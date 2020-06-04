Бывший премьер-министр Японии, а ныне министр финансов и вице-премьер Таро Асо уже назвал токийскую Олимпиаду — 2020 «проклятой». И подвел под свое определение «базу», утверждая, что раз в 40 лет с летними Олимпиадами возникают проблемы из-за проклятья. Игры 1940 года в Токио были отменены из-за войны, Игры 1980 года в Москве бойкотировали США и другие страны, Игры-2020 в Токио уже перенесены и могут не состояться вовсе из-за коронавируса. «Эта проблема возникает каждые сорок лет — проклятая Олимпиада. Это факт», — цитирует политика Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио. 2020

Похоже, перенесенная на 2021 год Олимпиада в японской столице, действительно, может не состояться. Ибо вирусологи считают, что к следующему лету ситуация с коронавирусом будет находиться на разных стадиях распространения и заражения. Где-то с ним справятся, а какие-то страны будут охвачены эпидемией. Это поставит спортсменов в неравные условия и в целом затруднит проведение такого масштабного международного мероприятия, отмечает агентство Bloomberg. И приходит к выводу, что если же Токио будет проводить Олимпиаду следующим летом, тогда придется тестировать на COVID-19 спортсменов из более чем 200 стран, а также применять карантинные меры. Осуществить такой «логистический процесс» невозможно, полагают ученые. Вирусологи не исключают, что миру потребуется не менее двух лет, чтобы сдержать вирус.

Подобные прогнозы не на шутку переполошили японское правительство во главе с Синдзо Абэ и губернатора Токио Юрико Коикэ, которые рассчитывали, что успешное проведение токийской Олимпиады, кроме всего прочего, даст им политические очки и позволит осуществить мечту любого японского политика «оставить след в истории». Во всяком случае, не имея других заметных достижений, премьер-министр Абэ рассчитывал на то, что триумфальное проведение Олимпиады в Токио будет связано с его именем. Однако вероятность реализации этих расчетов ныне всерьез подвергается сомнению.

Olympic.org Синдзо Абэ и олимпийский комитет

Понимая, что провести Олимпиаду в полном объеме с приездом в японскую столицу множества болельщиков и туристов со всего мира едва ли удастся, правительство Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио в попытке хоть как-то спасти ситуацию рассматривают вариант упрощенного проведения Игр. Об этом сегодня журналистам рассказала губернатор Коикэ. «Мы хотели бы рассмотреть различные варианты, среди них есть рационализация и упрощение формата. При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан», — заявила Коикэ.

Ссылаясь на японскую газету «Иомиури», ТАСС сообщает, что власти страны нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставляет их рассматривать и вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Рассматривается вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Как известно, из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпиада в Токио была перенесена на год, и теперь ее проведение намечено на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Однако фактическое признание японскими властями своих опасений по поводу ситуации и в следующем году дает основания сомневаться в проведении Олимпиады в Токио вовсе. Ибо переносить ее еще раз Международный олимпийский комитет (МОК) отказывается.

Olympic.org Токио 2020, Эстафета Олимпийского огня

«Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не может позволить себе более длительную отсрочку, чем до следующего лета. Перенос Игр — гигантское мероприятие как для оргкомитета, так и для страны в целом.

Прежде всего, нужно обеспечить доступность Олимпийской деревни и всех спортивных объектов. Тысячи людей должны будут продолжать работать. Все партнеры, спонсоры, региональные и местные органы власти должны объединиться. Отсрочка повлечет за собой ограничения и компромиссы для всех сторон.

Что, если летом 2021 года пандемия еще будет продолжаться? Мы будем следовать мерам по управлению рисками и смягчению их последствий, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для массовых мероприятий.

Мы будем и впредь следовать тому принципу, который до сих пор лежал в основе всех наших решений, — проводить Олимпийские игры только в безопасных условиях для всех участников. Мы твердо намерены следовать этому и в будущем», — говорится в заявлении МОК.

И это, безусловно, верный и непременный принцип проведения столь массовых спортивных мероприятий мирового уровня.