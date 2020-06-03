Власти от экономистов РАН нужны не смутные прогнозы, а решения проблем
Вчера, 2 июня 2020 года, правительство РФ представило свой общенациональный план по восстановлению экономики.
Этому предшествовала большая работа со специалистами, экспертами в области экономики, учёными, в том числе и из Российской Академии наук (РАН).
В конце мая РАН развернула бурную деятельность по заслушиванию докладов своих учёных, организовав в онлайн-формате Московский Академический экономический форум, а также ряд круглых столов, посвященных постпандемической экономике.
В частности, 25 мая прошло онлайн-собрание на тему: «Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса». На нём молодой член-корреспондент РАН Александр Широв представил свой доклад по модели экономики для оценки последствий кризиса.
То, что в России есть учёные, занимающиеся моделированием экономики, делает государству огромную честь, тем более если эти учёные молоды, талантливы и ставят служение людям выше своих амбиций. Однако присмотримся к модели профессора Широва пристально и беспристрастно.
Моделирование экономики — процесс серьезный, требует глубокого научного подхода, знаний специфики отраслей и объективных законов экономического развития. Оно предполагает сборку всех экономических процессов (от строительства и запуска крупного металлургического предприятия до оплаты коммунальных услуг, от подготовки к полёту в космос до перевода денег с карты на карту и т.д.) в единую имитационную модель, позволяющую рассчитать траекторию достижения к поставленной цели.
Посмотрим, как справляется с данной задачей профессор Широв.
Он начинает свои рассуждения с понятия «радикальная неопределённость», что позволяет ему увести нас от цели, соответственно, обозначить траекторию движения в хаос.
Позвольте, кажется тема собрания высокоуважаемых учёных — это моделирование экономики. То есть речь должна идти о создании модели экономики, которая позволит двигаться нам вперед, к увеличению благосостояния граждан. Причём же здесь неопределенность и прогнозирование?
Оказывается, согласно теории профессора Широва, прогнозы — основа основ устойчивого экономического развития. А прогнозам предшествуют оценка и анализ.
Итак, для принятия решения о снятии карантинных мер предлагается использовать медицинские данные. И снова за набором фраз не видна экономика. Не видно её и за описанием необходимых мер в период карантина, когда, согласно Александру Широву,
Насколько мы понимаем, правительство РФ ждет от ученых конкретных шагов и моделей, которые помогут снизить последствия тяжёлой эпидемиологической ситуации и свести эту ситуацию на нет, а не констатировать факт наличия эпидемии и не строить прогнозы в зависимости от развития неконтролируемого распространения инфекции. То есть никаких мер правительству со стороны Широва предложено не было и не будет, а предлагаются услуги по прогнозированию будущего, которое «не знает никто», и оценки действий правительства в условиях этого неизвестного будущего.
Оценить действия правительства может каждый житель государства — сопоставив уровень цен на продукты и оценив свои возможности по оплате лечения, обучения, отдыха и досуга. Тут уж, как говорится, к гадалке ходить не надо. А уж тем более в РАН — слишком дорого обходятся налогоплательщику и сами учёные-прогнозисты, и содержание институтов, в которых они работают.
Но интересно другое, как научными сотрудниками и членами-корреспондентами РАН становятся экономисты, которые в своих научных докладах заявляют, что кризис нельзя оценивать «макроэкономическими мерами или моделями (ни мерами, ни моделями в принципе ничего нельзя оценить, для этого существуют макроэкономические индикаторы — прим. Автора), потому что макроэкономические индикаторы — это про то, как будут вести себя домашние хозяйства, а этот кризис показал, как ведут себя отрасли».
Несмотря на то, что профессор Широв говорит о невозможности «измерять и считать» кризис с помощью моделей, он, не находя в том противоречия, все-таки предлагает использовать некие макроструктурные модели, «то есть модели, которые описывают не только динамику, но и динамику одного из секторов экономики, которые учитывают прямые и обратные связи».
И далее Широв приводит пример, прямых и обратных связей:
В предлагаемой примитивной цепочке видна только прямая связь, где же обратная?
Так и не дав пример обратной связи, профессор из РАН продолжает:
Стоило ли столько лет корпеть над учебниками, статьями и монографиями для того, чтобы в конце мая 2020 года сделать вывод, который сделал каждый владелец малого и среднего бизнеса в конце марта 2020 года, во время старта мер по предотвращению распространения COVID-19? А жить нужно, не принимая данность, а постоянно изменяя её в лучшую сторону — так нам говорит наука.
Что касается учебников, то господин Широв выпустил один такой в прошлом году в соавторстве с Саяповой А. Р. и под названием «Основы метода «затраты-выпуск».
В учебнике, даже при первом прочтении бросаются в глаза очевидные ошибки.
Во-первых, авторы базируются на концепции системы национальных счетов, которая в последнее время подвергается серьёзной критике со стороны учёных и в состав экономического производства которой включаются все отрасли непроизводственных услуг наравне с отраслями материального производства, что приводит к искажению макроэкономических показателей из-за содержания в них повторного счёта.
Во-вторых, предлагаемый для измерения и наглядного представления реального взаимодействия экономических субъектов межотраслевой баланс, по мнению авторов, помогает понять, как на самом деле функционирует экономическая система.
Здесь все перевернуто с ног на голову: межотраслевой баланс — это всего лишь таблица, которая показывает существующие межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. Она не может помогать в понимании этих связей, она строится на этом понимании. На самом деле экономическая система функционирует по объективным экономическим законам (ОЭЗ), для этого их достаточно знать, а настоящий, работающий и грамотный межотраслевой баланс строится для моделирования экономики, отвечающей требованиям этих ОЭЗ. Но, скорее всего, авторам учебника, использующим в своих трудах метод посмертного анализа экономики, не очень нужны знания ОЭЗ, ибо, как настоящие специалисты по прогнозированию, они уверены, что будущее неизвестно.
В-третьих, в учебнике приведены задачи и формулы для решения уравнений, что напоминает скорее учебник алгебры для старших классов. Для решения экономических задач в условиях динамики экономических взаимосвязей необходимы алгоритмы, а в учебнике приводятся уравнения, которые необязательно будут иметь решения — отсюда появляется неустойчивость таких решений, либо их неправильность. Яркий пример такой ошибки встречается в разделе 3: приросты выпуска продукции могут быть отрицательными, но направляемые на производство капитальные вложения — никогда не могут иметь отрицательную величину, так как такого не может быть в природе. Это повтор ошибки кинематической модели Леонтьева, усугублённой отказом Александра Широва от концепции материального производства. Ни в этом же разделе 3, ни в следующем разделе 4 мы не видим чёткого формулирования исходных данных задачи, алгоритмов решения и выстраивания, нацеленных на выпуск конечного продукта производственных цепочек, определяющих распределение производственных инвестиций. Нет в модели ни оптимизации структуры конечного продукта, ни выбора эффективных технологий.
Итак, весь учебник пронизан посмертным анализом и прогнозом будущего, которое никому не известно. Анализ — это прекрасно, но когда будет предложено лечение экономики?
Ни в учебнике, ни в выступлении на онлайн-собрании, посвященном моделированию экономики, ответа на этот вопрос нет.
Доклад профессора Широва нашпигован утверждениями о необходимости оценки, например, количества безработных в соединении с медицинскими моделями для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения.
А как же живые люди, которые хотят есть, пить, жить в своих домах, лечиться, учиться, отдыхать?
Для людей у Александра Александровича прогнозы, сделанные на основе сомнительных расчетов — неутешительные: выход экономики из кризиса произойдёт не раньше 2022−2023 года.