже существует в Москве и в некоторых российских регионах на дорогах, на транспорте и в метро. Так называемое видеонаблюдение или видеофиксация распространены повсюду.

Сам проект получил статус федерального закона. И он будет осуществлен, несмотря ни на что, потому что в правовом государстве права и свободы определяются законом, и эмоции здесь неуместны. Вот уж где разгуляются хакеры!

В случае одобрения результатов эксперимента, федеральным законом электронный цифровой реестр будет распространен на всю территорию Российской Федерации и станет обязательным в системе учета населения. Государственный реестр частных предприятий и частной собственности уже существует.

Централизация власти и концентрация собственности базовых отраслей экономики с финансами в частных руках дают новый посыл после приватизации госсобственности в 90-х к превращению населения в ресурс крупного капитала и высшей бюрократии, отстраненного от общенационального достояния страны.

Реестровые граждане будут постоянно находиться под наблюдением искусственного интеллекта, с которым не поспоришь. Это нам продемонстрировали на примере так называемого «социального мониторинга» в условиях самоизоляции по алгоритму, разработанному в московской мэрии. Программисты выполнили поручение чиновников и даже гордятся найденным решением. Но не пожалели при этом больных людей, зараженных коронавирусом, которых круглосуточно мониторил искусственный интеллект по мобильной телефонной связи.

Еще один пример. Сайт услуг московской мэрии неудобен в пользовании. Он скорее ориентирован на сбор персональных данных через личный кабинет, чем на выполнение своих функций на понятном простому пользователю языке операций.

Есть сомнения и в электронной медицинской карте в условиях тех реформ, которые произошли в системе здравоохранения. По намерениям все это делается ради здоровья граждан. Но узкая специализация врачей и работа их строго по методикам-протоколам Минздрава вряд ли улучшает качество лечения пациентов методами цифровой медицины. Зато позволяет искусственному интеллекту производить цифровую отбраковку граждан по здоровью и материальному состоянию. Это вдобавок к последней пенсионной реформе.

После оптимизации образования до уровня болонской системы оно само по себе стало услугой по формированию у учащихся неких минимальных прагматичных компетенций для рынка труда, а не широких базовых знаний. Чтобы реализовать свои более высокие способности, учащемуся приходится использовать дополнительные источники знаний за отдельную плату. Расходы государства на образование минимизируются. Кому это выгодно? Гражданам или хозяевам денег?

Цифровая экономика и оцифровка общества выдвигают требование перевода денежных расчетов населения в обезличенную форму. Пользоваться кредитными карточками удобно, хотя не всем и не везде. Но постепенно бумажные деньги уйдут в прошлое, как золотые и серебряные монеты. И главная причина не в удобстве расчетов.

Денежные расчеты с помощью кредитных карточек позволяют легко вести учет личных доходов и расходов каждого гражданина, фиксируя их объем и адресность в электронных персональных досье общего реестра граждан. В случае необходимости кредитная карта и банковские счета гражданина могут без суда блокироваться по определенному алгоритму искусственным интеллектом, осуществляющим мониторинг реестровых граждан, то есть учтенного в общем реестре населения.

Что касается киберпреступности в банковских и торговых сетях, то она развивается количественно и методологически в существующих системах. А что произойдет дальше, когда цифровизация экономики и управления будет иметь более широкие масштабы?

Московские начинания и их внедрение в жизнь всей страны не остановить. Так сложилось исторически. Кремлевские и столичные прозападные новаторы, как говорится, в один клик совершают революции, отвергая прошлый опыт и прерывая преемственность поколений. По-прежнему догоняем и даже стараемся обогнать Америку, отказываясь от исторического опыта.

Россия становится очень сплоченной и управляемой страной в обстановке каких-либо угроз типа нынешней пандемии. И это ее свойство может привести к новым радикальным переменам, следуя благим намерениям вдруг откуда-то появившихся велеречивых лидеров, якобы знающих верный путь к всенародному благополучию и счастью.

Опыт перестройки забывать нельзя. Антисоветской демагогией в угоду цивилизованной демократии в один клик было уничтожено государство, созданное и сохраненное величайшим трудовым напряжением и жертвенностью наших предков. Народ поверил авантюристам из высшего руководства СССР и РСФСР, не имевшим конкретной программы реформ. Экономические и технологические связи были уничтожены ради обещанной Западом интеграции самодостаточной и суверенной России в мировую экономику.

Но на деле урезанная экономика РФ оказалась в большей рыночной изоляции, чем это было с экономикой СССР, а суверенитет можно назвать относительным из-за западных санкций и зависимости от состояния мировой финансовой системы, оттока капитала за рубеж.

Теперь России предлагается оцифроваться ускоренными темпами, чтобы «не отстать навсегда от мирового цивилизованного сообщества». Ученые амбиции подстегивают процессы трансгуманизма. Не ошибиться бы в очередной раз. Проблему с мусором не решили, а за искусственный интеллект взялись с былым советским энтузиазмом.