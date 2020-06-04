В 1988 году, во время встречи с премьер-министром ИндииРадживом Ганди тогдашний председатель КНРДэн Сяопин выразил несогласие с тезисом, согласно которому следующий, то есть XXI, век станет азиатским столетием. Прошедшие с тех пор более 30 лет доказали прозорливость бывшего китайского лидера. Безусловно, Азия на сегодняшний день — самый быстроразвивающийся регион на планете, но становление нынешнего столетия как времени непререкаемого лидерства стран Азии нельзя считать ни неизбежным, ни предопределенным, пишет премьер-министр СингапураЛи Сянлун в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги США и Китая

Процветание Азии стало возможным благодаря Pax Americana — американскому миру, сложившемся после Второй мировой войны и создавшему особенно благоприятные условия. Теперь же из-за осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином под вопросом остаются глубокие вопросы относительно будущего Азии и параметров нарождающегося мирового порядка. Приведет ли новая конфигурация к большему процветанию или станет причиной нестабильности, будет зависеть от того, какой выбор сделают США и Китай. Обе державы должны определить принципы сосуществования, благодаря которым они смогут конкурировать в отдельных областях, не позволяя этой конкуренции отравлять взаимодействие в других.

Переговоры США и КНР в Осаке. 28.06.2019

Попытки Вашингтона сдержать Китай с помощью его изоляции чреваты долгосрочным конфликтом, который поставит под вопрос наступление азиатского столетия, о котором там много сказано.

США и Китай стоят перед фундаментальным выбором: Вашингтон должен решить, представляет ли для него Пекин экзистенциальную угрозу и нужно ли сдерживать его всеми возможными методами, или же можно признать, что КНР — полноценная сверхдержава. Во втором случае США необходимо разработать такой китайский курс, благодаря которому обе страны смогут участвовать в продуктивном сотрудничестве и не позволять соперничеству отравлять взаимоотношения. Было бы идеально, если бы подобное соперничество происходило в рамках многосторонней структуры правил и норм, с которыми все стороны согласны.

США, скорее всего, будет непросто встать на этот путь, особенно если учесть то, что в Вашингтоне всё сильнее уверенность в провале попыток взаимодействия с Пекином и всё громче звучат голоса, призывающие к более жесткому подходу к КНР для сохранения интересов США. Тем не менее, как бы ни было сложно для США, страна должна предпринять шаги к тому, чтобы пойти чаяниям КНР навстречу в существующей системе международных норм и правил. В рамках этой системы страны вынуждены поступать более ответственно и сдержанно, при этом между ними более надежно формируется доверие, удается избежать конфликтов и создаются более безопасные и стабильные условия как для сотрудничества, так и для соперничества.

Если США вместо этого решат пойти на сдерживание роста КНР, этот шаг будет чреват многолетней конфронтацией, которая из-за мощи обеих стран едва ли закончится так же, как закончилась прошлая холодная война — «мирным» коллапсом одной из них.

Джордж Буш и Михаил Горбачев

Со своей стороны Китай может посчитать, что благодаря своей экономической мощи он может проводить свой курс без оглядки на других. Такой подход будет сопряжен с напряженностью отношений КНР с другими странами. Он уже ставит крест на попытках Пекина с помощью инструментов мягкой силы создать себе положительный образ. Напротив, Китай мог бы признать, что он больше не бедная и слабая страна, и понять, что мир ожидает от него большей ответственности.

Так, он больше не может рассчитывать на «щедрые условия», на которых он был принят в ВТО в 2001 году. Развитый и экономически мощный Китай должен не только соблюдать правила и нормы международного сообщества, но и брать на себя большую ответственность за поддержание и совершенствования миропорядка, благодаря которому и произошло процветание страны. Там же, где правила и нормы больше не соответствуют заявленным целям, Китай должен совместно с США и другими странами определять параметры нового взаимодействия.

Стратегический выбор, который сделают Соединенные Штаты и Китай, будет определять контуры формирующегося глобального порядка. Конкуренция крупных держав является вполне естественной. Настоящим испытанием для них станет способность находить точки соприкосновения, от чего будет зависеть, сможет ли человечество добиться прогресса в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, распространение ядерного оружия и распространение инфекционных заболеваний.

Борьба с Эболой. Африка

Пандемия COVID-19 является ярким напоминанием о том, как важно, чтобы страны работали вместе. Для инфекций не существует национальных границ, и международное сотрудничество крайне необходимо для того, чтобы взять под контроль пандемию и уменьшить ущерб мировой экономике. Даже при лучших отношениях между Соединенными Штатами и Китаем коллективный ответ на COVID-19 был бы чрезвычайно сложным. К сожалению, пандемия усугубляет соперничество США и Китая, усиливает недоверие, единоличие и взаимные обвинения. Стоит ждать его обострения, если пандемия станет главной темой президентских выборов в США. Можно только надеяться, что из-за всей серьезности нынешней ситуации верх смогут одержать разумные рекомендации.

Тем временем азиатские страны полностью заняты тем, что справляются с пандемией и многими другими препятствиями на пути улучшения жизни своих граждан и создания более безопасного и процветающего региона. Их успех — и перспектива азиатского века — будет во многом зависеть от того, смогут ли Соединенные Штаты и Китай преодолеть свои разногласия, построить взаимное доверие и конструктивно работать для поддержания стабильного и мирного международного порядка. Это фундаментальная проблема нашего времени.