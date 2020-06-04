По сообщениям украинских СМИ, в Киеве анонсировали грандиозную программу полного перевооружения военно-воздушных сил (ВВС) страны к 2035 году. Согласно этим данным, до 2025 года Украина должна определиться с типом новых самолётов для своих ВВС, закупить установочную партию (6−12 самолётов) и начать их опытную эксплуатацию. Основных претендентов на роль украинского «самолёта будущего» два — шведский истребитель JAS-39 Gripen и истребитель американского производства F-16 последней модификации Block-70/72. В дальнейшем планируется осуществлять закупки новых истребителей темпом в 6−12 самолётов год, а начиная с 2030—2035 года и до 8−12 самолётов ежегодно. К моменту завершения данной программы в составе ВВС Украины не должно остаться старых самолётов. На данный момент это, конечно, весьма условное видение программы перевооружения ВВС Украины, но, похоже, что в Киеве стали уже всерьёз задумываться о реальном перевооружении своей авиации, тем более что необходимость в этом назрела очень давно. Но являются ли украинские планы реалистичными или это больше мечты генералов?

Бумажный самолётик

Ernst Vikne Истребитель JAS 39 Gripen

В настоящий момент Украина располагает весьма многочисленными ВВС. Украинские боевые самолёты сведены в 7 бригад тактической авиации, которые по штату состоят из 2−3 эскадрилий (12 самолётов). В последние годы информация о численном составе украинской боевой авиации носит закрытый характер и о точном количестве боеготовых самолётов можно судить лишь с определённой погрешностью. В истребительных авиабригадах в лётном состоянии находится до 7 эскадрилий истребителей Су-27 и МиГ-29 (порядка 35−40 Су-27 и 40−45 МиГ-29). Численность боеспособных штурмовиков Су-25 оценивается немногим более 30 единиц, а боеспособных фронтовых бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР и вовсе в 14 единиц.

Pritishp333 Истребитель F-16 Block-70/72

За время, прошедшее с начала боевых действий на Востоке Украины, уровень боеспособности украинских ВВС очень значительно вырос. Удалось отремонтировать и вернуть в строй большую часть самолётов, которые номинально числились в составе авиационных соединений, но де-факто находились в нелётном состоянии (до 2014 года в таком состоянии пребывала большая часть парка украинских самолётов). Впрочем, степень исправности авиапарка зачастую сильно разнится — какие-то самолёты прошли капитально-восстановительные ремонты на авиаремонтных заводах (АРЗ) и частичную модернизацию, а какие-то просто восстановлены до лётного состояния силами технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) авиационных соединений.

Однако, при столь позитивном росте большинства показателей ВВС Украины сталкиваются с целым рядом очень серьёзных проблем, которые характерны и для прочих родов войск украинских вооружённых сил. Главной проблемой является очень сильное устаревание авиапарка. Несмотря на то, что при ремонте на авиаремонтных заводах украинские самолёты подвергаются частичной модернизации, она носит ограниченный характер — заменяются лишь системы связи, навигации, незначительно меняется приборное оборудование и т.д. Однако такая скромная модернизация только незначительно повышает боевые возможности, и прошедшие её самолёты остаются в плане боевых возможностей на уровне конца 1980-х, когда и были произведены. Более серьёзные программы модернизации, которые разработаны для украинских самолётов, также далеко не в полной мере отвечают современным требованиям. Так, например, новейший вариант модернизации украинских истребителей Су-27 — Су-27МУ2, по сути, соответствует российским Су-27СМ, которые проходили модернизацию в 2005—2006 годах. Ограниченные возможности предприятий украинского ВПК не позволяют кардинально повысить возможности бортового радиоэлектронного оборудования модернизируемых самолётов и оснастить их современным авиационным вооружением. В то же время технологический разрыв между ВВС Украины и российскими ВКС, противодействие которым является главной задачей украинской авиации и сил ПВО, неуклонно возрастает. Ещё более серьёзным следствием большого возраста авиапарка является малый остаточный ресурс украинских самолётов. Притом что у истребителей Су-27 и МиГ-29 он был изначально небольшим (2−2,5 тысячи лётных часов, что значительно меньше, чем у большинства самолётов стран НАТО), особенно у их первых серий, которые и поступали по большей части в соединения на территории Украинской ССР. Уже после 2025 года прогнозируется стремительное выбивание парка украинских ВВС по естественным причинам, учитывая, что уже сейчас часть самолётов эксплуатируется по техническому состоянию. В этих условиях замена имеющихся боевых самолётов для Украины принимает критически важное значение.

Ministry of Defense of Ukraine Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВС Украины

Озвученная украинским военным руководством программа перевооружения ВВС крайне амбициозна с точки зрения текущих украинских реалий. Так, её суммарная стоимость оценивается в 320 миллиардов гривен. Из них 200 миллиардов планируется выделить на закупку новых самолётов, что составляет по текущему курсу около 7,5 миллиардов долларов. Для сравнения 200 миллиардов гривен — это весь бюджет украинских вооружённых сил за 2019 год. Впрочем, часть из указанных средств украинское руководство планирует получить в рамках помощи от партнёров из стран НАТО. При этом планируется, что к 2035 году ВВС Украины должны иметь 4 бригады тактической авиации, укомплектованные новыми самолётами, причём имеющиеся ударные самолёты должны полностью заменить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Airwolfhound Истребители -перехватчики Су-27 ВС Украины

Попробуем оценить потенциальные масштабы закупок в рамках планируемых в рамках вышеуказанной суммы. Стоимость контракта на поставку 36 истребителей JAS-39E Gripen для ВВС Бразилии, заключённого в 2014 году, составила 5,4 миллиарда долларов. Однако, более вероятным претендентом на роль украинского «истребителя будущего» выглядит американский F-16V, особенно при условии, что часть средств на реализацию программы будет выделена в рамках помощи от стран НАТО. Тем более что США всячески вытесняют Швецию с авиационного рынка стран Восточной Европы, несмотря на множество достоинств и конкурентных преимуществ Gripen. За последние два года Словакия и Болгария в рамках обновления своих ВВС подписали с США контракты на поставку 14 и 8 истребителей F-16V соответственно, которые должны заменить имеющийся парк уже устаревших МиГ-29 советского производства. В первом случае стоимость контракта составила 1,8 миллиардов долларов, а во втором — 1,2 миллиарда долларов. В данные суммы, помимо самих самолётов, входит стоимость подготовки лётного и технического состава, поставки авиационного вооружения и т.д. Таким образом, если средства на перевооружение ВВС будут выделены в планируемом объёме, то Украина может рассчитывать получить 4−5 эскадрилий новых истребителей, которые и составят основу её ВВС.

Ministry of Defense of Ukraine Штурмовик Су-25 ВС Украины

Несмотря на очевидное сокращение ВВС Украины, возможности их истребительной компоненты существенно возрастут. В то же время закупки БПЛА едва ли смогут компенсировать отсутствие современных ударных самолётов. Кроме того, спустя 5−10 лет достигнут предельных сроков эксплуатации практически все имеющиеся у Украины Су-25 и Су-24, в то время как адекватной замены им не предвидится даже в перспективе.