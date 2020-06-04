Мне уже неоднократно задавали вопрос, не может ли внесенная самим президентом РФ Владимиром Путиным оговорка в поправке к Конституции о запрете отчуждения российских земель о допустимости демаркации, делимитации и редемаркации границ быть использована при территориальных уступках, например, Курильских островов Японии. Так как я уже давно не принадлежу к властным структурам и не имею допуска к соответствующим документам, отсылаю спрашивающих к заявленной позиции по этому вопросу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Mid.ru Мария Захарова

Отвечая на запрос ИА REGNUM, г-жа Захарова, в частности, заявила: «В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в российско-японских отношениях со времени окончания Второй мировой войны сохраняется проблема мирного договора. Именно по ней, а не вопросам демаркации или делимитации ведутся переговоры в соответствии с договоренностью на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 г. на основе Совместной декларации 1956 г.

…Как мы неоднократно отмечали, в том числе в ходе переговоров с японской стороной, первоочередным шагом к урегулированию данной проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами».

Kremlin.ru Владимир Путин

Одним из оснований для направления запроса была публикация в японском издании «Тоё кэйдзай» ранее отбывшего тюремный срок за финансовые махинации с государственными средствами бывшего сотрудника МИД Японии Масару Сато, ныне именующего себя «писателем». На страницах этого издания он убеждал японского читателя в том, что Токио достаточно будет требовать, чтобы Россия «вернула острова Хабомаи и Шикотан на основе Советско-японской декларации», и для этого останутся-де возможности даже после изменений в Конституции. В своем ответе Мария Захарова отметила, что указанная «публикация издания «Тоё кэйдзай» не имеет под собой каких-либо оснований».

Однако попытки представить оговорки по поводу «демаркации, делимитации и редемаркации» как лазейку для отторжения Курил в пользу Японии продолжаются. Так, в опубликованном Московским центром Карнеги переводе статьи доцента японского филиала в Токио американского университета Темпл Джеймса Брауна, обычно представляемого как аналитика, специалиста по японско-российским отношениям, утверждается ни много, ни мало следующее: «Источники в президентской администрации сообщили японским СМИ, что Японии не о чем беспокоиться, потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы».

Так кому верить — Марии Захаровой или Джеймсу Брауну? Хотя, честно говоря, мне бы хотелось верить губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, который после выдвижения инициативы включения в Конституцию запрета не только на передачу российских территорий, но и на переговоры об отчуждении наших земель заявил: «Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов».

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

И все же вопросы остаются. Думаю, не грех было бы МИД РФ пояснить, для каких случаев министерство попросило президента Путина вписать в поправку допущение изменения границ под видом демаркации и делимитации. Глядишь, и японские аналитики успокоились бы и перестали «наводить тень на плетень». Да и, прямо скажем, с этими оговорками как-то не получается реализовать поддержанный Путиным призыв актера Владимира Машкова: «Отдавать — нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно!».